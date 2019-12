Arenas Club - CF Fuenlabrada: especial inicio

La palabra especial es quizás la que mejor define a este partido. O, al menos, la palabra que en más afirmaciones sobre el duelo podríamos encontrar. Especial porque Borja Díaz se reencuentra con su equipo de toda la vida; especial porque el proyecto del Arenas echa a andar ante su público en un año muy importante para ellos; especial porque el Fuenlabrada está embarcado en el año más ambicioso de toda su historia y este es su primer paso. En definitiva, especial porque esto ya comienza.

En la tarde del sábado a partir de las 18 horas de la tarde, se verán las caras vizcaínos y fuenlabreños sobre el artificial de Gobela. Un césped un tanto peculiar, que a tantos y tantos equipos les ha dado el partido a lo largo de su existencia. Los de Visnjic afrontan este partido con el tema del césped y el de sus reducidas dimensiones, como uno de sus grandes handicaps.

Arenas Club: empezar con buen pie

La máxima de cada equipo cuando empieza una temporada: empezar con buen pie. Suena típico, suena redundante, pero es lo que es. La realidad. Los de Jon Pérez Bolo no tendrán otra meta en la tarde del sábado que dar una buena imagen, y dar con un buen resultado.

Tras una más que aceptable pretemporada, los de Getxo arrancan ante uno de los gallitos del Grupo II, pero sin miedos. El respeto no es algo que sume precisamente en la Segunda B. Tampoco deberían, ya que los biblaínos también se reforzaron y de qué manera con Nacho Matador, Ubis, Cabero, el propio Borja Díaz...

CF Fuenlabrada: con buenos nombres no basta

''En esta categoría no sirve, quizás en otras sí, pero en la Segunda B no. No se gana con nombres''. Lo avisa el bueno de Josip Visnjic, y tiene más razón que un santo. Con buenos nombres no basta, esto es lo que avisó el serbio en la rueda de prensa previa al partido. Con un semblante serio y con cara de responsabilidad, así se mostró y así es el estado actual del CF Fuenlabrada.

Visnjic ''Ha sido una pretemporada atípica, pero el sábado partimos de cero''

Una pretemporada tan atípica como mala en resultados. Muchas caras nuevas, un equipo totalmente renovado y a base de ''talonario'' con fichajes de relumbrón como los Diego Cervero, Rubén Sanz, Carlos Alvarez, Dioni, etc...pero tan malas sensaciones dejan los resultados, como buenas dejan las nuevas caras de la plantilla. Una de cal y una de arena.



Por último, en cuanto a los jugadores disponibles en el CF Fuenlabrada, destacan las bajas de Juanma, por una pequeña microrotura en el aductor, y de Dioni, por acumulación de tarjetas que arrastraba de la temporada pasada.

El destino y Borja Díaz

Sin duda alguna, Borja Díaz pone el mayor aliciente de este encuentro, más allá de ver cómo se desenvuelven los nuevos fichajes en estas dos plantillas. El ex fuenlabreño salió este mismo verano del club de su vida de una manera un tanto inapropiada para lo que habría correspondido a uno de los capitanes de la plantilla y ahora se cruza con sus nuevos compañeros. Cosas del destino, que no ha querido esperar más de una jornada para cruzar al 'Fuenla' y a Borja.

El protagonista de la semana antendía en una elegante entrevista a VAVEL hace unos días donde no dudó en resaltar que ''será especial'' jugar ante el ''equipo de toda su vida''. No es seguro que juegue en el once titular, pero a buen recaudo que Bolo le dará minutos ante sus ex compañeros. Veremos...

Posibles onces inciales

Arenas Club: Company; Royo, Bergara, Cabero, Aguiar; Borja Díaz, Txopi, Nacho Matador, Luismi Villa, Aitor Ramos y Ubis.

CF Fuenlabrada: Isma Gil; Iribas, San José, Lolo Pavón, Anuarbe; Candela, Rubén Sanz, Molinero, Velasco; Cervero y Carlos Álvarez.

