Gustavo Poyet: "Mañana tenemos que lograr ser protagonistas y demostrar que queremos"

El entrenador verdiblanco, Gustavo Poyet, ha comenzado el día compareciendo ante los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Luis del Sol tras dar las listas de convocados para el enfrentamiento ante el Deportivo de La Coruña en el Benito Villamarín.

"A partir de ahí, hemos empezado a centrarnos en el RC Deportivo" Después del debut en la primera jornada de La Liga frente al FC Barcelona y perder por seis goles a dos, el técnico uruguayo declara que el equipo está bien y que como todo equipo que pierde un partido de esas características, tiene un par de días de bajón, porque lo siente. También, confirma que los jugadores están bastantes enchufados de cara a mañana.

El técnico se siente ilusionado por su estreno en Heliópolis y por el recibimiento de la afición bética: “Creo que es un día muy especial para mucha gente. Yo creo que lo dije claro cuando llegué. Una de las razones inmediatas de tener la oportunidad de aceptar rápidamente el venir acá era estar en este lado, al lado de la afición, en el Estadio lo más lleno posible con la gente detrás tuyo porque es lo que llena a todo deportista. Se lo he comentado a mi staff, lo que es la afición nuestra y como está con el equipo”.

Gustavo Poyet asegura que él y sus pupilos están bastantes ansiosos de que llegue el partido y de encontrarse en el campo de juego con la afición. El técnico espera que el equipo salga de la manera que ellos quieren, que no tengan exceso de ansiedad, que salgan a jugar el partido, que salgan a representarse, que jueguen de una forma que llenen y que sientan que están en casa.

Gustavo Poyet prefiere no hablar de la última posible incorporación al club bético de Brasanac hasta que esté confirmado para no tener ninguna sorpresa: “El jugador que están buscando el Betis, el Deportivo de La Coruña, el Villarreal, es el más grande, el más rápido, el más fuerte, bueno técnicamente, que luche, que pase bien, que meta goles, que defienda. Ese jugador cuesta dinero y es difícil de encontrar”. La última hora de este fichaje es que el jugador serbio se ha comprometido para la las cinco próximas temporadas con la entidad verdiblanca.

El técnico verdiblanco asegura que no está molesto por la no llegada de David López, Poyet manifiesta que es una persona que a pesar de que hay jugadores que son únicos, los grandes, grandes, que hacen la diferencia a nivel mundial en cualquier equipo y liga, le gusta fijarse en lo que tiene y no en lo que no tiene o puede tener, no le gusta poner excusas. Sin embargo, él piensa que en algún momento tendrá excusas pero prefiere no pensar en eso y concentrarse en lo que quiere.

También ha querido dejar claro que hay que tener un poco de paciencia y que en la próxima rueda en septiembre comentará las preocupaciones, si están perfectos, si no o lo que fuera.

"Estamos preparados, no tenemos excusas" No obstante, Poyet tiene claro que no tiene nada que ver el partido del Barcelona con el de mañana. “Como dije al inicio, creo que muchos jugadores nuevos que están deseando jugar para la afición nuestra, que están deseando sentirse en ese Estadio, apoyados de la manera que todos sabemos que lo van a hacer. De partida, ya es totalmente distinto. Sabemos cómo vamos a jugar el partido; también dependerá de lo que haga el Deportivo. Hay una cantidad de cosas básicas que tenemos que hacer. Tenemos que competir y hacer una cantidad de cosas que por distintas razones no se hicieron en Barcelona. La principal, porque es el Barcelona”, añade el técnico.

Asimismo, ha querido hacer también un llamamiento a la afición bética: “Me da la sensación de que quizás la ciudad y la familia bética aún no ha cambiado el chip del año pasado. Seguimos estando en cómo fue la temporada. Estamos más preocupados de lo que pasó. Me gustaría que estuvieran más tranquilos, más relajados, que estuvieran con el equipo. Para juzgar a un equipo de futbolistas y a un cuerpo técnico deben pasar unos partidos”.

El principal foco informativo para los gallegos está en el futuro de Lucas Pérez que puede ser nuevo jugador del Arsenal. El técnico verdiblanco confirma que Lucas Pérez es una de las claves del equipo blanquiazul, que el delantero está en su mejor momento y que es un jugador muy importante, que hace la diferencia y aprovecha sus ocasiones.

"Yo quiero que se quede, no tengo dudas" En cuanto a los futbolistas más detacados del conjunto andaluz, el técnico uruguayo ha confirmado que Rubén Castro tiene contrato y en ningún momento se les ha pasado por la cabeza perderlo. Poyet confirma que Rubén está bien y va a estar mañana en el campo si todo va normal y no pasa nada. Él Cree que él está contento y que se le nota enchufado.

El entrenador verdiblanco deja claro que no pasa nada con Nahuel y que si pasara algo no estaría ni en el plantel: “Yo creo que en cada equipo, y en el quieras analizar, hay siempre alguien que se va a quedar fuera. Que sea más importante o menos para la gente, depende de los gustos. Yo puedo ver 20 jugadores en el campo físicamente aptos para jugar en el plantel y hay tres que se quedarán fuera, pero son tan importantes como los que jugaron el otro día. Hay que decidir por muchas razones, por lo que yo considero –añade el técnico- que voy a necesitar en este partido tan importante, con tanta expectativa. Esas decisiones, de los 19 que llevamos, alguno se va a quedar afuera. Si se queda fuera Nahuel, la semana que viene me volverá a preguntar por él. Si no, que porqué se quedó fuera Zozulia, o Cejudo. Creo que me tengo que concentrar bien en lo que tengo y que en los que están, estén bien y el resto tienen que pelear por su puesto”.

Sobre el sistema que va a utilizar en la segunda jornada de La Liga, Gustavo asegura que no intenta dar mucho al rival y que el Dépor es un equipo que cambia mucho: “Aunque es un tema de números, tu equipo se tiene que adaptar y buscar soluciones para jugar dependiendo del sistema. No creo que vayamos a cambiar tanto de sistema salvo en alguna ocasión particular, me pareció interesante trabajarlo. Trabajamos otros aunque ustedes no lo sepan, sobre todo cuando estuvimos en Alemania. Tratamos de hacernos fuertes y que el rival sea el que tiene que cambiar. Es pronto pero creo que es algo que vamos a conseguir. Intentaremos jugar como nos conviene a nosotros”.

Por otra parte, el técnico confirma que Joaquín va a jugar este encuentro: "Nosotros no podemos venir todos los días y decir todo lo que pasa en los entrenamientos. Pasan cosas durante la semana y dependiendo lo que pasa uno elige el equipo para jugar. Por ejemplo, la semana pasada los tres primeros días Joaquín no entrenó, porque estuvo algo tocado, nada grave y por circunstancias de juego al final no jugó. Pero todo eso no te lo puedo decir antes porque sería dar mucha información”. El uruguayo quiere que sus futbolistas sean protagonistas, demuestren que es lo que quieren y asegura que van a dar todo para ganar.

El técnico finaliza la rueda de prensa desvelando quién es para él el futbolista del año: “Creo que, entre esos tres (Griezmann, Bale o Cristiano Ronaldo), creo que se lo tiene que llevar Ronaldo. Siempre pongo al que gana, hizo una buena temporada y encima gana. Creo que lo pone un pasito por delante”.