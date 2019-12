Reus y Mirandés se reparten los puntos (1-1)

Los goles del encuentro fueron anotados por Fran Carbiá (minuto uno) y Fofo (minuto catorce).

Final del partido: CF Reus Deportiu 1-1 CD Mirandés.

Controla el esférico Sergio tras el despeje del Reus.

Saque de banda cercano al área local.

Dos minutos de tiempo adicional.

Consigue alejar el peligro la zaga tarraconense, no sin dificultades.

Falta lateral peligrosa favorable al Mirandés.

88' Gran jugada combinativa por banda izquierda y Atienza ve la tarjeta amarilla por frenar en falta a Pedro Martín.

86' Es el Mirandés quien toma el mando en el tramo final del encuentro, buscando los tres puntos en Reus.

Grave error del meta local Edgar Badía, que se equivoca en la entrega. Sangalli filtra el pase para Guarrotxena, que no logra superar por alto al propio Badía.

84' A punto de marcar el Mirandés.

Despeja Fofo, alejando el peligro de la meta rojilla.

83' Jugada de Querol por la derecha, que fuerza el saque de esquina ante Aurtenetxe.

82' No llega Guarrotxena al pase en profundidad.

Aunque en este segundo período se ha igualado más.

El dominio de la posesión de balón sigue siendo del Reus.

3.078 espectadores se han dado cita en el Nou Estadi Municipal para ver el estreno como local del CF Reus en Segunda División.

Aurtenetxe (Mirandés) ha visto la cartulina amarilla.

77' Disparo lejano de Vaz, que sale muy desviado.

Bota la falta Fofo, pero su disparo de marcha muy alto.

Falta sobre Maikel Mesa, peligrosa a favor del Mirandés.

75' Tarjeta amarilla para Ángel Martínez.

74' Falta lateral que bota Miramón y el Mirandés aleja el peligro.

Cambio en el Reus: David Querol entra en sustitución de Fran Carbiá.

El Mirandés no llega a tiempo en la presión, lo que facilita la salida de balón local en construcción.

Sergio Pérez se ve obligado a parar con las piernas un remate cercano a su poste derecho tras un buen centro desde la derecha.

70' Gran ocasión del Reus.

69' Buena internada de Guarrotxena por banda izquierda, pero su disparo sale flojo a las manos de Edgar Badía.

66' Falta favorable al Mirandés.

Cambio en el Reus: Ricardo Vaz entra al terreno de juego en lugar de Jorge Díaz.

65' A punto de marcar el Mirandés tras un despiste de la zaga tarraconense.

Con la entrada de Pedro Martín, cambio ofensivo de Carlos Terrazas, el Mirandés tratará de explotar sus opciones a la contra.

El Reus no está aprovechando sus ocasiones y el Mirandés sigue cerca del triunfo.

El Mirandés realiza su tercer y último cambio: Pedro Martín entra por Eguaras.

Buena jugada de Benito por banda derecha, que termina con remate de Fran Carbiá que atrapa Sergio Pérez.

58' Falta de Rúper sobre Jorge Díaz. El medio navarro se ha jugado la segunda amonestación.

Le está costando mucho al Mirandés recuperar el balón. El centro del campo local maniobra con fluidez.

56' Miramón y Hernández generan una nueva llegada con peligro del Reus.

50' Tarjeta amarilla para Jorge Díaz (Reus).

El meta rojillo despejó a saque de esquina tras la buena jugada del uruguayo.

48' Gran intervención de Sergio Pérez ante el disparo de Jorge Díaz.

46' Segundo cambio en el Mirandés: Javi Hervás entró por Néstor Salinas.

Comienza la segunda parte.

El Mirandés deberá aumentar su ritmo de juego para recuperar la inciativa y llegar a la portería de Badía.

Fran Cruz defiende a Fran Carbiá.

El comienzo fulgurante del Reus fue frenado por el Mirandés durante una buena fase, pero los locales dominaron desde el minuto 25 llegando con mucho peligro y generando ocasiones.

Se adelantó el Reus a los 30 segundos de partido con un gol de Fran Carbiá y empató el choque Fofo tras un gran pase de Sangalli.

Descanso: CF Reus Deportiu 1-1 CD Mirandés.

El lanzamiento de falta se marcha a córner, pero termina la primera parte.

Estamos ya en el minuto 50 de juego.

48' En cambio, sí señala falta de Rúper y le enseña la cartulina amarilla.

48' Posible falta sobre Guarrotxena, que no decreta el colegiado.

Por su parte, el Mirandés tratará de recuperar fuerzas en el descanso para buscar un gol que desequilibre el encuentro en la reanudación.

Los aficionados del Reus se lamentan por las ocasiones desperdiciadas en este segundo tramo del primer tiempo.

45' Tenemos cuatro minutos de añadido en esta primera parte.

Primer cambio en el Mirandés: Rúper entró por Kijera, que estaba amonestado.

41' Nueva llegada del Reus, esta vez a través de Hernández, con disparo final de Miramón.

39' Minutos de agobio para el Mirandés, que ha cedido el control del centro del campo al Reus.

Fran Carbiá recibe un centro desde la izquierda, controla con el pecho al borde del área pequeña pero su disparo se marcha pegado al segundo palo.

38' Ocasión clara del Reus.

Se aleja el peligro de la meta de Edgar Badía.

Nuevo saque de esquina favorable al Mirandés.

Jugada individual del uruguayo Jorge Díaz, que se internó en el área rojilla.

35' Nueva ocasión local.

35' Ocasión del Reus. Finalmente Sergio logró controlar el esférico en dos tiempos.

34' Saque de esquina favorable al Reus.

En estos últimos diez minutos el Reus está tratando de salir peligrosamente en conducción al contragolpe.

33' Disparo con la zurda de Jorge Díaz desde la frontal del área, pero el balón se marcha a saque de puerta.

Edgar Badía finalmente atrapa el balón y aborta el peligro.

Falta frontal peligrosa favorable al Mirandés.

31' Centro desde la banda derecha de Maikel Mesa que no encuentra rematador.

30' Centro desde la banda izquierda de Ángel y el remate de cabeza de Jorge Díaz sale desviado por la parte izquierda de la portería de Sergio Pérez.

Choque de Sergio con el delantero del Reus Hernández.

28' Se ha hecho daño el meta rojillo Sergio Pérez.

26' Sigue llegando el Mirandés al área del Reus, principalmente a través de Kijera, Maikel Mesa y Sangalli.

25' Paradón de Sergio Pérez tras el lanzamiento de una falta botada por Hernández.

Gorka Kijera (Mirandés) ha sido amomestado tras cometer una falta sobre Jorge Díaz.

20' El gol del empate ha propiciado que sea el Mirandés quien lleve la iniciativa del juego en este tramo de partido.

La excelente colocación de Sangalli le ha permitido hacerse con el esférico y filtrar por arriba la asistencia a Fofo Enríquez.

El gol ha llegado porque el conjunto rojillo ha sabido maniobrar en la segunda jugada derivada del lanzamiento de una falta lateral.

Al igual que la temporada anterior, el Mirandés parece dispuesto a sacar el máximo provecho de las acciones de estretegia.

Extraordinario pase por arriba de Marco Sangalli desde la zona de tres cuartos de campo para la entrada de Fofo, que bate con maestría al meta local.

13' Gol del Mirandés. Marca Fofo.

13' Falta lateral peligrosa favorable al Mirandés.

12' Ninguno de los equipos logra hacerse con el control del centro del campo.

Lesión de Chrisantus.

6' Saque de esquina favorable al Mirandés.

Solamente habían transcurrido 30 segundos desde el pitido inicial.

1' Jugada por banda derecha del conjunto tarraconense y el centro al área pequeña lo aprovecha Fran Carbiá para poner el 1-0.

Gol del Reus.

Saltan los jugadores al césped del Nou Estadi Municipal de Reus. A punto de comenzar el partido.

Menos de diez minutos para el pitido inicial. Los 22 protagonistas del encuentro se encuentran ya en los vestuarios.

Los jugadores del Mirandés, que vestirá hoy la segunda equipación (de color azul claro con rosa), se ejercitan en el terreno de juego.

Foto: VAVEL

El Estadi Municipal acoge el estreno como local del CF Reus Deportiu en Segunda División.

Menos de media hora para el inicio del encuentro y los jugadores de ambos equipos realizan ejercicios de calentamiento sobre el césped.

Con un sistema 1-3-4-3, presumiblemente Aurtenetxe jugará como lateral zurdo, Kijera como interior izquierdo y Fofo de extremo. Eguaras repetiría como mediocentro y Guarrotxena en la punta del ataque.

El míster rojillo repite once con respecto a la primera jornada, cuando el Mirandés empató (1-1) en Anduva ante el Getafe.

Por su parte, el once titular del Reus de Natxo González es el formado por: Edgar Badía, Benito, Ángel, Olmo, Folch, Carbia, Chrisantus, Atienza, Díaz, López Garai y Miramón.

Carlos Terrazas presenta la siguiente alineación: Sergio Pérez, Carlos Moreno, Fran Cruz, Aurtenetxe, Maikel Mesa, Eguaras, Néstor Salinas, Kijera, Sangalli, Guarrotxena y Fofo.

Buenas tardes. Ya tenemos onces iniciales en el Estadi Municipal de Reus.

El partido dará comienzo este sábado 27 de agosto a las 19h.

El colegiado López Amaya dirigirá el encuentro entre Reus y Mirandés.

El Sr. Juan Manuel López Amaya (Granada, 04/03/1977) será el encargado de dirigir este Reus - Mirandés. Perteneciente al colegio andaluz, cumple su tercera temporada en Segunda División. Arbitró al Mirandés en dos encuentros durante la última temporada y los rojillos obtuvieron sendos empates ante CD Lugo y RCD Mallorca.

El Municipal de Reus acogerá su primer partido en Segunda División.

El Camp Nou Municipal de Reus fue inaugurado en 1978 y tiene una capacidad de 4.500 espectadores. Actualmente es el cuarto estadio que ha tenido el CF Reus Deportiu tras el estadio de la Carretera de Salou (1913-1919), el campo del Camino del Aleixar (1919-1927) y el estadio de la Calle Gaudí (1927-1978).

Guarrotxena marcó el gol del empate ante el Getafe.

Atentos a: Iker Guarrotxena, del Mirandés. El extremo vizcaíno procedente del Bilbao Athletic ha sido el máximo goleador rojillo durante la pretemporada. Desequilibrante por ambas bandas, incluso en el debut liguero ante el Getafe CF ocupó con éxito la demarcación de delantero centro. De hecho, fue el autor del gol del empate final (1-1) tras un soberbio testarazo a la salida de un córner.

Alberto Benito celebra su gol con el Reus ante el Mallorca.

Atentos a: Alberto Benito, del Reus. El zaguero tarraconense (13/06/1992) ha dejado escrito para siempre su nombre en la historia del CF Reus Deportiu al ser el autor del primer gol del equipo en Segunda División.

Declaraciones de Carlos Terrazas, entrenador del Mirandés: "Vamos a ver si empezamos bien fuera de casa. Nos suele costar arrancar, por eso es importante ir cogiendo puntos. Normalmente en la segunda vuelta los equipos se hacen más fuertes en casa, por lo que hay que tratar de aprovechar desde el principio. El Reus tiene unas señas de identidad definidas, un equipo muy ordenado y reforzado por su gran estreno en la categoría. Hemos entrenado bien y llegamos al partido con fuerza. En este momento no me preocupa lo más mínimo el mercado. No debemos distraernos".

Vídeo: Rueda de prensa de Carlos Terrazas, previa al encuentro ante el CF Reus. (Fuente: CD Mirandés)

Carlos Terrazas cumple su cuarta temporada en el Mirandés.

Quinta temporada del Mirandés en Segunda División, que coincide con el 90 aniversario de la entidad rojilla. Su entrenador y mánager general, Carlos Terrazas, mantiene su discurso ambicioso buscando el ascenso a la Primera División.

Natxo González, artífice del ascenso del Reus a Segunda División.

En la previa del partido ante el Mirandés el entrenador del Reus, Natxo González, indicó que “cuando vienes de una victoria, la semana previa al siguiente partido siempre es más alegre, pero no es una semana especial. Por favor, no me habléis de la temporada pasada. Eso queda ahí, para los números, para todo lo que queráis pero no nos sirve. Es una nueva historia, un nuevo equipo, un reto distinto, un rol distinto en una nueva categoría. El Mirandés es un ejemplo para nosotros, que nos puede ayudar de mucho para ver cuál es el camino. Un equipo modesto, entre comillas, que lleva cinco temporadas seguidas en Segunda División. Es un equipo distinto a la mayoría en cuanto a distribución de jugadores en el terreno de juego. Acumula mucha gente de mediocampo para arriba y eso permite que cuando pierden el balón puedan ejercer una presión muy alta. Tiene jugadores muy desequilibrantes por fuera como Sangalli, Guarrotxena y Fofo".

Será el primer enfrentamiento entre Reus y Mirandés en cualquier categoría. Por lo tanto, el Estadi Municipal de Reus acogerá un duelo inédito este sábado.

Vídeo: Resumen del CD Mirandés 1-1 Getafe CF. (Fuente: LFP)

Por su parte, el Club Deportivo Mirandés llega a Reus tras empatar (1-1) en la primera jornada de Liga ante el Getafe CF, uno de los grandes favoritos para el ascenso a Primera División. El conjunto azulón se adelantó en Anduva merced a un penalti transformado por Dani Pacheco, pero el Mirandés reaccionó pronto e igualó el choque con un gol de Iker Guarrotxena.

Vídeo: Resumen del RCD Mallorca 0-1 CF Reus. (Fuente: LFP)

Un gol de Benito en el minuto 89 tuvo como premio los tres primeros puntos del Reus, con el gran mérito de hacerlo como visitante en uno de los estadios más complicados de la categoría. No en vano el RCD Mallorca ha seguido reforzando este verano su ya potente plantilla con el claro objetivo de ascender a Primera División.

Día histórico para el Club de Fútbol Reus Deportiu, que afronta su estreno como local en Segunda División, categoría en la que ha comenzado de la mejor manera posible tras imponerse en la primera jornada por 0-1 ante el Real Club Deportivo Mallorca.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Reus vs Mirandés , perteneciente a la segunda jornada de la Segunda División. El encuentro tendrá lugar en el Estadi Municipal de Reus este sábado 27 de agosto a partir de las 19 horas.