Muñiz: "Estuvimos serenos, supimos leer el partido"

El Levante sigue líder. Y, además, sin ceder ni un solo puntos en los cuatro partidos disputados en casa. La última víctima fue un Valladolid que encadena ya un "repoker" de derrotas consecutivas.

No empezó bien el encuentro para los hombres Muñiz. Saber remontar un resultado adverso, y más aún desde los primeros minutos y en la forma que se produjo, es un aspecto que el técnico sabe valorar: “El partido se complicó bastante en el minuto cuatro porque se te adelanta un Valladolid con jugadores de buen nivel y que quieren tener el balón. Hicimos un partido en el que tuvimos que sufrir desde el principio. Si ganas el partido es porque lo has trabajado y sobre todo con el equipo que tenías enfrente. El equipo supo mantener la calma necesaria, no nos llegaron a la zona de portería pese a que tenían el control muchas veces”. La paciencia, virtud claramente demostrada en encuentros anteriores, fue un aspecto fundamental para conseguir darle la vuelta al luminoso: “Estuvimos serenos, supimos leer el partido porque ellos metieron a mucha gente por dentro y lo difícil era atacar por el interior, ellos sufrieron mucho cuando Morales y Montañés les atacaban por fuera. Fue importante terminar la primera mitad con el marcador igualado y ya salimos al segundo en campo contrario, generando ocasiones”.

El preparador granota acentuó el buen hacer de sus jugadores, que repercute de manera positiva en sus valoraciones sobre la actuación de los jugadores: “Tengo mucha satisfacción por muchos motivos, el sufrimiento va a estar siempre porque la igualdad es muy grande. Somos un equipo peligroso que intenta llegar con toque, pero cuando se dan mal dadas sabemos reponernos. El equipo ya ha respondido en muchas situaciones que ya se han dado. Me da tranquilidad y sobre todo me la da cuando los ves entrenar: yo disfruto con los entrenamientos y cuando se da esto es que se están haciendo las cosas bien”, afirmó en rueda de prensa.

A su juicio, el primer gol de Roger igualando la contienda antes del descanso fue determinante para afrontar una segunda parte con opciones de conseguir la remontada: “Nos dio tranquilidad. Fue clave. Empatar antes del descanso nos dio tranquilidad porque sentimos que estábamos vivos. Roger siempre da la cara, cuando el balón llega al área tiene mucho criterio, pero cuando no marca hace un papel extraordinario, tiene mucha personalidad”. Aunque no todo fue positivo ya que Lerma, jugador con el que cada vez más cuenta el técnico, vio la roja por doble tarjeta amarilla, mostradas ambas en la misma acción: “Le ha comentado al árbitro que no era falta y cuando le sacó la amarilla le volvió a decir que no era falta. Eso es lo que comenta el jugador. Habíamos hablado de que a los árbitros hay que dejarlos trabajar, tenemos que acatarlo y llevarlo a rajatabla, es la ley del fútbol. Si no, nos pasan situaciones de éstas que nos hacen llegar a los últimos minutos con apuros”, concluyó.