Regreso a Anduva con el único recuerdo de la tragedia de 2011

Los últimos seis años no han sido fáciles en la Tacita de Plata, ni siquiera el futbol quedó exento de ello. La siempre fiel afición cadista tuvo que soportar como el equipo de sus amores caía en 2010 a los "infiernos" del futbol y como año tras año, varapalo tras varapalo, no era capaz de alzar el vuelo por muy cercano que el ascenso pareciera. Cuatro oportunidades que llegaban, las mismas que se terminaban escapando, y ello sin contar un año paupérrimo en el que el conjunto amarillo casi se daba de bruces contra la Tercera División, y sin contar tampoco la casi desaparición de todo un club centenario como es el Cádiz Club de Futbol, todo ello en una ciudad en la que, indudablemente, se sienten los colores de forma especial. Es por eso que lo vivido en este último playoff no se va a olvidar jamás, y es por eso también por lo que el postrero ascenso en Alicante se festejó durante tantas semanas, desde luego que había razones para celebrar. Tras seis años de calvario, de fallos imperdonables, de mala fortuna y de ilusiones rotas, el Cádiz CF regresaba al segundo escalón de nuestro futbol, con el sueño, en un futuro próximo, de escalar el peldaño restante y alcanzar la élite.

Camino al desastre en Miranda de Ebro

Durante estos seis años, los nombres de Lugo, L´Hospitalet u Oviedo, entre otros, han ido convirtiéndose sucesivamente en escenarios malditos para el cadismo, auténticos motivos de pesadilla. Pero el primero de estos lares fue Miranda de Ebro, localidad burgalesa de apenas 37000 habitantes en la actualidad, donde, el 29 de mayo de 2011, se escribirían las primeras líneas de este funesto capítulo en la historia del Cádiz Club de Futbol.

El 2-0 logrado en Carranza daba a los de Jose una gran ventaja, la cual no supieron defender en el choque de vuelta

Aquel año llegaba el conjunto amarillo, como no podía ser de otra forma, con el objetivo de recuperar la categoría perdida el curso anterior. El plan inicial era repetir la gesta del Cádiz de Javi Gracia en la 2008/09, pero en esta ocasión los resultados logrados no fueron tan óptimos, el liderato del grupo IV se alejó y finalmente el conjunto dirigido por José González tuvo que sudar para firmar la cuarta plaza, lo justo para entrar en playoff. La opción del ascenso por la vía rápida, con una sola eliminatoria, se esfumó, pero la meta no cambiaba y no era una misión imposible.

Como cuarto clasificado, tocaba afrontar tres reñidas eliminatorias, siendo la primera de ellas contra un segundo clasificado de otro grupo, y siempre sabiendo que el "factor campo" beneficiaría al rival. De la terna entre Guadalajara, Badalona y Mirandés, el destino depararía este último, en lo que supondría una cita histórica al no contar con antecedentes de enfrentamientos entre ambos clubes.

Así pues, comenzaba en Carranza el viaje de vuelta a Segunda División, y desde luego lo hizo de la mejor forma posible: los tantos logrados por Dani Cifuentes y Antonio Moreno allanaban el camino de los de Jose González, que viajarían a Miranda de Ebro para disputar la vuelta con una valiosa ventaja y con el gran valor de haber dejado la puerta a cero en casa.

El 29 de mayo de 2011, la gran debacle cadista en Anduva

Una semana después llegaba el turno de resolver la primera de las tres eliminatorias que aguardaban en el horizonte y pasar a la siguiente ronda. Miranda de Ebro recibía la marea amarilla con sol por la mañana, pero con un cielo que se iba encapotando conforme se acercaba la hora de la verdad. Mal presagio, pero en cualquier caso, el escenario ya era, de por sí, de todo menos sencillo: un Estadio Municipal de Anduva lleno a reventar, ante un rival motivadísimo a pesar del resultado adverso que cosechó en la ida, y con un terreno de juego pesado y cargado de agua, al que muy posiblemente estaban más acostumbrados los jugadores locales.

Aún con ello, el Cádiz parecía tener controlada la situación y tanto en una como en otra área se generaban ocasiones, lo cual beneficiaba a los amarillos, que sabían que un gol podía hacer mucho daño a su rival. Y de hecho llegó el tanto: Juanse remataba de cabeza en el área un centro perfecto de López Silva desde la izquierda y el balón besaba la red. El jienense ya celebraba con sus compañeros y los 300 aficionados amarillos que había en las gradas, pero el colegiado Ruiz Bada decidía que no subiera al marcador por posición de fuera de juego del atacante cadista. Decisión errónea, tal y como mostraban las repeticiones, pero no había vuelta atrás. Es imposible saber si ese gol hubiese sido clave en el devenir del duelo, pero indudablemente cambiaba, y mucho, el decorado de la eliminatoria, si bien el conjunto local había reclamado un penalty que sí parecía tal apenas unos minutos antes.

Lo que sucedería a continuación, se veía venir. El Mirandés apretaba cada vez más, encerrando a los de Jose en su campo, y finalmente la resistencia amarilla se acabaría a escasos segundos de llegar al descanso, aprovechando Alaín Arroyo un esférico que no supo despejar la defensa tras un saque de banda para convertirlo en el 1-0. Todo un golpe psicológico, que permitía al equipo burgalés situarse a uno solo de la igualada a falta de 45 minutos. Desde luego el gol sentó como un jarro de agua fría a los andaluces, que no pudieron evitar el segundo, también de Alaín Arroyo, a los 22 minutos de la reanudación. Todo un golazo de volea del ariete local, pero nuevamente ante una zaga amarilla demasiado blanda y permisiva.

El gol de Pachón daba esperanzas al Cádiz pero el Mirandés se llevaría la contienda en menos de diez minutos

Con la eliminatoria igualada, el Mirandés parecía mostrarse un poco más conservador, ya que sabía que un gol del rival le podía matar, pero lejos de amilanarse los de Carlos Pouso siguieron llevando la manija del partido ante un Cádiz inoperante por momentos. El cuadro visitante sufría, pero un halo de luz iba a postrarse para iluminar el camino. Sergio Pachón, entrado en el segundo acto, apareció casi de la nada para conectar un centro desde la banda y establecer el 2-1 a falta de escasos diez minutos para el final. Anduva se quedaba gélida mientras los de amarillo festejaban por todo lo alto, pero los jugadores rojillos aún no habían dicho su última palabra.

No tenía nada que perder el Mirandés, que, para asombro y desolación de todo el cadismo, daría la vuelta a la situación con dos tantos en apenas cinco minutos. Primero Pedro Baquero introducía el balón en su portería, demostrando que no era el día de su equipo, mucho menos el de la defensa, y después Haritz Mújika obraba la proeza con el tiempo reglamentario cumplido. El graderío burgalés celebraba junto a sus ídolos mientras el Cádiz decía adiós a sus opciones de regresar a la división de plata, en un camino que se anunciaba largo pero que terminaría en la primera parada. Día gris para el cadismo, pero éste no era más que el principio de una larga y dura travesía por el "desierto" de la Segunda B, que se prolongaría hasta hace tres meses.

Por su parte, el conjunto rojillo avanzaba en el playoff y se desharía también del Badalona, pero en la última ronda el Guadalajara le privaba de la gloria remontando en la recta final en el Municipal de Anduva. Pero por fortuna, el ascenso llegaría la temporada siguiente, en una temporada de ensueño completada con la hazaña que supone para un club tan modesto llegar a semifinales de Copa del Rey, dejando por el camino a rivales de la talla de Villarreal, Racing de Santander o Espanyol. Y el sueño aún no ha acabado, ya que ahí sigue el CD Mirandés, disputando su quinta campaña consecutiva en Segunda División. Al Cádiz le costaría bastante más alcanzar la Segunda División, pero eso de momento ha quedado atrás y ahora el calendario le depara retornar, cinco años después de aquel día fatídico, a Miranda de Ebro.