Adán: "Hemos perdido el carácter"

El Real Betis caía de forma estrepitosa este sábado ante el Real Madrid en casa. Una vez sufrido el calvario, tocaba dar la cara. Los que lo harían en este sentido serían Adán y, poco después, Pezzella. El ex-meta blanco hablaba de lo ocurrido: "No hemos estado bien. Hemos concedido ocasiones muy rápidas al rival y despistes que no podemos cometer. Eso ha hecho que encajemos este resultado. Una vez más pido esa confianza en el equipo. Hemos dado muestra en muchos partidos de que seremos un equipo complicado, que está unido. Hemos peleado partidos muy complicados y los hemos sacado adelante. Confío mucho en mis compañeros y estoy seguro de que conseguiremos los objetivos. No sé cómo decírselo a los béticos porque siempre están ahí, pero, si se puede, una vez más pedirles ese apoyo para tirar todos juntos para adelante”.

Adán encajaba seis tantos. Una noche dura para cualquier portero: "No solo para el portero. Hoy ha sido frustrante para todos. Cuando no se está bien, no estamos bien ninguno y perdemos todos. Y cuando ganamos, ganamos todos. Esto es un equipo. Si el Real Betis consigue los objetivos, los consigue el Real Betis, no nadie individual". Y es que todo empezaba con un tanto de Varane nada más arrancar: "Lo veníamos hablando. Lo hemos trabajado durante esta semana y tenemos que hacerlo en esta próxima. Hay que recuperar la identidad que el Real Betis ha tenido durante muchos partidos complicados que hemos tenido en este inicio de LaLiga Santander. Tenemos que recuperar ese carácter, esa entrega y esas ganas de pelear por los partidos. Es lo que la grada quiere ver y es lo mínimo que tenemos que dar".

Por su parte, Pezzella también analizaba como podía el 1-6 encajado: "Hoy sobran las palabras. Hay que trabajar y corregir errores. Llevábamos muchos días preparando el partido y a los tres minutos encajas un gol y se derrumba todo. Es complicado. Esas cosas no se pueden permitir", comentaba el zaguero argentino.

Todo terminaba a los tres minutos. ¿Por qué?: "No sé si fue venirse abajo. Ese gol cambió todo el planteamiento del partido y ante estos equipos no puedes darte el lujo de estar por debajo en el marcador a los tres minutos porque luego se hace todo mucho más difícil. Lo que se diga está de más. Hay que trabajar. Hacer una crítica de uno mismo y mejorar”. ¿Hubo charla en el descanso?: "Lo que se habla queda ahí dentro pero hay cosas que no podemos permitir hacerlas. Hay que trabajarlas y corregirlas. Es un resultado que nos tiene que doler. Hay que usarlo para trabajar y corregir errores". Lo menos malo de una paliza así es que puede servir de punto de inflexión. ¿O no?: "No sirve decir eso porque parece que es una excusa. Hay que trabajar y mejorar".

