Así fue el acto de prensa tras la renovación de Luka Modric

14:02 Concluye la rueda de prensa de Luka Modriç.

MODRIÇ: "Para jugar en el Real Madrid no sólo hace falta tener calidad, sino que hay que ser fuerte mentalmente. No hay que bajar los brazos nunca, para mí fue así".

MODRIÇ: "Todavía no he pensado lo que voy a hacer cuando me retire. Sé que voy a seguir en el mundo del fútbol".

MODRIÇ: "Creo que he aprendido mucho como jugar. Desde que he vinido aquí he mejorado muchos aspectos de mi juego. Tengo que seguir jugando al mismo nivel".

MODRIÇ: "Cuando estoy en el campo intento aportar lo máximo al equipo. Estoy orgulloso de que la gente hable de mí".

MODRIÇ: "Cuando llegué al Real Madrid, supe que aquí podría demostrar mi calidad".

MODRIÇ: "No tengo miedo ni de la edad ni de las lesiones. Cada lesión me ha ido haciendo más fuerte. Las lesiones son cosas que pasan. Tengo 31 años pero me siento muy bien, y creo que estoy hacuendo uno de los mejores fútbol de mi vida".

MODRIÇ: "Mi relación con el míster es estupenda. Tengo claro lo que busac de mí. Me está apoyando mucho día a día".

MODRIÇ: "El peor momento para mí en el Real Madrid, fue cuando me leosioné en 2014. Mi mejor momento aquí fue cuando ganamos la décima en Lisboa".

MODRIÇ: "Espero que esta no sea mi última renovación. Mi idea es retirarme en el Real Madrid".

MODRIÇ: "Esta plantilla es impresionante. Tenemos mucha calidad en cada una de las posiciones. Nuestra prioridad este año es ganar la Liga, pero esto no significa que no queremos ganar los demás títulos".

MODRIÇ: "Sabía que en el Real Madrid la exigencia es máxima".

MODRIÇ: "Lo que hago en el campo me sale natural".

MODRIÇ: "Con lucha y sacrificio puedes conseguir tun metas. He confiado en mí desde el primer momento, y sabía que iba a triunfar aquí".

MODRIÇ: "Cada día me siento mejor. Estoy trabajando duro para volver a jugar lo antes posible".

MODRIÇ: "Es un día muy especial para mí. Quiero agradecer al club y al presidente que hayan confiado en mí".

13:42 El Real Madrid ha preparado un video con los mejores moementos del croata con la casaca blanca.

BUTRAGUEÑO: "Eres una persona muy especial para el Real Madrid. Estamos encantados de que estes con nosotros, como mínimo, hasta 2020".

13:40 Toma la palabra Emilio Butagueño

13:37 Aparece en la sala de prensa del Santiago Bernabéu, Luka Modriç, acompañado de Emilio Butragueño. Tampoco a querido perderse esta cita tan especial, su mujer y sus hijos.

13:30 El croata se encuentra en la sala de trofeos del Santiago Bernabéu junto al presidente, Florentino Pérez.

13:25 En breves instantes comparecerá Luka Modriç ante los medios de comunicación.

El inicio del acto de renovación está previsto para las 13:30 horas en la Sala de Prensa del Santiago Bernabéu. Allí Luka Modric estará acompañado por el Director de Relaciones Institucionales del club, Emilio Butragueño, que saldrá ante los medios junto al croata.

Solamente las lesiones han apartado al balcánico del terreno de juego. Indiscutible para sus técnicos, la mala suerte se ha cebado con él en algunas ocasiones, dañando al equipo por su impacto directo en el juego del cuadro merengue.

Su palmarés de blanco es ya dilatado. Con el conjunto merengue, el centrocampista ha ganado dos UEFA Champions League, dos Supercopa de Europa, una Supercopa de España, una Copa del Rey y un Mundial de clubes, título que puede repetir a finales de este año.

Desde su llegada y hasta el día de hoy, Luka Modric ha disputado practicamente todos los encuentros con el conjunto merengue, sumando un total de 179 partidos, incluyendo los de esta temporada, en los que ha marcado once tantos.

Luka Modric siempre ha brillado por su visión de juego, que le permite desempeñar varias posiciones. El mediocentro ha deslumbrado en los últimos años, tanto con el Real Madrid como con la selección croata. El conjunto madrileño afianza, con la renovación de Luka, el centro del campo con dos de sus hombres claves hasta las próximas cuatro temporadas, como mínimo, ya que Toni Kroos renovó la pasada semana.

El croata llegó al cuadro merengue tras la Eurocopa de 2012. Desde el primer momento se convirtió en referencia, y cuatro años más tarde renueva su vínculo con el club, que se asegura a uno de los mejores centrocampistas del mundo.

El Real Madrid continúa con el plan renove, y hoy es el turno del centrocampista croata, Luka Modric, hasta 2020. La pasada semana, el conjunto blanco hizo oficial la renovación de Toni Kroos.

¡Buenos días, y bienvenidos a un nuevo directo de VAVEL! Nos desplazamos hasta el Estadio Santiago Bernabéu para retransmitir en directo una nueva renovación.