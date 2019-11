El filial suma la tercera victoria consecutiva ante el Coria CF

El Betis B y el Coria CF se vieron las caras el pasado domingo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol a las 11:30 horas en el encuentro correspondiente a la cuarta jornada de Liga del Grupo X de Tercera División.

Los pupilos de José Juan Romero suman la tercera victoria consecutiva tras imponerse al Coria CF por tres goles a cero, con goles de Julio, Loren y Narváez. Con este triunfo, el Betis B se sitúa en la cuarta posición de la clasificación con nueve puntos, a un punto del líder.

El partido se presentaba con un objetivo claro para ambos equipos, conseguir los tres puntos. El conjunto verdiblanco recibía la visita del Coria CF después de vencer al CD Alcalá por un gol a tres en Liga y tras haber sido derrotado y eliminado en el partido de la vuelta de la Copa de la Real Federación Española de Fútbol por el San Fernando CD (0-1). Por otra parte, el CF Coria llegaba al encuentro con dos puntos y buscaba la primera victoria de la temporada.

En el conjunto local se vieron caras nuevas como el debut de Paco Torres y del juvenil Irizo y el regreso de Nacho a los terrenos de juegos.

El filial verdiblanco ha logrado hacerse con los tres puntos sin jugar un gran partido. Ambos equipos empezaron el encuentro especialmente activos. Sin embargo, el conjunto de Mariano Suárez fue el primero en poner a prueba al arquero verdiblanco. Los ribereños no tuvieron acierto en sus llegadas ni supieron aprovechar las aguas de la zaga defensiva verdiblanca.

Poco a poco el Betis fue creando ocasiones y el gol llegó. En el minuto 20, Julio marcó el primer gol tras una dejada de Sergio Navarro. El encargado de marcar el segundo gol verdiblanco fue Loren, que aprovechó una asistencia de Julio en el minuto 27 (2-0). El conjunto local continuó apretando y estuvo a punto de anotar el tercer gol antes del descanso con ocasiones de Loren y Sergio Navarro.

Los primeros minutos de la segunda parte fueron de control del balón del Betis B, con el Coria CF esperando a alguna posibilidad para recortar distancia. A los pocos minutos de juego, Narváez sentenció el choque tras no perdonar un mano a mano con Isco. En los minutos restantes del encuentro, los visitantes tuvieron ocasiones para sumarse al partido pero no pudo ser.

Concluido el partido, José Juan Romero atendió a los medios de comunicación de la Ciudad Deportiva Luis del Sol y aseguró estar convencido de que el filial verdiblanco puede dar mucho más.

El gerenense expresó sus sensaciones tras la victoria ante el Coria CF. “El partido no me ha gustado en líneas generales. No podemos jugar a ráfagas ni por momentos. Cuando creemos que jugamos con equipos de un nivel superior o de categoría superior no cometemos ningún error. El hecho de adelantarte en el marcador o por la categoría creer que puedes relajarte, puede hacer que te pinten la cara. No me gusta pecar de soberbia en mis equipos. Como no se le falta el respeto al rival es yendo a más durante los 90 minutos. Ya nos pasó en el segundo tiempo contra Los Barrios, aunque también era entendible por el calor. Es cierto también que le temía mucho a este partido, pero no es excusa para no jugar a mucho más ritmo o querer mucho más. No me voy contento y se lo he hecho ver a los jugadores. Les felicito por el trabajo que han hecho porque la semana era complicada y tienen un mérito enorme, pero este equipo puede hacer mucho más y nos tenemos que mentalizar que la categoría nos exigirá ser un mejor equipo”, dijo.

J.J. Romero piensa que la seña de identidad del equipo es salir jugando desde atrás: “El gol de Narváez viene porque intensificaron la presión, hicimos la alternativa de juego, que también nos sale, y terminamos en la portería contraria. En salida de balón hemos hecho muchos goles y los seguimos haciendo. Claro que hay autocrítica y tenemos que mejorar a la hora de tomar esas decisiones, pero si te das cuenta son pases que se quedan cortos porque no existe golpeo, no hay una intensidad en el juego. Es cuestión de mejorar y trabajar”.

El entrenador concluyó la rueda de prensa destacando la importancia de Julio, el debut de Irizo y que Narváez y Loren anotaran.

El Betis B visitará la próxima jornada Lebrija para enfrentarse al Atlético Antoniano.