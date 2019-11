Albentosa, sin tapujos: "Además de cojones, el fútbol son muchas cosas"

En un fútbol lleno de tópicos llaman la atención los jugadores que no se cortan ni un pelo a la hora de hablar. Raúl Albentosa ha demostrado ser uno de ellos, sobre todo tras su interesante comparecencia en la sala de prensa de Abegondo. El defensor, visiblemente frustrado por la derrota ante el Leganés, ofreció su punto de vista sobre el partido: "Fuimos flojos física y mentalmente. No creo que perdiéramos por el árbitro, lo perdimos nosotros por nuestros dos fallos. No habíamos tenido ninguno en todo el partido hasta que nos metieron el gol", comentó.

Él mismo utilizó su cuenta de Twitter para denunciar falta de criterio por parte de los árbitros, pero insistió en que no sirve de excusa para la derrota. De todas formas, expuso sus razones: "Hay que valorar igual a los jugadores. Que mida 1.93 no tiene que ver en las jugadas, en todos los sitios me dicen que por los casi dos metros que mido no me pueden tirar. Al final te rompen la nariz, y ayer casi me rompo la mano".

"Ayer en los últimos 25 minutos fuimos horrorosos"

"Yo no soy Donato, ni el otro es Bebeto. Estamos los que estamos y somos los que somos" A partir de este momento, Albentosa comenzó a hablar con menos tapujos todavía: "Hago esto por que me gusta, no es solo por ganar dinero. Me lo he currado desde pequeño para llegar aquí. Con esto no digo que tenga solo la culpa el árbitro, tiene fallos como nosotros. A mayores, al final el Dépor ha perdido y la pregunta es qué le pasa. Y hasta ahora, en las cinco primeras jornadas, habíamos hecho muchas cosas. Ayer en los últimos 25 minutos fuimos horrorosos, pero hay que mirarse cada uno el ombligo. Pero ojo con las otras cosas que te van mermando física y mentalmente. Ayer llegué a casa decepcionado. Esto lo vivo. A mí me ha costado mucho llegar a Primera, cuando pierdo un partido es como si fuera una final. Juego, me dejo el alma, escucho opiniones, las respeto con educación, pero creo que el equipo es el que es. Somos los que somos. La dirección deportiva ha hecho un buen trabajo. Cuando se han lesionado jugadores importantes han fichado. Yo no soy Donato, ni el otro es Bebeto… estamos los que estamos y somos los que somos. Vamos a ir a muerte todos los partidos. La mítica frase, la de cojones. Además de cojones, el fútbol son muchas cosas. Eso en el grupo no va a faltar", afirmó, rotundo.

Sobre el arbitraje: "No estoy llorando, estoy diciendo la realidad"

"Dicen que a Messi y Cristiano hay que cuidarlos cuando les dan patadas, pero también hay que cuidar a los que nos lo hemos ganado" Las de antes no fueron las únicas palabras que Albentosa ofreció al gremio arbitral: "Todos tenemos fallos, no voy a pensar mal de los árbitros ni de nadie, pero ayer casi me sacan la cuarta tarjeta, y por ejemplo, el lateral derecho del Leganés hizo cuatro faltas seguidas y por reincidente hay que sacar tarjetas también. Yo he jugado en el Eibar y éramos muy intensos, y si no te sacan tarjeta lo sigues siendo. No es que ayer perdiéramos por eso, no me voy a excusar, pero el día del Athletic también perdimos y hubo una jugada que no era fuera de juego. No estoy llorando, estoy diciendo la realidad. Trabajamos todas las semanas, y por pequeños detalles hacen que lo que ensayo para ayudar al equipo en ataque luego no lo pueda hacer. Con el 1.93 lo hago en mi área, y sería penalti y tarjeta. Dicen que a Messi y Cristiano hay que cuidarlos cuando les dan patadas, pero también hay que cuidar a los que nos lo hemos ganado".

Mucha autocrítica

Dejando a un lado los factores externos, el defensor del Deportivo dio su punto de vista sobre los fallos del equipo, sus tendencias y los errores a trabajar: "Cuando nos meten un gol parece que se acaba el mundo. Hay que ser más fríos, si te marcan no se acaba el partido, queda muchísimo", comentó, sobre la mala reacción tras el primer gol del Leganés.

Además, también habló sobre las jugadas de estrategia, un aspecto que a su parecer se debe mejorar y mucho: "Algo no se hace bien. Igual no están teniendo la fe necesaria los rematadores o el que saca no lo está sacando bien… Pero algo hay que hacer, hay que solucionar los partidos con el balón parado, al cabo del año puede dar muchas cosas".

Ante el Atlético, respeto pero no miedo

El ex de Eibar y Málaga habló también sobre el rival del próximo domingo: el Atlético de Madrid. Albentosa opinó que el Deportivo debe presentarse en el Calderón "sin miedo": "Es un equipo que va fuerte, intenso, al límite en todas las jugadas. Nosotros tendremos que hacer lo mismo, ir a todas las jugadas como si fuera la última, como si fuese la vida en ello. Podrán hacer mejor o peor partido, pero no dejan de correr y pelear todos los minutos. Yo no voy a ir a ningún campo sintiéndome derrotado. El año pasado fuimos con el Málaga y nos metieron en el 80 y de rebote, y con el Eibar fui en la segunda jornada, acabábamos de ascender, acabamos 2-1 y les metimos presión hasta el 90. Hay que ir con respeto, pero sin miedo".