Resumen temporada Mirandés 2015/2016: Cuarto año en la élite y una Copa para el recuerdo

El Club Deportivo Mirandés finalizó la temporada 2015/2016 en el décimo quinto puesto de la Liga Adelante con 52 puntos, siete menos que el curso anterior, a doce del playoff de ascenso y a solo cinco de los puestos de descenso. Los malos resultados cosechados en Anduva lastraron al equipo a lo largo de una campaña en la que los rojillos fueron claramente de más a menos y en la que sobresalió sin duda la histórica trayectoria del equipo en la Copa del Rey, competición en la que eliminó a dos equipos de Primera División (Málaga y Deportivo), alcanzando los cuartos de final por segunda vez en su historia, instancia en la que terminó cediendo únicamente frente al Sevilla FC, campeón de las tres últimas ediciones de la UEFA Europa League.

Inicio de la cuarta temporada en Segunda División con un 'nuevo' Anduva El Mirandés afrontaba la temporada con las ilusiones renovadas tras el gran final de campaña anterior. Desde el inicio de la pretemporada, el entrenador Carlos Terrazas se marcaba como objetivo lograr el ascenso a la Liga BBVA. Un día después de finalizar el año futbolístico el técnico vizcaíno daba la lista de bajas de cara al siguiente curso. No tardaban en llegar las críticas a la decisión del míster de no contar con futbolistas de la importancia de César Caneda o las salidas de los delanteros Pedro Martín (que firmó por el CD Tenerife pero terminó la temporada en Segunda B en las filas del Celta B) y Urko Vera (que comenzó una nueva aventura en el Jeonbuk coreano para finalizar la campaña ascendiendo a Primera División con el CA Osasuna). La llegada de jugadores de la calidad de Lago Júnior, Néstor Salinas, Iñigo Eguaras o Ernesto Galán iba a dar un impulso claro al Mirandés. Los aficionados poco a poco fueron convenciéndose con los fichajes en los partidos de pretemporada. La idea de Terrazas para hacer un gran equipo iba cogiendo forma, como bien se pudo comprobar en los encuentros disputados antes del debut en la Liga Adelante contra el Real Zaragoza. El 23 de agosto comenzaban los rojillos su andadura en la Liga Adelante ante los maños, en lo que suponía también la inauguración de la nueva grada de general, construída en tiempo récord para cumplir la normativa de la LFP. Tal y como había terminado el año anterior y durante toda la pretemporada, Terrazas siguió confiando en el atrevido sistema táctico 1-3-4-3, con una defensa de solo tres efectivos que mantuvo en todos y cada uno de los minutos de la temporada (independientemente de la competición, el rival o el resultado). El primer encuentro no fue del todo bueno. Los mirandesistas, a pesar de dominar durante la mayor parte del choque, no consiguieron pasar del empate a uno con gol del delantero balear Abdón Prats, uno de los refuerzos del conjunto rojillo para esta temporada.

Vídeo: El Mirandés derrotó al Alavés en Mendizorrotza. Los 'babazorros' terminaron campeones de la Liga Adelante. (Fuente: LFP)

Buena primera vuelta, con triunfos importantes, muchos goles y buen fútbol La primera victoria, tras caer ante Osasuna y empatar ante el Lugo, se produjo en la cuarta jornada. Los de Miranda de Ebro se impusieron al Alavés en Vitoria por 2-3 con una gran actuación del extremo izquierdo Álex García, uno de los mejores jugadores del equipo a lo largo de la campaña. Después de lograr los tres puntos ante uno de sus máximos rivales, el Mirandés volvió a pinchar frente al Albacete (2-2 en Anduva) y el Tenerife (3-0 en el Heliodoro Rodríguez López). El inicio de año no estaba siendo el esperado pero el hecho de haber cambiado la plantilla casi por completo exigía un poco de paciencia. Dos victorias consecutivas ante el Girona y el Elche volvieron a elevar la moral de equipo y afición. No solo fue el hecho de vencer sino que el equipo empezaba a dar muestras de buen juego. Lago Júnior, uno de los principales artífices del ascenso del Nástic y Néstor Salinas, autor del gol del ascenso del Bilbao Athletic, comenzaban a sentirse importantes en el esquema de Carlos Terrazas. En las siguientes seis jornadas, el Mirandés tan solo cayó ante el Real Valladolid. La victoria ante el Bilbao Athletic en casa por 3-0 y el empate (2-2) ante el Numancia, permitió a los rojillos colocarse en los puestos de cabeza de la clasificación. Las cosas empezaban a ir según lo esperado por el técnico vizcaíno. Las únicas dudas estribaban en Anduva, donde el equipo no se sentía nada cómodo a pesar de abanderar un estilo de juego basado en la iniciativa y el ritmo. La primera vuelta de la Liga Adelante dejaba un gran sabor de boca para los rojillos. Con solo dos derrotas en las últimas seis jornadas, el Mirandés terminaba en una meritoria novena posición a falta de la mitad del campeonato.

Foto: LFP.

Decepcionante segunda vuelta y nefasto final de Liga La segunda vuelta no podía tener mejor comienzo para los de Miranda de Ebro. Los rojillos encadenaron tres partidos consecutivos con victoria hasta escalar al sexto puesto. En la jornada 25 llegaba uno de los partidos clave de la campaña, el Alavés visitaba un abarrotado Anduva. El encuentro finalizó con empate a cero gracias principalmente a una gran actuación del portero Pacheco. Una de las malas noticias fue la lesión de Néstor Salinas, el mediapunta iba apermanecer nada menos que nueve semanas de baja por una importante lesión en su rodilla. Este hecho, unido a la marcha de Lago Júnior al RCD Mallorca en el mercado de invierno (abonando la cláusula de rescisión establecida por un importe de 240.000 euros), marcó el desarrollo del resto de la competición. El mánager general, Carlos Terrazas, reforzó al conjunto con las llegadas de Alain Oyarzun (cedido por la Real Sociedad hasta final de temporada) y Aridane Santana (procedente de Tailandia). Después de este empate ante los alavesistas el equipo tuvo un gran bajón físico y anímico. El Mirandés permaneció cinco jornadas sin conocer la victoria y las posibilidades de ascenso se fueron difuminando progresivamente. Cosechar los tres puntos ante el Real Valladolid en la jornada 31 resucitó a los rojillos, pero la alegría duró muy poco por una inmerecida derrota en Alcorcón, uno de los rivales directos en la lucha por entrar en los puestos de play-off por el ascenso. Hasta el final del campeonato fue un quiero y no puedo del Mirandés. Las aspiraciones terminaron de derribarse en el encuentro ante el Bilbao Athletic con un pobre empate (1-1) en San Mamés merced a un penalti en el último minuto. Ya solo quedaba terminar la Liga Adelante lo mejor posible, pero nada más lejos de la realidad, pues el Mirandés solo fue capaz de sumar una victoria en los últimos nueve partidos. La irregularidad en Anduva, uno de los peores equipos de la Liga Adelante junto al Bilbao Athletic y el Huesca en su feudo, ha marcado el devenir de los rojillos en su carrera por el ansiado ascenso.

Marco Sangalli | Foto: LFP

Otra Copa rojilla para la historia, luchando ante el mítico Sevilla de Emery La Copa del Rey ha sido la competición que ha llevado las alegrías a la ciudad, aunque las cosas no comenzaban de la mejor manera. En el partido correspondiente a la segunda ronda Osasuna vencía al Mirandés por 1-2, dejando fuera a los de Carlos Terrazas pero el conjunto navarro era descalificado posteriormente por la alineación indebida de Unai García. El Real Oviedo era el siguiente rival antes de enfrentarse a equipos de la Liga BBVA. Los rojillos se deshicieron de los asturianos en la prórroga por 2-3 en el Carlos Tartiere, con hat-trick de Abdón Prats, en una gran noche copera. Las emociones fuertes para el Mirandés comenzaban en la cuarta ronda, con el Málaga CF de Javi Gracia como rival. En Anduva, en un gran ambiente de fútbol en las gradas, los mirandesistas vencieron por 2-1 y la eliminatoria se iba a decidir en La Rosaleda. En el partido de vuelta los rojillos se impusieron por 0-1 con gol de Lago Júnior. En octavos de final el bombo copero deparó un emparejamiento ante el RC Deportivo A Coruña, uno de los equipos más en forma de la Liga BBVA en aquel momento, que ocupaba incluso puestos europeos. Tras el empate (1-1) en Anduva en el día de Reyes, el Mirandés se dio un auténtico festín en Riazor. En el que puede ser considerado como el mejor partido en la historia del club rojillo, el Mirandés goleó por 0-3 al Dépor en Riazor con un Daniel Provencio estelar, autor de dos golazos. La aventura del Mirandés en la Copa del Rey iba a terminar en cuartos de final. El Sevilla FC, que terminaría siendo subcampeón del torneo tras caer ante el FC Barcelona en la final disputada en el Estadio Vicente Calderón, eliminaba a los de Carlos Terrazas (2-0 en el Ramón Sánchez Pizjuán y 0-3 en Anduva). El Mirandés, eso sí, dejó una gran imagen sin renunciar en ningún momento al ataque y plantando cara a un rival que se coronó por tercer año consecutivo campeón de la UEFA Europa League.

Vídeo: Resumen del RC Deportivo 0-3 CD Mirandés en Copa del Rey. (Fuente: Liga Total)