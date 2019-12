Entrevista a Carlos García: "Agradar a una afición, a un pueblo y a un club es una gran motivación"

Carlos Javier García Manzano, más conocido como Carlos García, es uno de los capitanes del Yugo UD Socuéllamos. Actualmente vive su segunda etapa en el club socuellamino tras pasar por el club en el año 2009 y volver en el año 2013. Carlos García es uno de los jugadores más queridos en el pueblo socuellamino por su amor al Socuéllamos y por dejarlo todo en el terreno de juego cada partido.

PREGUNTA: ¿Cuál ha sido su peor etapa en lo deportivo?

RESPUESTA: Cuando eres joven, cuando no cuentan contigo es una de la peores sensaciones enlo deportivo.

P: ¿Cómo le trató la afición del Socuéllamos a tu llegada?

R: Me trató muy bien, igual que la primera vez que jugué en el Socuéllamos y me siguen tratando de forma espectacular.

P: ¿En que equipo se ha sentido más líder?

R: En mi segunda etapa en el Atlético Tomelloso, y en el Gimnastico de Alcazar.

P: ¿Por qué decidió ponerse de portero en el famoso penalti que te paraste?

R: No sé, no lo pensé, había varios compañeros que querían ponerse y finalmente me puse yo porque creí que me lo paraba y por suerte me lo paré. Lo que sentí no se puede describir porque era el último minuto y salvé al equipo. Además, mi padre fue portero.

P: ¿Qué motivación tiene para salir al terreno de juego y dejarlo todo como lo deja?

R: El agradar a una afición, a un pueblo y a un club es una motivación por las que me lo dejo todo en el terreno de juego.

P: En el momento de su retirada, ¿piensa seguir ligado al fútbol?

R: Es algo que me gustaría, bien como entrenador o como preparador físico. Pero tengo claro que sí.

P: ¿Un hobby?

R: Jugar al padel con mis amigos, lo hago siempre que los entrenamientos me lo permiten.

P: El año pasado tras un mal comienzo de temporada, ¿cuál fue la clave en el Socuéllamos para remontar el vuelo y meterse en el play off tras un mal comienzo?

R: La clave fue el vestuario y el cuerpo técnico que estaba unido y comprometido al 100 %, además la afición tuvo un papel importante, si no fuera por ello no estaríamos donde estamos. Además, confiábamos en nosotros mismos que esmuy importante.

P: Sus saques de banda… ¿los entrenas en los entrenamientos?

R: Desde siempre saco largo y fuerte, pero sí es cierto que desde que llegué al Socuéllamos en Segunda División B con el cuerpo técnico lo hemos entrenado mucho y gracias a dios así hemos conseguido muchos goles.

P: ¿Cómo ve al equipo ante esta nueva temporada?

R: Muy bien, creo que hay buen vestuario y es una de las claves para hacer grandes cosas pero hay que tener siempre los pies en el suelo y seguir trabajando porque nunca se sabe lo que puede pasar.

P: ¿Qué piensa de Cosín?

R: Es un gran entrenador y una gran persona. Tiene un futuro muy prometedor por delante.

P: Un equipo de primera división, un jugador a seguir, un estadio, una fecha.

R: FC Barcelona, me gusta mucho el fútbol que hace.

Messi, es un referente para todos. Pere me gusta mucho Carvajal por la posición.

Camp Nou

Cuando me paré el penalti ante el Leioa el 22 febrero.

P: ¿Su mejor momento fuera de lo deportivo?

R: Estar con mi familia, mis amigos y mi novia siempre es un buen momento.

P: Si no hubiese sido jugador de fútbol, ¿a que se hubieses dedicado?

R: Siempre me preguntan pero no se responder esta pregunta, siempre he querido ser futbolista y no me imagino que hubiese sido no hubiese llegado a serlo.