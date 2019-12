Andone: "Los culpables de esto somos los que salimos al campo"

Florin Andone es uno de esos jugadores que huye de los tópicos, hablando siempre claro y sin miramientos, y hoy fue el protagonista de una rueda de prensa marcada por el difícil momento del equipo. Para el internacional por Rumanía, cargar todas las culpas en la figura de Gaizka Garitano no es correcto: "Siempre que van mal las

cosas se mira al entrenador, pero los culpables somos los jugadores, los que salimos al campo. Yo, Mosquera, Sidnei, Lux... El "A mí me encantaría que Garitano siguiera toda la temporada" entrenador nos intenta aportar todo lo que sabe, pero el que luego pelea eres tú. Toda la plantilla tiene ganas de revertir esta situación".

Afirmó, además, su plena confianza en él: "A mi me encantaría que siguiese toda la temporada porque es un gran entrenador y una gran persona que lleva muy bien al vestuario. Estamos contentos con él y lo daremos todo para que siga aquí", comentó tajantemente.

Florin, autocrítico

"Me como la cabeza ahora que llevo cero goles y el año pasado cuando llevaba 17 o 18" El delantero, que sigue sin ver puerta en partido oficial (sí lo consiguió en el Teresa Herrera) admitió que esta es una situación a la que no está acostumbrado, pero que tiene ganas de revertirla: "Me como la cabeza, pero me la como ahora llevando cero goles y también el año pasado cuando llevaba 17 o 18 porque quería más. Soy una persona que nunca está contenta con lo que hace y ahora lógicamente no lo estoy. Al final, la gente valora a los delanteros por los goles aunque aportes con otro tipo de trabajo. A partir de ahora pensaré que cada jornada es la primera, empezar cada semana desde cero e intentar hacer gol para ver si pueden ir mejor las cosas".

Además, para el antiguo jugador del Córdoba no es ningún tipo de problema ser la referencia ofensiva de un equipo como el Deportivo: "No es ningún marrón. Me siento muy afortunado de poder jugar de titular en Primera División porque los puestos están contados. Si estamos aquí es porque hemos hecho un buen trabajo antes y lo podemos seguir haciendo ahora".

"Con cuidado" contra un Valencia en mejoría

"La afición va a estar en las buenas y en las malas" Andone habló también del próximo rival liguero: el Valencia, que viene en buena forma tras ganarle al Sporting de Gijón y haberle plantado cara hasta el final al Barcelona: "El equipo ha mejorado mucho, será un partido complicado en el que necesitaremos a la afición. Sabemos que va a estar en las buenas y en las malas".

Un encuentro al que Florin, como ocurrió en el derbi, llega entre algodones: "Estoy teniendo cuidado para que no vayan a más -sus molestias en el gemelo- y decidimos tenerlo también en los entrenamientos para llegar lo mejor posible al partido".