Tino Fernández: "Queremos ganar y darle una alegría a la afición"

Tino Fernández estuvo en la proyección de una decena de vídeos históricos inéditos en los que aparece el Real Club Deportivo de La Coruña entre los años 30 y 70. Antes de que se iniciase la proyección atendió a los medios de comunicación que se congregaron. Entre otros temas, respondió a las preguntas relacionadas con el derbi gallego del próximo domingo, afirmó que se ha llegado a un acuerdo de renovación con Sidnei y tuvo tiempo para hablar sobre la reforma de las cubiertas del estadio de Riazor.

“En realidad veo el equipo igual que lo veía antes del partido en Barcelona. El equipo está bien, está sólido, está ordenado, está trabajando muy bien y está unido. El partido de Barcelona es un partido siempre distinto que si se te da bien puedes conseguir cosas, pero tampoco hemos tenido suerte con el arbitraje, sin querer poner ninguna excusa. Yo creo que nos falta rematar las jugadas, todo lo que es el frente de ataque, encontrar esa suerte que no hemos tenido y yo creo que las victorias van a llegar”, comenzó hablando sobre el estado en el que llega al encuentro el equipo que dirige.

"Todo lo que tenga que pasar que pase en el terreno de juego"

El partido entre Dépor y Celta ha sido declarado de alto riesgo, sin embargo para Tino la rivalidad debe quedar en el campo, como comentó: “Yo creo que hay máxima rivalidad deportiva. Todo lo que tenga que pasar que pase en el terreno de juego. Evidentemente nosotros lo que queremos es ganar y dar una alegría a nuestra gente y por lo demás lo del exterior tiene que ser una fiesta y una oportunidad para que los aficionados puedan viajar a Vigo y que disfruten de su equipo y de la ciudad de Vigo tranquilamente. Que sea un ambiente de normalidad como acabamos de ver con el derbi vasco”.

Cuestionado por el derbi que mejor recuerdos le trae afirmó: “Lo he dicho más veces. Casi siempre que he podido he ido a ver al Deportivo a Balaídos. Desde que conocí a mi mujer en el año 94 yendo a ver ese partido, pero luego en todas las victorias estuve. Espero que el mejor recuerdo sea el de este próximo domingo”.

"La victoria ante el Celta fue estupenda"

Durante su mandato, tuvo la posibilidad de ganarle al equipo rival la pasada temporada en Riazor, algo que recordó: “El primero fue el año pasado en realidad, porque el primer año no pudimos ganar. Pero contento porque fue un día de mucha alegría, con aquel gol al final. Fue un día de fiesta, emotivo. Todo el estadio cantando el himno gallego y lo rematamos con esa victoria que fue estupenda. En Vigo creo que también podríamos haber ganado, sí que es cierto que al final acabamos con uno menos y aquel punto también nos supo bien y vinimos muy contentos en el autobús”.

En otro orden de cosas, también fue preguntado por la renovación de Sidnei, sobre lo que mencionó: “El acuerdo es total y ahora mismo está todo en intercambio de documentos. Su agente no está aquí, está fuera y falta que lleguen los papeles firmados pero no tenemos ninguna duda al respecto, ni ellos”.

"Hay que felicitar a los impulsores de este proyecto"

También le preguntaron sobre la proyección que iba a tener lugar, sobre lo que dejó claro que se trata de un proyecto importante: “Yo creo que esto hay que enmarcarlo. Primero felicitar a los impulsores porque yo creo que estos proyectos de memoria, que nos hacen recordar a todos los deportivistas la historia que tiene este club son realmente claves. Para disfrutar lo que hemos sido en el pasado y para tener ese orgullo sobre lo que es ser del Deportivo y para recordar y revivir el club en todos estos años. Antes del año 85, cuando aparece la televisión de Galicia, prácticamente tenemos muy poquito documental para ver y para disfrutar. Para nosotros es importante por esta recuperación de la memoria y por el proyecto de museo que estamos preparando y donde lo audiovisual va a tener un espacio significativo. Hoy estamos grabando todo continuamente pero de los años que vamos a ver hay muy poquito”.

Otra de las preguntas que le realizaron estuvo relacionada con las reformas que tendrán lugar en el estadio de Riazor y sobre las que se están realizando en el césped. Tino Fernández respondió: “Yo creo que la finalización de la obra del césped será el martes aproximadamente y también en el momento en el que esté cerrado el trabajo, lo comunicaremos y lo diremos en la web. Era una obra necesaria, eran muchos años sin cambiarlo, el campo se estaba levantando en cualquier jugada y siempre había que ir allí a parchear aquello y teníamos también un problema de colores en la zona de las áreas, hacia el punto de penalti. Eso en el fútbol de hoy, que se fijan tanto en la estética, el verde también es importante. Pero creo que es un acierto hacerlo y creo que en la parte deportiva se va a notar. En el tema de las cubiertas no tenemos constancia pero no formamos parte de la adjudicación de las cubiertas. Realmente lo que pensamos es que es una necesidad y es un proyecto que hay que hacer si o si y cuanto antes se pueda hacer mejor. En cualquier caso estamos hablando de una obra de envergadura, no creo que se pueda hacer en un plazo inferior a dos años”.

"Los dos próximos años el equipo femenino jugará en Arteixo"

Otro tema que salió a la palestra, fue la posibilidad de que el Deportivo Femenino acabe disputando algún encuentro en A Coruña, ya que actualmente juega en Arteixo. El mandatario blanquiazul abogó por zanjar el tema: “En realidad no hay ninguna negociación. Nosotros hicimos un acuerdo con el concello de Arteixo y vamos a jugar al menos dos años en Arteixo. Realmente yo sobre este tema, he de decir que es un tema para nosotros zanjado al menos por ahora. En su momento habíamos pedido que se pudiese jugar en la ciudad porque pensamos que la proximidad era un elemento importante para este proyecto. No pudo ser porque nuestra única instalación para la ciudad era el estadio de Riazor, pero pensamos que no era el escenario adecuado porque quedaría algo desangelado en estos primeros momentos, queríamos un escenario más pequeño. No pudo ser que tuviésemos un campo y pudiésemos entrenar un día. Lo pedimos en su momento, lo pedimos por escrito y lo presentamos en su momento pero no tuvimos respuesta. Lo que hice fue agradecer al concello de Arteixo su apoyo para que el proyecto del fútbol femenino pudiese salir. En el caso del estadio no podemos estar esperando, había que tomar una decisión”.

Por último fue cuestionado sobre la última incorporación del filial deportivista, Manu Molina, que tiene 25 años y no suele ser muy habitual encontrar futbolistas con ese rango de edad en los filiales. Tino restó importancia al asunto: “Yo creo que eso es un criterio de la dirección deportiva pero yo lo comparto. Creo que en el Fabril lo pensaba cuando no se hacía. Creo que no todo el 100% de la plantilla, tenemos que pensar que no todos tienen que llegar al primer equipo. También el jugador puede tener una explosión más adelante. Pero si queremos cambiar de categoría el Fabril y que pueda jugar en Segunda B, no veo en qué medida puede ser malo para que otros jugadores crezcan que estén acompañados por jugadores más veteranos. Sin que eso impida que pueda haber un salto en algunos casos. No lo veo mal que haya uno sino incluso que haya más”.