Previa RB Linense - CF Villanovense. Puntuar para convencer.

Balona y Villanovense, dos habituales ya de esta categoría y de este grupo. Ambos están en una de las mejores épocas de su historia, año pasado llegaron a dieciseisavos de final de la Copa del Rey, enfrentándose a clubes históricos como lo son el Athletic de Bilbao y el FC Barcelona. Sin embargo, aunque la Balona sea un club histórico y se fundara mucho antes que el Villanovense, hay una asignatura que ambos tienen pendiente en la actualidad: ascender a 2ºA. El último en intentarlo fue el CF Villanovense en la temporada 2014/2015, cayendo eliminados en la primera ronda contra el Bilbao Athletic; por su parte la Balona lo intentó por última vez en la temporada 2011/2012, en la que superaron en la primera ronda al SD Amorebieta y cayeron eliminados contra el CD Tenerife en la segunda ronda. A pesar del buen hacer de ambos equipos en los últimos años, esta temporada los dos persiguen un mismo objetivo, la permanencia.

El encuentro se disputará en el campo San Rafael debido a la replantación del césped del Municipal de La Línea.

El conjunto de la Línea no ha comenzado la temporada de la manera más indicada. Con 3 puntos ocupan la 14º posición en la tabla. El equipo hizo sus deberes en el partido que jugaron en casa, pero no fue así cuando lo hicieron de visitante. En sus filas cuentan con grandes jugadores a tener en cuenta como Francis Ferrón, ex del Lorca CF, se ha ganado en tan solo tres partidos a la afición albinegra erigiéndose como uno de los máximos goleadores del grupo con tres tantos en su cuenta particular; Carlos Selfa, que jugó la temporada pasada en el Almería B donde era considerado una de las perlas del equipo, debido a su buen hacer como mediocentro defensivo; o Mauri, el habilidoso centrocampista brasileño que ya jugó la pasada temporada en el club gaditano.

Otro dato más que llamativo es que el club linense, con dos expulsiones y varias tarjetas amarillas, es el más amonestado hasta la fecha.

Una de las carencias más llamativas de la Balona es la defensa y, según algunos de sus aficionados es un problema que llevan arrastrando desde hace unas temporadas y que este año el club no ha sabido solucionar correctamente. Actualmente, con 7 goles en contra, son uno de los clubes más goleados del grupo. Los de Manolo Ruiz no cuentan con un once establecido actualmente, puesto que ninguno de los ya utilizados otorga garantías. El conjunto gaditano no contará esta jornada con Stoichkov, por lesión.

Manolo Sanlúcar: "Esta semana hemos incidido en la definición"

En el otro lado del campo estará como visitante el CF Villanovense. El conjunto serón llega tras haber perdido la pasada jornada por la mínima contra el Jumilla. Los de Sanlúcar están rabiosos por puntuar puesto que la jornada pasada por mucho que dominaran el partido no consiguieron ver portería.

El Villanovense ha establecido esta temporada una gran plantilla pero con un único objetivo, la permanencia. El club cuenta con grandes jugadores en sus filas como Jesús Rubio. El centrocampista que jugó la temporada pasada en el UCAM Murcia, tiene una gran trayectoria futbolística, habiendo llegado a jugar en 2ºA con el Recreativo de Huelva. Carlos Fernández, ex de la UD Logroñés, también ha llegado al club extremeño. El punta ya jugó hace dos temporadas en el club serón, donde tuvo un gran hacer.

A diferencia de la Balona, el Villanovense tiene una de las mejores zagas del grupo, con Owona, un muro inexpugnable que se está convirtiendo en una pesadilla para los delanteros del grupo. Según resaltan algunos aficionados, el conjunto serón "pinta" muy bien esta temporada, ya que, cual equipo de 1ª división, intentan sacar el balón jugado, hilando los ataques entre todo el equipo.

Como destacaba Manolo Sanlúcar en la rueda de prensa previa al partido del domingo, han estado centrándose esta semana en practicar los remates a portería, para intentar redimirse de sus errores de la pasada jornada ante el Jumilla. Por su parte, el Villanovense contará con la baja del recién llegado lateral Pedro Toro, por lesión. Aunque el Villanovense sí que tenga un once establecido, Manolo Sanlúcar destacó también que el once puede variar, ya que cuentan con una plantilla extensa con jugadores más que válidos.

Posibles onces.

RB Linense: Sin definir.

CF Villanovense: Wilfred, Iván Pérez, Owona, Espín, Candelas, Curro, Elias, Mustafá, Jesús Rubio, Carlos Andújar y Carlos Fernández.