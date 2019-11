Fabricio: "No es un adiós, es un hasta luego"

Fabricio Agosto acudió hoy a la sala de prensa de Abegondo para despedirse del Deportivo, aunque no de forma definitiva ya que, según el, "no es un adiós, es un hasta luego".

En una comparecencia en la que el portero no pudo evitar las lágrimos desde el primer instante, Fabricio trató de explicar su marcha, la cual admite que "ha sido meditada y tomada en el último momento", achacando la razón a motivos deportivos. Sin embargo afirmó que "desde la distancia seguiré siendo un deportivista más".

Fabricio: "Una decisión dura para mí, esta es mi casa"

"Creo que lo he dado todo aquí, me he vaciado, he dado lo mejor de mí. Me apetecía afrontar un nuevo reto y poder cumplir un sueño que es para mí jugar la Champions", comentaba. Cambia Galicia por Turquía y el Deportivo por el Besiktas, lo que considera "la decisión adecuada" y "en el momento oportuno".

Inevitablemente se mostró agradecido con varias personas del club: "Dar las gracias, sobre todo a Tino y a su gente que ha llegado. Tiene un mérito descomunal lo que están haciendo", así como a "los cuerpos técnicos que han pasado por el club en estos tres años que me han hecho mejorar crecer como portero" y a "mis compañeros, que algunos me han marcado". Dentro de estos últimos quiso realizar un breve inciso: "Gente que ha ganado títulos importantísimos como Marchena. Toché y Núñez que nos ayudaron al ascenso y no he tenido más sensación de euforia y alegría que entonces". Por último dedicó unas palabras al campitán deportivistas y vecino suyo, Manuel Pablo, al que no dudó en calificar como "un hermano mayor" para él.

Por último se dirigió a la que hasta hoy era su afición, mostrándose más emocionado: "Sin ellos sería imposible. Aquí se vive y se siente el deportivismo que hay por las calles. Gracias a los que se desplazan, son un ejemplo. Espero poder vivir la mitad de las sensaciones que he vivido aquí en mi próxima etapa", finalizaba.