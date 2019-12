Pocas horas para el cierre, muchas incógnitas para el Málaga

La incertidumbre asedia el seno del Málaga CF. A falta de unas horas para el cierre del mercado veraniego, el club blanquiazul sigue trabajando a fondo en la búsqueda de esas piezas que cerrarían una de las plantillas más competitivas de los últimos años para el equipo andaluz.

Son varias todavía las incógnitas que tiene que despejar el conjunto costasoleño en este último día del mercado de fichajes. La más importante pase por uno de los pilares fundamentales del esquema de juego del Málaga CF, Ignacio Camacho.

El centrocampista maño quiere salir del equipo para poner rumbo a la Premier League, en concreto al West Bromwich Albion. Su ficha sería más elevada y el equipo inglés pagaría la cláusula de 18 de millones de euros ante la que la dirección del club de Martiricos no podría poner impedimento para impedir la salida si el futbolista quiere marcharse. Pero las dudas han llegado cuando a falta de unas horas para el cierre la salida de Camacho todavía no se ha oficializado. El mediocentro siempre se ha mostrado feliz en Málaga y todavía habría esperanzas de un retroceso en las negociaciones. Hasta el propio presidente del Málaga, Abdullah N Al Thani, comunicó en un tweet que el jugador había pedido salir y que él iba a respetar su decisión.

The Truth #Camacho He asked me to leave and I respected his decision

Por otro lado, la información publicada por el Diario As sobre la posible llegada de Isco al club andaluz ha causado un gran revuelo en la ciudad malagueña. Al Thani también se pronunció sobre este aspecto en su Twitter dejando unas palabras que han aumentado la incertidumbre.

My son #Isco_22

Someday you will be in #Málagacf

I'm sure about that