Emre Çolak: "He fichado por un equipo muy fuerte en España"

Ha comenzado la pretemporada del Deportivo de La Coruña, y uno de los primeros jugadores que ha comparecido en rueda de prensa ha sido Emre Çolak. El atacante procedente del Galatasaray llegó a la sala de prensa acompañado de un traductor para atender a las preguntas de los medios de comunicación.

"Lo primero que quería es ver cómo me trataban mis compañeros. Es la primera experiencia, porque yo trabajé 14 años en el Galatasaray y es la primera vez que vengo a un equipo diferente. Pero realmente me trataron muy bien, gracias a todos ellos me siento muy tranquilo y estoy muy bien", respondió Çolak sobre las primeras impresiones que ha tenido a su llegada.

También lo cuestionaron sobre la opinión que tiene de Gaizka Garitano, a lo que contestó: "He investigado su pasado y he visto que ha hecho años buenos en Eibar. Es un entrenador joven y pienso que tanto él como mis compañeros y yo tenemos hambre de vencer. Espero que todos juntos podamos conseguir éxitos importantes. A través de ustedes quiero dar las gracias a mi entrenador porque está muy interesado y me pregunta cómo voy y como va todo. Eso hace que me sienta mejor".

Los periodistas le preguntaron por su fichaje y su valoración del Deportivo de La Coruña. El atacante respondió: "Yo creo que realmente he fichado por un equipo muy fuerte en España. Al fin y al cabo es un equipo que ha ganado la Liga. Creo que para un futbolista debe ser importante tener esa experiencia de poder jugar en La Liga y me siento muy contento y feliz. A lo largo de los años aquí han jugado futbolistas muy importantes. Espero también poder dejar huella como la han dejado ellos a lo largo de la historia".

En el Galatasaray coincidió con José Rodríguez, que estuvo jugando en el Deportivo. Sobre el jugador madrileño comentó: "He hablado con él y gracias a él también estoy aquí. Me manda todos los días mensajes para preguntarme como estoy y si me encuentro bien. Antes de fichar también había hablado con él sobre la posibilidad de fichar por el Dépor. Me dijo que no lo pensase dos veces y que firmase ya".

Por último le citaron dos problemas que podrían dificultar su adaptación, el idioma y la mayor intensidad de los entrenamientos. Çolak afirmó: "Para mí es el problema más grande y grave. Pero ya tengo un profesor y espero también aprender español lo antes posible para comunicarme. Según el profesor en dos o tres meses tendré un nivel suficiente para comunicarme así que tengo que trabajar duro para tener el nivel suficiente. Con respecto a la intensidad ya lo sabía antes de fichar. Sabía que al principio me iba a costar adaptarme al ritmo de entrenamiento. También es cierto que hay que entrenar duro para llegar a un puesto importante. Espero hacer todo lo posible para adaptarme y para quedarme".