Gaizka Garitano: "Es un día muy jodido para nosotros"

Llegaba la jornada nueve con un plato fuerte, un derbi gallego entre dos eternos rivales, Celta y Deportivo. La emoción y el espectáculo estaban asegurados para el público en general. Aunque muy a pesar de los más de 700 aficionados blanquiazules que se desplazaron a Vigo a apoyar a su equipo, los tres puntos se los llevó el Celta venciendo con autoridad por 4-1 ante los herculinos. El entrenador de los coruñeses salió a dar explicaciones a la sala de prensa. Habló sobre el papel de su equipo, el planteamiento que había elaborado para hacer frente a los celestes y elogió a la delantera rival en detrimento de la suya.

"El 4-1 no es un reflejo de lo que se ha visto en el campo"

Los periodistas le pidieron que hiciese una valoración y hablase de cómo se sentía, sobre lo que comentó: “Es un día muy jodido para nosotros. Hemos perdido 4-1 el derbi y más que nada lo que hay que hacer es valorar el partido más allá del resultado. Hemos empezado mal los primeros 10-15 minutos y a partir de ahí nos hemos ido reponiendo hasta estar mejor de ellos toda la primera parte, lo que restaba de la primera parte y parte de la segunda. Hasta el 2-1 creo que no hemos sido menos que el Celta en ningún momento y haciendo una valoración general el 4-1 no es un reflejo de lo que se ha visto en el campo, pero sí que es verdad que en las áreas ellos son determinantes y el nivel que tienen de mitad de campo hacia adelante no se puede comparar con el nuestro. Nosotros necesitamos ir muchas veces y ellos pocas para tener una gran jugada o hacer un gol y esa ha sido la diferencia, de área a área no, pero en las dos áreas hay mucha diferencia”.

Probablemente el detonante del encuentro, o la jugada que marcó el devenir del mismo, fue el penalti cometido por Sidnei, algo que confirmó el preparador vasco: “Sí, no lo he visto. Pero desde luego ahí estábamos muy bien quitando el primer cuarto de hora, que no hemos estado bien. A raíz de ahí el equipo estaba siendo mejor, jugando mucho más en campo del Celta que en el nuestro y ha sido una pena, una jugada que yo no he visto si ha sido penalti o no. Ha sido una jugada desgraciada y a partir de ahí el Celta ha tenido más espacios para poder ganar 4-1, pero ya os digo que si tengo que hacer una lectura del partido no es un partido para 4-1”.

"De mitad de campo hacia adelante tenemos muchas dificultades"

Cuestionado por la idea que buscaba para vencer al rival, sobre todo dejando a hombres que habían sido importantes en fechas anteriores como Celso Borges o Çolak, evitó la respuesta y añadió: “Creo que el equipo durante una fase buena ha hecho lo que tenía que hacer. Hemos apretado bien arriba, hemos generado, lo que pasa es que nosotros de mitad de campo para adelante tenemos muchas dificultades y si no es a balón parado es muy difícil hacer gol. Sabemos que eso es así y tenemos que trabajar para mejorar eso”.

Por último, y tras la negativa a responder por la ausencia en la convocatoria de Emre Çolak, que ha sido nombrado el mejor jugador del mes de septiembre por el club coruñés, le preguntaron directamente si se debía a circunstancias ajenas a lo deportivo, sin embargo Garitano respondió: "Se debe a una decisión técnica".