Previa España - Japón sub17: tambores de guerra

Luces, cámaras y acción. No hay vuelta atrás. Todo lo hecho anteriormente en el Mundial de Jordania 2016 no sirve para nada, y es que tanto la Selección Española como la Selección de Japón tienen por delante, como mínimo, noventa minutos en los que buscar batir a su contrincante para acceder a la gran final. Noventa minutos mínimo por delante, el premio jugoso, y el pasado olvidado ya. Toña Is por un lado y, Naoki Kusunose, por otro, afrontan la batalla con todas sus guerreras disponibles, planteando una táctica depurada a lo largo de los años, deplorada a lo largo de los cuatro partidos que ambas selecciones han llevado a cabo hasta el momento en la cita mundialista.

España quiere una nueva 'vendetta'

Como no podía ser de otra manera, estrenarse en un Mundial ni mucho menos es fácil, pero la Selección Española sub17 venció en sus dos primeros compromisos de la fase de grupos. En primer lugar lograba doblegar por un contundente 0-6 a la anfitriona Jordania, y a continuación se imponía por 2-0 frente a Nueva Zelanda. En el tercer y último partido de la fase de clasificación para la siguiente ronda, las pupilas de Toña Is firmaban tablas ante México, para que ya en el cruce de cuartos de final el rival fuera ni más ni menos que la todopoderosa Alemania, contra la cual las españolas se imponían por 1-2, obteniendo así una gran dosis de moral para afrontar el penúltimo capítulo de la cita mundialista, a la cua llegan con mucho que ganar y poco que perder.

Natalia Ramos celebra el gol ante Alemania | Foto: FIFA

Toña Is ha conseguido formar un equipo de jóvenes promesas del fútbol español, empezando en la portería con una infranqueable portera como Noelia Ramos, para que en la defensa por encima de las demás aparezcan Ona Battle o Berta Pujadas, para que a continuación en la zona de construcción, magia y derrumbe del juego, la seleccionadora española tenga como referencias a Natalia Ramos, Candela García o Lucía Gutiérrez. Pero por encima de todas sin ninguna a duda destaca Lorena Navarro, quien en la cita mundialista tan solo ha disparado a puerta en cinco ocasiones, una cifra corta a todas luces para una delantera, pero teniendo en cuenta que todos esos lanzamientos han terminado en gol, destacan un porcentaje de cara a puerta espectacular, al nivel de las mejores arietes. Once jugadoras partirán de inicio, tres se sumarán posteriormente al equipo, y todas irán unidas en busca de un mismo objetivo: superar a Japón y acceder a la gran final.

Japón, la gran favorita al título es el penúltimo escollo de España en Jordania 2016

Las japonesas debutaron en la fase de grupos del Mundial de Jordania de forma aplastante, ganando 0-5 con facilidad a Ghana, para a continuación reeditar el mismo resultado frente a Paraguay, completando la fase de grupos con un choque mucho más complicado frente a Estados Unidos, donde las pupilas de Naoki Kusunose se imponían por la mínima 3-2. A priori eran las favoritas a conseguir el título, debían demostrar su poderío en los cuartos de final de la cita mundialista, y lo hicieron de forma convincente, doblegando por 3-0 a Inglaterra para sellar su billete a las semifinales del torneo. Cuatro partidos, cuatro victorias, tan solo dos goles en contra y un balance fabuloso con el que afrontar su penúltimo partido con la confianza necesaria para seguir soñando con conquistar el cetro mundial.

Ueki, autor de dos goles en el partido de cuartos de final frente a Alemania | Foto: FIFA

Dentro del equipo que tiene Kusunose, sin duda la que más destaca por encima del resto es Ueki, que lleva cuatro goles en lo que va de Mundial, obteniendo dos ante Inglaterra, uno ante Estados Unidos, y el primero lo marcó ante Ghana. Nojima tampoco se queda atrás con tres dianas, mientras que por su parte Takarada ha firmado dos tantos en Jordania. Los goles serán labor de estas tres jugadoras mencionadas anteriormente, pero como no podía ser de otra manera, la capitana Fuka Nagano será la encargada de liderar al equipo, contemporizar el choque y sobre todo aportar una claridad que en momentos del partido será más que necesario para evitar caer en la trampa que buscará plantear España.

España y Japón, dos enemigas en toda regla

España y Japón se conocen a la perfección, puesto que hace dos años ya disputaron el encuentro definitivo en Costa Rica 2014, y las niponas se llevaron el premio gordo tras haberlo acariciado en 2010. La Selección Española sub17 no fue capaz de alzar los brazos para celebrar el título, por lo que ya en 2016 la revancha aparece para el cuadro nacional un partido después que hace dos años, en semifinales. De Alemania se vengaron las españolas en cuartos de final, y ahora por delante, con su sed de cobrar las derrotas del pasado saciada a la mitad, las pupilas de Toña Is tienen por delante un envite de mayor nivel. Las discípulas de Toña Is son las que han tenido el balón en los pies con más asiduidad, con un promedio de posesión del 64%, mientras que las japonesas son segundas en esa clasificación con un 63,5%. Espectacular partido en el centro del campo.

Como no podía ser de otra manera, Toña Is afronta el encuentro sin miedo a nada, confiando en el nivel que puedan mostrar sus jugadoras sobre el terreno de juego. "Tenemos muchas ganas de que llegue. Sabemos que nos enfrentamos a una selección que es campeona del mundo y que son las grandes favoritas para volver a ganar el torneo". Por su parte, Noelia Ramos, la gran referente bajo palos del presente Mundial, no esconde que será complicado vencer, pero harán lo máximo posible para lograrlo. "Estamos todas muy motivadas. Ante Alemania se dio un gran paso y esa victoria nos ha dado una dosis extra de confianza. El partido del lunes también es en cierto modo una revancha porque ellas se llevaron la final de 2014 en Costa Rica", afirmó.

Son días complicados para la seleccionadora española, Toña Is, puesto que Isabel Santos Menéndez, madre política de la entrenadora, ha fallecido a la edad de 94 años. Sin duda conseguir la victoria y el acceso a la gran final del torneo será una dedicatoria idónea por parte de Toña.