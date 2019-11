Andone: "Siempre he hecho goles y los voy a hacer"

Florin Andone dio una nueva muestra de su locuacidad en la rueda de prensa posterior al entrenamiento matinal. El rumano, que aún no se ha estrenado en Liga, mostró de todo menos preocupación: "Estoy feliz de estar aquí, muy contento por jugar y por la confianza del míster y de mis compañeros. Tengo 23 años, estoy jugando en Primera División y con la selección absoluta de Rumanía, ¿por qué iba a estar preocupado?", comentó. Este optimismo lo derivó hablando sobre el conjunto del equipo: "Lo estoy viendo muy bien, no se le puede reprochar nada. Los resultados no nos han acompañado esta semana, pero creo que contra el Leganés merecimos la victoria y contra el Atlético dimos la cara. Era el Atlético de Madrid en el Calderón, no hay que olvidarse contra quién hemos jugado. Todos los compañeros dimos la cara y estamos contentos con el trabajo que hicimos".

"Tengo 23 años, estoy jugando en Primera División y con la selección de Rumanía, ¿por qué iba a estar preocupado?" Andone quiso insistir en que el tema del ansiado gol no le consume, aún siendo consciente de que es la gran apuesta del club para la delantera: "El foco se puede poner donde se quiera, no estoy preocupado. Mi adaptación está siendo genial. Si no me lo hubieran anulado el gol contra el Athletic y el larguero del Leganés hubiera entrado, nadie diría nada. Estoy muy tranquilo, jugando, con la confianza del míster y de mis compañeros. Cuando marque lo gritaré mucho, tengo ganas". Y por si no había quedado claro, el ex del Córdoba demostró más si cabe su ambición: "Yo soy el más feliz del mundo si me veo en el once o si salgo 15 minutos para hacer lo que me gusta. Nunca voy a perder el hambre de fútbol, siempre lo he tenido. He llegado a jugar en Primera División por el hambre, las ganas y la dedicación que tengo, y he llegado a la Selección por lo mismo. He trabajado mucho. Nadie me ha regalado nada, siempre he hecho goles y los voy a hacer", comentó el atacante.

"Las finales son a partir de la jornada 30, no en la 6"

"A mí me encanta el fútbol, lo amo, pero no lo veo. No he visto al Sporting ni creo que lo haga este año" Andone también dedicó unas palabras al Sporting, próximo rival liguero. De todas formas, admitió que no sabe qué se encontrará el sábado: "A mí me encanta el fútbol, lo amo, pero no lo veo. A medida que he ido creciendo y llegando más arriba el fútbol lo he vivido más, pero lo veo menos. Al Sporting no le he visto ni un partido y a lo mejor ni lo hago este año, pero jugamos en pretemporada y sé que es un equipo intenso al que no le quema la pelota. Seguro que vienen aquí a ganar, pero como todos. En Primera no te puedes fiar de nadie, por algo están donde están".

"Todos los partidos son una oportunidad", comentó, tras ser preguntado por si el choque del sábado será al fin el de su estreno goleador. Aún así, desvió la atención hacia el conjunto: "Vamos a meter goles tanto yo como mis compañeros. Muchos. Lo importante es sumar de tres en tres, y me da igual si el gol lo meto yo, Arribas o Albentosa. Me gustaría ganar al Sporting uno a cero y que meta Albentosa, por ejemplo, estaría encantado, son tres puntos por el bien y la estabilidad del equipo".

"Tenemos confianza ciega en el entrenador"

Una vez abierta la veda de las destituciones de entrenadores en Primera, el ariete internacional por Rumanía fue preguntado sobre si teme algo parecido con Gaizka Garitano. Andone, para no variar, fue rotundo: "Ni mucho menos. Estamos muy bien con él y él con nosotros, ojalá se quede aquí diez años si es necesario porque lo queremos muchísimo y estamos a muerte con él. Ni se me pasa por la cabeza hablar de una destitución, no tenemos ninguna duda".