Gaizka Garitano: "Marcar fuera de casa es una necesidad"

El entrenador blanquiazul acudió a la sala de prensa para responder a las preguntas de los periodistas. Afirmó que el equipo ha estado entrenando muy bien a lo largo de la semana. También quiso dejar claro que el Deportivo va a ir a Balaídos a darle una alegría a la afición, por lo que piensa que ninguno de los dos conjuntos parte con ventaja. Además elogió al próximo rival del Deportivo de La Coruña y dejó un mensaje de agradecimiento a la afición.

“Andone ha entrenado normal pero al ser un viaje corto, prefiero que viajemos alguno más por si hay algún problema de última hora o algún jugador que tenemos tocado pero ya decidiremos mañana en base a las sensaciones. Pero en principio hoy no ha habido problema y todo ha ido normal pero sí que por los problemas que hemos tenido por la semana viajamos veinte”, respondió al ser preguntado por la inclusión de 20 jugadores en la lista de convocados.

"Hemos entrenado muy bien esta semana"

Cuestionado por el entrenamiento del equipo durante esta semana, contestó: “Creo que hemos entrenado muy bien esta semana y que todos sabemos que hay tres puntos, que es como un partido, en cuanto a puntuación, es normal pero evidentemente las connotaciones de este partido son algo más que tres puntos y somos conscientes de ello y de la importancia del partido”.

Hasta el último día de entrenamiento, Florin Andone estuvo apartado del grupo por problemas en un gemelo. Los periodistas quisieron saber si podía ser debido a la ansiedad de no haber marcado. Gaizka lo negó: “Todo lo contrario, él es un chaval súper animado, le veo bien, trabaja muy bien y no ha tenido nada que ver. Tuvo algunas pequeñas molestias y a raíz de ahí ha dejado de entrenar dos o tres días y hoy ha entrenado normal. No tiene nada que ver, el chaval está ilusionado, contento, entrenando bien y trabajando muy bien”.

"Me da igual lo que opine Aspas"

También le comentaron que Iago Aspas había declarado que el Celta es el equipo favorito a ganar el encuentro. Sin embargo Garitano le restó importancia a dichas decalraciones: “Me da igual lo que opine Aspas. Cuando eres favorito o no eres favorito no tienes nada ganado. Cuando empiece el partido es cuando hay que demostrar. El campo es el que te pone en tu lugar, todo lo demás, las palabras que digan lo demás no me importan demasiado”.

El próximo rival de los blanquiazules viene de disputar un encuentro en competición europea durante esta semana. Los medios cuestionaron al técnico sobre la posibilidad de que ese partido les pueda pasar factura a los vigueses, aunque Garitano lo rechazó: “Creo que no, para nada porque ellos, la mayoría del equipo seguro será un equipo nuevo, que descansaron el otro día y no tendrá nada que ver con el partido del jueves pasado”.

"No hemos marcado fuera de casa y necesitamos marcar"

La falta de gol a domicilio es un problema reconocido por los jugadores y por el cuerpo técnico. Por lo que los periodistas decidieron preguntarle de nuevo, a lo que añadió: “No es una obsesión, es una necesidad. No hemos marcado fuera de casa y necesitamos marcar. Bien es cierto que de los cuatro partidos dos han sido en dos estadios en los que marcar ahí suele ser difícil para nosotros y para el resto de los equipos. Pero está claro que es una necesidad y tenemos que intentarlo”.

El preparador vasco también quiso hablar sobre las claves del encuentro: “Hemos trabajado en base a nuestro estilo de juego. Luego hay unas connotaciones que tienes que preparar dependiendo de contra quien juegues pero nosotros estamos enfocados en mejorar ofensivamente para estar cerca del gol y ganar. Sabemos en qué faceta y en qué tenemos que mejorar. Toda la semana hemos estado trabajando eso y ojalá mañana se vean los resultados”.

"Tenemos que hacerlo lo mejor posible e intentar ganar"

Además comentó cómo está viviendo el derbi: “Con ilusión tanto dentro del equipo como los aficionados y estamos a tope de moral, con muchas ganas de viajar, de jugar mañana, de vivir el partido e intentar hacerlo lo mejor posible para intentar ganar. Ese es el espíritu que tenemos y en ese aspecto creo que no tenemos dudas de lo que queremos, del plan que tenemos trazado y de lo que tenemos que hacer para ganar. Lo que tenemos que hacer es ejecutarlo y cuando tienes un equipo en frente que es un buen equipo como el Celta ahí están las dificultades”.

No faltaron los elogios hacia el próximo rival de los blanquiazules, sobre el que anunció: “Yo le veo bien. Ahora cuando llevamos ocho partidos hay que valorar con quién has jugado. Nosotros de ocho partidos hemos jugado en el campo del Barcelona y del Atlético, que son dos partidos perdidos para todos los equipos, y el Celta ha jugado contra los tres grandes. Por eso seguramente el calendario para ellos no ha sido fácil y así y todo tienen 10 puntos. Yo los veo igual de bien que el año pasado y lo que ha variado que en vez de 10 puntos no tenga 14 o 15 es que ha jugado contra tres equipos con los que casi todo el mundo suele perder”.

Los derbis suelen ser partidos con mucha tensión y en los que hay que tener la cabeza fría, algo que Gaizka defendió: “Este tipo de partidos son calientes y hay que tratar de tener el corazón en el punto en el que lo tienes que tener de caliente pero la cabeza fría. No tener desgracias de expulsiones o de cosas que no nos favorezcan, desde luego eso es lo más importante para este tipo de partidos. Controlar la ansiedad, el trabajo y al final jugar al fútbol con intensidad y eso es lo que tenemos que hacer nosotros”.

"Estamos deseando ganar mañana para darle una alegría a la afición"

No faltó tampoco el mensaje para la afición antes de un encuentro tan importante: “A la afición normalmente nosotros le tenemos que dar, pedirle nada porque estamos encantados. El otro día contra el Sporting nos llevaron en volandas. Los últimos 20 minutos a ganar el partido y si no hubiésemos tenido a la afición cuando jugamos contra el Sporting pues ya os digo, es de agradecer. Estamos deseando ganar mañana por los tres puntos, yo personalmente también por ver a la gente de A Coruña contenta, por esos que te encuentras en la calle y por saber que van a pasar un buen domingo, que van a estar contentos si ganamos y eso es lo que el equipo quiere dar, eso es lo más importante. Pedir no le pedimos nada porque sabemos lo que nos dan siempre”.

Los periodistas le preguntaron si el sentimiento de identidad que pueden tener algunos jugadores que han crecido defendiendo los colores del conjunto coruñés es importante, algo que afirmó: “Creo que sí, yo soy bastante sentimental para esas cosas y creo que sí. Es un partido especial y sobre todo para los que son de aquí, que han jugado desde pequeños aquí y yo creo bastante. Aunque los demás no seamos de aquí ese sentimiento ya lo estamos cogiendo y tenemos que cogerlo, te tienes que identificar con el sitio en el que estás. Yo me siento identificado y los futbolistas se tienen que sentir también y saben que este partido es importante”.

Por último, y ante la falta de minutos de Álex Bergantiños durante lo que va de temporada, aclaró que puede contar con minutos como cualquier otro futbolista de la plantilla: “Todos los jugadores están en disposición de ser alineados. Con Álex estoy muy contento y es la zona del campo que más nivel tiene de la plantilla y no podemos jugar con cuatro pivotes. Solemos jugar con dos y hasta ahora no he contado con él pero eso puede cambiar en cualquier momento”.