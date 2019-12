El Real Madrid se reencuentra en Heliópolis

22:57 Esto ha sido todo por hoy, a continuación podrán disfrutar de la crónica y las declaraciones de los protagonistas en Real Madrid VAVEL. Sin más, agradecer una vez más la confianza depositada en VAVEL. ¡Hasta la próxima!

22:52 En la competición liguera, los de Zinedine Zidane se mantienen como colíderes junto al Atlético de Madrid ya que ambos han goleado en sus respectivos compromisos.

22:47 Tras esta victoria, el Real Madrid afrontará lleno de moral su duelo frente al Legia de Varsovia de la UEFA Champions League que podría dejarle como líder en solitario dependiendo de lo que ocurra en el partido entre Sporting CP y Borussia Dortmund en Lisboa.

22:42 El partido fue perdiendo ritmo conforme avanzaba la segunda mitad y el tanto de Cristiano Ronaldo en el 77' significó la puntilla al encuentro.

22:37 Gran partido del conjunto blanco que apacigüo los ánimos de seguir recortando distancias del Real Betis Balompié en la reanudación con un espectacular gol de Isco.

22:32 ¡Final del partido! El Real Madrid se reencuentra con la victoria cinco partidos después.

90' Falta favorable a los madrileños que se marcha desviada.

87' El partido se ha quedado sin dominador, ambos equipos agotan sus últimas balas.

84' Disparo de Cristiano que se marcha desviado.

82' Jugada ensayada que no salió, despejó la defensa madridista a saque de banda.

81' Falta peligrosa a favor del conjunto local.

79' Último cambio también para los visitantes, se marcha Gareth Bale e ingresa en el verde sevillano Marco Asensio.

79' Asistencia de Morata para el de Madeira que definió de forma impecable ante Adán.

78' ¡Gooooooooooooooooooool del Real Madrid! ¡Goooooooooooooooooool de Cristiano Ronaldo!

77' Se topó con la barrera Cristiano y la posterior pérdida de Marcelo provocó un contragolpe que quedó en nada gracias a que replegaron bien los pupilos de Zidane. Zozulia vio la amarilla por una entrada a destiempo a Lucas Vázquez.

76' Falta peligrosa a favor del Real Madrid.

75' Centro demasiado largo de Lucas Vázquez al que no llega Morata.

74' Segundo cambio en el cuadro de Concha Espina, se retira Benzema y entra en su lugar Morata.

72' Se suceden las acciones de peligro en ambas áreas, ahora le tocó el turno al Real Madrid, pero el balón terminó perdiéndose por línea de fondo.

71' Providencial Adán para anticiparse a Benzema que ya se preparaba para anotar el sexto gol madridista.

70' Doble ocasión local que repele la defensa visitante.

68' Buena triangulación del conjunto madrileño que termina en nada.

67' Agota los cambios Poyet, que introduce a Ceballos por Jonas Martin.

65' Primer cambio en las filas madridistas, se marcha Kovacic y entra en su lugar Lucas Vázquez.

63' Espectacular definición del futbolista malacitano que se hizo con un centro de Cristiano que no encontró rematador y puso el balón en la misma escuadra.

62' ¡Goooooooooooooool del Real Madrid! ¡Gooooooooooooooool de Isco!

60' Disparo de Rubén Castro que tapona bien Carvajal.

58' Aprieta el equipo sevillano que todavía no ha dicho su última palabra en el encuentro.

56' Error de Pepe en la salida de balón que aprovechó el cuadro de las 13 barras para recortar distancias mediante Cejudo después de una buena triangulación en tres cuartos de campo.

55' ¡Gooooooooooooooooool del Real Betis Balompié! ¡Gooooooooooooooool de Cejudo!

53' Centro al corazón del área que atrapa sin problemas Keylor Navas.

51' Falta a favor de los visitantes que queda anulada por fuera de juego.

50' Providencial Pepe al salvar bajo palos un cabezazo de Joaquín.

49' Gil Manzano amonesta a Pezzella.

48' Falta en tres cuartos de campo a favor del cuadro merengue, que saca en corto.

46' Remate de Benzema a centro de Carvajal que se marcha bastante desviado de la portería defendida por Adán.

45' Comienza la segunda mitad en el Benito Villamarín. Poyet da entrada a Zozulia por Brasanac, y a Cejudo por Álex Alegría.

21:43 Con esta victoria momentánea, el Real Madrid le mantiene el pulso al Atlético de Madrid, quien venció en su compromiso liguero por un contundente 7-1 al Granada CF.

21:38 Por parte del conjunto local, pese al error que propició el 0-2, Joaquín está siendo uno de los más destacados junto a Piccini. En el bando visitante, Marcelo parece no haber estado apartado de los terrenos de juego y está siendo un auténtico quebradero de cabeza por el carril zurdo; también es necesario destacar la labor de Kovacic y Kroos en el centro del campo.

21:34 Gran primera parte del Real Madrid que evidencia las ganas por romper su racha de cuatro empates.

45' Contragolpe de manual, de esos que caracterizan al conjunto que hoy viste de morado. No encontró rematador el saque de esquina verdiblanco y aprovecharon para salir en tromba en la última jugada del primer tiempo, Pepe en el segundo palo asistió a Isco para dejarlo completamente solo ante la portería; el malagueño no perdonó y tan solo tuvo que empujar el esférico al fondo de las mallas.

45' ¡Goooooooooooooooool del Real Madrid! ¡Goooooooooooool de Isco!

44' A punto de anotar Rubén Castro pero su disparo se marcha a saque de esquina.

43' Muestra la cartulina amarilla Gil Manzano a Isco por una entrada a destiempo en la contra fallida del conjunto local.

42' Córner a favor de los visitantes que despeja bien la defensa verdiblanca.

40' Posición dudosa del lateral madridista que se aprovechó de un balón sin dueño en el área para con algo de suerte anotar el tercero a favor de los madrileños.

39' ¡Goooooooooooooool del Real Madrid! ¡Goooooooooooool de Marcelo!

38' Córner a favor del cuadro dirigido por Zinedine Zidane.

36' Jugada individual de Piccini que concluyó con un disparo que se perdió por muy poco por encima de la portería de Keylor Navas.

35' Tocan y tocan los sevillanos en tres cuartos de campo pero no encuentran su espacio.

33' Centrochut de Marcelo que despeja bien Adán.

32' Pérdida de Joaquín en la salida de balón que dejó totalmente vendida a su defensa. Recuperó Kroos y dentro del área asistió a un Benzema que definió con un lanzamiento raso cuando Adán esperaba el pase al segundo palo.

31' ¡Goooooooooooooooooool del Real Madrid! ¡Goooooooool de Karim Benzema!

30' Buena jugada del Real Betis Balompié que finalizó con un disparo lejano de Rubén Castro que no encontró puerta.

29' Lo intentaba Marcelo en jugada individual pero su lanzamiento llegó manso a las manos de Adán.

28' Nuevo lanzamiento del futbolista británico que repele esta vez Petros para enviar el balón a fuera de banda.

26' Disparo de Gareth Bale que atrapa en dos tiempos Adán.

25' Crucial la defensa blanquiverde para evitar que Cristiano llegase a un balón que le dejaba en clara superioridad para asistir a un Benzema que avanzaba practicamente solo por el carril central.

24' Buscaba de nuevo el jugador natural de El Puerto de Santa María su ocasión pero Varane interceptó bien el pase.

23' Lo intentaba en esta ocasión Joaquín pero repele bien el cuadro visitante.

22' Centro de Marcelo al que no puede llegar a rematar Cristiano.

21' Buscaba Kovacic el pase a la espalda de la defensa para Gareth Bale pero el galés no logró hacerse con él.

19' Presión adelantada de los locales que aprovechan un pase arriesgado de Kroos para poner a prueba a Keylor Navas, pero el disparo de Rubén Castro se marchó desviado.

17' Jugada de Brasanac que vuelve a deshacer una seria defensa madridista.

16' Centro potente de Cristiano desde la izquierda que atrapa Adán sin ningún tipo de problemas.

14' Se perdió por línea de fondo un nuevo cabezazo del atacante natural de Cardiff.

14' ¡Uyyyyy! Entre Adán y el palo despejaron un testarazo de Gareth Bale en el segundo palo, saque de esquina para los madrileños.

13' Remató Cristiano el saque de banda de Gareth Bale desde la derecha pero su cabezazo se marchó bastante desviado de la portería de Adán.

12' Se pierde por banda derecha un centro de Marcelo que tocó un futbolista bético.

11' Córner a favor del Real Madrid después de que el disparo de Benzema tocara en un jugador local.

10' Gran conexión entre Cristiano y Kovacic que acabó con el balón perdiéndose por línea lateral después de que Pezzella se interpusiera en el camino del internacional croata.

8' Era ahora Piccini quien buscaba sorprender por el carril diestro pero su centro volvió a ser despejado por la zaga merengue.

6' No baja los brazos el cuadro de Gustavo Poyet que lo intentaba a través de Jonas Martin, pero su centro fue repelido por la defensa madridista.

5' ¡Uyyyyyy! A punto estuvo Cristiano de hacer el 0-2. Balón al segundo palo de Isco tras una buena jugada colectiva de los visitantes que el portugués, con prácticamente todo a favor, no acertó a enviar entre los tres palos.

3' Mejor inicio imposible para los visitantes que se adelantan gracias a un cabezazo del internacional francés, quien se impuso en el juego aéreo a todos sus adversarios para hacer su primer gol en el campeonato esta temporada.

3' ¡Goooooooooooooooool del Real Madrid! ¡Goooooooool de Raphaël Varane!

2' Falta peligrosa a favor del conjunto merengue, Kroos servirá desde la banda.

2' Intentaba la jugada individual Brasanac pero Pepe se interpuso bien en su camino para arrebatarle el esférico.

1' Puso el balón el juego el conjunto de las 13 barras pero ya es el Real Madrid quien tiene la posesión.

0' Suena el silbato de Gil Manzano, arranca el fútbol en Heliópolis.

20:43 Joaquín, por parte de los locales, y Marcelo, por parte visitante, se disponen a realizar el sorteo de campos.

20:41 Saltan los 22 protagonistas precedidos del conjunto arbitral al verde del Benito Villamarín, rugen las gradas

20:36 Abandonan momentáneamente el terreno de juego los protagonistas para recibir las últimas instrucciones de Gustavo Poyet y Zinedine Zidane, respectivamente.

20:33 Este viernes 14 de octubre tuvo lugar el sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, en el que el Real Madrid ha quedado emparejado con la Cultura y Deportiva Leonesa, y el Real Betis Balompié con el Deportivo de la Coruña.

20:28 Dichas bajas han supuesto un problema de columna para los blancos, pero el técnico francés ha apostado por Varane, Kroos, Kovacic e Isco para suplirles, al menos durante el partido frente al Real Betis Balompié.

20:25 La vuelta de Marcelo ha sido una de las grandes noticias de la semana para el Real Madrid, más cuando en los últimos días ha sufrido bajas notables como las de Sergio Ramos, Casemiro, Modric o James Rodríguez.

20:22 Junto a Zinedine Zidane esperarán su oportunidad en el banquillo visitante: Casilla; Nacho, Lucas Vázquez, Mariano, Asensio, Morata, Danilo.

20:20 Por su parte, el Real Madrid arrancará con: Keylor Navas; Carvajal, Pepe, Varane, Marcelo, Kroos, Kovacic, Isco, Bale, Benzema, Cristiano.

20:18 En el banquillo verdiblanco se sentarán: D. Giménez; Donk, Cejudo, Ceballos, Musonda, Zozulia, Sanabria.

20:16 El Real Betis Balompié saldrá con: Adán; Piccini, Mandi, Pezzella, Durmisi, Petros, Jonas Martin, Brasanac, Joaquín, Álex Alegría, Rubén Castro.

20:14 ¡Ya hay alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos!

20:10 Toda la información del encuentro con la previa del partido Betis - Real Madrid en VAVEL.

20:05 El último encuentro entre Real Betis Balompié y Real Madrid se produjo en la pasada competición liguera y se saldó con un empate a uno. Cejudo adelantó a los locales tras aprovecharse de un rechace pero en la segunda mitad los merengues igualaron gracias al tanto de Benzema; en el tramo final del encuentro ambos equipos pudieron romper el empate pero ninguno se mostró acertado de cara a puerta.

Gil Manzano | Foto: Almeriajuega - VAVEL

20:00 El colegiado extremeño, Gil Manzano, será el encargado de impartir justicia en el duelo entre Betis y Real Madrid . A sus 32 años, el trencilla natural de Don Benito lleva arbitrando en la máxima categoría del fútbol nacional desde 2012 y lo hace a nivel internacional desde 2014.

19:55 Esta temporada ha dirigido un total de ocho encuentros entre Primera División, Segunda División, Supercopa de España, Clasificación para la UEFA Europa League, la UEFA Champions League y el Mundial de Rusia 2018, y la UEFA Europa League; el último partido que ha arbitrado ha sido el de Lituania contra Malta, que finalizó con victoria local por dos goles a cero en el reciente parón FIFA.

Estadio Benito Villamarín en el partido frente al Dépor de este curso | Foto: Real Betis Balompié

19:50 El Estadio Benito Villamarín de Sevilla será el escenario del encuentro entre Real Betis Balompié y Real Madrid. El feudo verdiblanco tiene una capacidad de 60.000 espectadores, aunque serán menos por las obras que están teniendo lugar en el estadio; sin embargo, se espera una gran entrada ya que se trata de uno de los partidos más atractivos de la temporada.

Kroos en el duelo frente al Eibar | Foto: Daniel Nieto - VAVEL

"Me falta ganar la Liga, que es una competición muy importante. Con el Real Madrid siempre hay que aspirar a ganar todas las competiciones, pero tenemos potencial para ganar la Liga. Es un largo camino que necesita constancia, que a veces nos ha faltado, pero se que la ganaremos", declaraba Toni Kroos en su rueda de prensa tras confirmarse la renovación, haciendo hincapié en el deseo merengue de proclamarse campeón de Primera División.

Rubén Castro frente al Granada CF | Foto: Juan I. Lechuga - VAVEL

"Si me queda algo pendiente es que no soy el máximo goleador del Betis en Primera División. Me quedan algunos goles y es el reto que tengo para este año. La selección española creo que ya pasó", declaraba Rubén Castro tras firmar su renovación.

También ha renovado Toni Kroos en el Real Madrid, en su caso hasta 2022, y el propio futbolista ha confirmado que no descarta acabar su carrera en la entidad de Concha Espina.

Durante esta semana se ha confirmado la ampliación de contrato de Rubén Castro con el Real Betis Balompié hasta 2019, es por ello que el atacante grancanario podría finalizar su etapa como futbolista en el conjunto sevillano.

Cristiano Ronaldo en el partido frente al Eibar | Foto: Daniel Nieto - VAVEL

Atentos en este partido Betis - Real Madrid a: Cristiano Ronaldo, atacante del Real Madrid. El futbolista merengue viene de cuajar una gran actuación con Portugal en el parón FIFA, habiendo anotado un total de cinco goles en dos partidos. Esta misma semana, el atacante de Madeira ha sido elegido como el mejor jugador de la última Liga de Campeones.

Rubén Castro con el Real Betis Balompié | Foto: Juan I. Lechuga - VAVEL

Atentos en el Real Madrid - Betis a: Rubén Castro, delantero del Real Betis Balompié. El atacante natural de Las Palmas de Gran Canaria es el referente ofensivo de los béticos desde 2010, y este curso ya ha anotado cuatro goles en siete partidos y ha dado una asistencia.

Zidane en el banquillo del Real Madrid | Foto: Rodri J. Torrellas - VAVEL

Por su parte, Zinedine Zidane quiso matizar en la rueda de prensa sus palabras en unas declaraciones a Radio Montecarlo en las que apuntaba a que la racha merengue podría estar debido a un problema psicológico. "No dije que fuera un problema psicológico, no era un problema físico, creo que es un poco de todo. Cuando entras en un partido ya no hay equipos pequeños, no podemos pensar que vamos a ganar porque sí, no digo que los jugadores piensen eso, pero tenemos que meter siempre el máximo nivel", explicaba.

Gustavo Poyet en la banda del Benito Villamarín | Foto: Raúl Pajares - VAVEL

El técnico local, Gustavo Poyet, aseguraba en rueda de prensa que "no" se conforman con el empate, ya que si se manda dicho mensaje "el jugador sale con mentalidad defensiva y de cuidarse más que de hacer daño". "No está dentro de mí, no es la forma en la que encaramos el partido. A veces después del partido, si empatamos, el Madrid fue mejor y no podemos hacer mucho, te diría que sí. De antemano no. Queremos salir a ver si podemos ser protagonistas y ver si podemos dar un paso al frente en la clasificación", argumentaba.

La última gran goleada en un duelo entre béticos y madridistas en Sevilla se produjo en la temporada 2013/2014, cuando el Real Madrid de Carlo Ancelotti endosó un contundente 0-5 al cuadro verdiblanco; Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Benzema, Di María y Morata fueron los encargados de ver puerta.

Los madridistas celebrando el gol de Asensio en Las Palmas | Foto: Laura Santana - VAVEL

En su último partido como visitante, el conjunto merengue no pudo pasar del empate a dos frente al Borussia Dortmund después de que Aubameyang y Schurrle igualaran los tantos de Cristiano Ronaldo y Varane respectivamente. En la competición liguera, su último encuentro como visitante se celebró en Las Palmas y se resolvió con el mismo resultado, empate a dos; los merengues se adelantaron también por dos veces en el marcador gracias a Asensio y Benzema, pero Tana y Araujo neutralizaron sendas dianas.

El Real Madrid se sitúa como colíder de Primera División junto al Atlético de Madrid con 15 puntos después de cuatro victorias y tres empates de forma consecutiva. Lejos de Concha Espina, los de Zinedine Zidane han sumado dos victorias y un empate; por otro lado, como visitante han anotado siete de sus 16 goles a favor y han encajado dos de sus siete tantos en contra.

En el último partido como local, el conjunto blanquiverde se impuso por un gol a cero al Málaga CF en su tercer derbi andaluz consecutivo. Ante el Granada CF no pudo pasar del empate a dos, frente al Sevilla FC cayó por uno a cero pero en esta ocasión un tanto de cabeza de Joaquín le terminó dando la victoria.

El Real Betis Balompié marcha decimoquinto en la clasificación con ocho puntos después de dos victorias, dos empates y tres derrotas. Como locales los sevillanos todavía no conocen la derrota ya que han logrado una victoria y dos empates; en el apartado goleador, los de Gustavo Poyet han conseguido en casa tres de sus ocho goles a favor y han encajado solo dos de sus 12 dianas en contra.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Real Betis - Real Madrid , perteneciente a la octava jornada de La Liga. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Benito Villamarín a partir de las 20:45 horas.