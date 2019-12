Previa Real Madrid - Athletic Club de Bilbao: 'zarpasso' a La Liga

Real Madrid y Athletic Club de Bilbao son historia viva del fútbol nacional, pues madrileños y vascos son los únicos equipos junto al FC Barcelona que no sabe lo que es disputar otra categoría que no sea la de Primera División. Por ello, no es de extrañar que en su cuenta particular superen los 200 partidos, aunque a diferencia del conjunto de la Ciudad Condal, los de Zinedine Zidane y los de Ernesto Valverde tan solo se han enfrentado en dos competiciones como son la Liga y la Copa del Rey.

El cuadro de Concha Espina parece haberle tomado la medida a los bilbaínos en los últimos años, especialmente actuando como local, pero el conjunto rojiblanco se ha ganado a pulso el derecho a no ser subestimado por ningún equipo, pues ha demostrado con creces su potencial y que no se arruga sea el rival que sea el que se ponga frente a ellos en el terreno de juego. Con los dos equipos queriendo escalar posiciones en la tabla el espectáculo está más que asegurado.

La bestia... ¿ha despertado?

La calma parece haber llegado al seno madridista después de los dos últimos partidos en los que han vencido por goleada y dejando buenos minutos de fútbol al Real Betis Balompié en liga y al Legia de Varsovia en la UEFA Champions League, respectivamente. Sin embargo, la prueba ante el Athletic Club de Bilbao se antoja cuanto menos importante para conocer hasta dónde llega la mejoría de los merengues. En las próximas semanas, el cuadro merengue deberá prepararse pues con la disputa de la Copa del Rey, en la que se estrena contra la Cultural y Deportiva Leonesa, la liga y la conclusión de la fase de grupos de la UEFA Champions League, tendrá que jugar una media de tres partidos semanales.

Marco Asensio celebrando con Danilo el gol de su estreno en UEFA Champions League | Foto: Daniel Nieto - VAVEL

Los pupilos de Zidane se encuentran en una situación similar tanto en liga como en Champions, ya que ostentan el liderato, pero en ambas competiciones deben compartirlo. A nivel nacional lo hace con un Atlético de Madrid que este fin de semana se mide al Sevilla FC en el Sánchez Pizjuán, mientras que en el Viejo Continente lo hace con un Borussia Dortmund que todavía debe visitar el Santiago Bernabéu. La diferencia de goles está siendo el principal problema blanco para alcanzar ese primer puesto en solitario, por lo que deberán intentar aumentar especialmente su regularidad de cara a puerta.

Rugidos rojiblancos

Semana de sensaciones dispares para el cuadro de Ernesto Valverde, que salió victorioso del derbi vasco contra la Real Sociedad, pero que no pudo hacer nada para evitar su segunda derrota en la UEFA Europa League, esta vez a manos del KRC Genk en territorio belga. En liga, los bilbaínos se vieron obligados a remontar el tanto inicial de Zurutuza, y vaya si lo hicieron. Muniain, Aduriz e Iñaki Williams pusieron en ventaja a los locales e hicieron insuficiente el posterior gol de Iñigo Martínez. En competición europea, dos goles en el tramo final de cada parte condenaron a un Athletic Club de Bilbao que dispuso de sus ocasiones a pesar de la derrota, y que por ello cierra la clasificación del Grupo F, aunque tan solo tres puntos le separan de su verdugo, quien lidera la tabla.

Los leones han seguido una línea ascendente en la competición doméstica, pues a pesar de encajar dos derrotas en las primeras jornadas, tan solo ha caído en una ocasión más en los primeros ocho partidos del curso, el resto han sido victorias. Gracias a ellas los rojiblancos se sitúan en la sexta posición con 15 puntos, a tan solo tres de la cabeza de la clasificación, y a uno de los puestos de Champions League, que ahora mismo cierra el FC Barcelona. Al igual que el Real Madrid, los vascos encaran semanas exigentes por la cantidad de partidos que deben acumular.

Precedentes Real Madrid y Athletic Club de Bilbao

Hasta 225 encuentros han disputado blancos y rojiblancos a lo largo de su historia. De ellos, 111 se han decantado a favor de los de Zidane, 74 para los de Ernesto Valverde y los 40 restantes terminaron con tablas en el marcador. El balance hace más favorito al conjunto madridista cuando actúa como local, ya que de los 112 partidos celebrados ha vencido en 73, ha empatado 21 y tan solo ha perdido 18.

James realizando el lanzamiento que pondría el 2-1 el curso pasado | Foto: Dani Mullor - VAVEL

La temporada pasada se midieron en las dos ocasiones correspondientes a la competición liguera, los merengues se impusieron por un gol a dos en territorio vasco gracias a un doblete de Benzema que sirvió para superar el tanto de Sabin Merino, y en el Santiago Bernabéu vencieron por cuatro goles a dos con tantos de James Rodríguez, Kroos y un doblete de Cristiano para los locales, y de Eraso y Elustondo para los visitantes.

Declaraciones

El técnico local Zinedine Zidane no pasó desapercibido el actual estado de forma de los suyos tras haber desechado la presión de los cuatro empates consecutivos entre liga y Champions. "Como técnico estoy encantado cada día y lo importante es seguir porque no hemos ganado nada. Tengo la suerte de haberlo vivido como jugador porque puedes hacer cuatro o seis meses bien y luego complicarte las cosas. Ahora me motiva el día a día y el trabajo está bien hecho por todos los que estamos alrededor de este equipo. Lo importante es el día a día. Sé que tengo a los mejores y hay que trabajar hasta el final", confesaba en su rueda de prensa el francés.

Zinedine Zidane: "Lo importante es seguir porque no hemos ganado nada"

Ernesto Valverde en su rueda de prensa reconocía que en Bélgica no estuvieron bien, pero ahora les "toca un partido muy difícil" al que deben "ir muy concentrados y hacer las cosas muy bien". "Eibar y Villarreal empataron, pero el Real Madrid pudo ganar ambos partidos", valoraba un preparador visitante que también se refería al tridente ofensivo merengue afirmando: "La 'BBC' son jugadores que no necesitan nada para marcar un gol. No creo que estén en un mal momento".

Arbitra Iglesias Villanueva

El trencilla gallego, Ignacio Iglesias Villanueva, ha sido el elegido para arbitrar el partido entre Real Madrid y Athletic Club de Bilbao. El colegiado natural de A Coruña lleva desde 2010 en la máxima categoría del fútbol nacional, esta temporada ha dirigido un total de cuatro partidos en los que el resultado habitual ha sido el de empate, a uno entre Atlético de Madrid y Deportivo Alavés al igual que entre Real Sociedad y RCD Espanyol, y a dos en caso de CA Osasuna y UD Las Palmas. La única victoria ha sido para un Málaga CF que actuaba como local frente a la SD Eibar y se imponía por dos tantos a uno.

Convocatorias

Zinedine Zidane ha convocado a 19 jugadores para medirse al cuadro bilbaíno, y como viene siendo habitual en las últimas convocatorias no ha podido contar con jugadores importantes como Sergio Ramos, Casemiro o Luka Modric, quienes se recuperan de sus respectivas lesiones. Ernesto Valverde por su parte ha elegido a 19 jugadores para viajar a Madrid entre los que destacan las ausencias de Yeray y Aduritz, ambos por lesión.

Real Madrid: Navas, Casilla, Yáñez; Carvajal, Pepe, Varane, Nacho, Marcelo, Danilo, Kroos, James, Kovacic, Asensio, Isco, Cristiano Ronaldo, Lucas Vázquez, Gareth Bale, Benzema, Morata.

Athletic Club de Bilbao: Iraizoz, Elustondo, Laporte, Eraso, San José, Beñat, Iturraspe, Muniain, Williams, Vesga, Iago Herrerín, Susaeta, Lekue, Etxeita, Mikel Rico, Sabin Marino, Raúl García, Saborit.

Posibles onces