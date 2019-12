Antonio Calderón: ''Asumo el reto con ilusión, solo pienso en ganar''

El CF Fuenlabrada presentó este jueves por la tarde al nuevo técnico que dirigirá su ambicioso proyecto. Será Antonio Calderón, un ex futbolista gaditano que posee, a su vez, una gran experiencia en banquillos de Segunda y Segunda B. El club azulón confía en su persona la labor de paliar las dificultades que tuvieron hasta ahora que, a pesar de tener el objetivo de playoffs, no se pasó del 12º puesto.

La decisión de destituir a Visnjic, ni mucho menos fue algo de buenas a primeras, sino que como reconoció el propio director deportivo, Juan Luis Mora, en la rueda de prensa previa a la del nuevo entrenador fue una ''decisión meditada, como se puede ver al llegar tras una derrota''. Algo que evidencia que no fue tras el calentón de una derrota, sino tras un cúmulo de malos síntomas de 10 jornadas, donde destacó el ''encajar tantos goles''. Y es que el Fuenlabrada es el octavo que más goles ha recibido de los 80 de bronce.

Juan Luis Mora: ''Apostamos por él entre muchos nombres que tuvimos sobre la mesa''

Muchos fueron los entrenadores que se tuvieron sobre la mesa. Al tener la posibilidad de poder dirigir un fuerte proyecto, fueron muchos los que se ofrecieron a Mora, pero Antonio Calderón fue el elegido: ''Decidimos apostar por él porque entendemos que es relativamente joven para la amplia experiencia que tiene. Ya se ha desenvuelto en proyectos muy parecidos al nuestro y con grandes plantillas, nos da un perfil a nivel personal que creemos que es importante para manejar los grandes futbolistas que tenemos. Confiamos en él para paliar todas las dificultades que veníamos teniendo'', explicó el director deportivo azulón.

Calderón: ''Me atrajo el proyecto y la gran plantilla''

''Tenía varias cosas a la vista, pero estaba sin entrenar, me contaron el proyecto, vi los jugadores que tenían y me atrajo. Vi que había muy buenos medios para trabajar que ya los estoy viendo, muchas ganas de hacer las cosas bien y tiempo para trabajar. Eso, y mis ganas para volver a entrenar como primero, han hecho que esté aquí'', comentaba el míster acerca de su decisión de venir al Fernando Torres.

''Me da la impresión de que hay muy buena actitud, tanto en jugadores como en empleados, con el objetivo muy claro en todos. Había algún ligero problema que hay que corregir y ya nos hemos puesto manos a la obra para mejorar en todos los aspectos'', declaró.

Calderón: ''Mi filosofía es ganar cada partido y empezamos en Leioa el sábado''

Su filosofía como entrenador es bien clara: ''Las cosas no se demuestran con las palabras, sino con los actos. Mi filosofía es ganar partidos, así voy a llegar lejos. El objetivo es ambicioso, vamos a trabajar para ganar cada partido. Empezamos este sábado con el Leioa. Mi objetivo es cada día ser el mejor, qué tengo que hacer para ganar un partido y con la calidad de la plantilla tendría que darnos para estar arriba'', decía Calderón.

Ahora sustituye a Josip Visnjic, que fue compañero suyo en el Rayo como jugador: ''Josip es muy amigo mío, hablé con él tras hablar con el club y me transmitió tranquilidad y me recomendó venir. A lo mejor mañana viene otro compañero mío y me sustituye a mí, son cosas que pasan'', comentaba con tranquilidad.

Una de las grandes preguntas cuando llega un nuevo entrenador es qué va a cambiar: ''Me gusta transmitir mi sello, soy una persona muy competitiva, pero me gusta saber donde estoy. Estoy en una categoría como la Segunda B y me adapto a eso, me gusta competir bien. Habrá veces que tendremos que jugar bien sí o sí y otras tomaremos las decisiones correctas para conseguir buenos resultados''. Y continuó definiendo a sus equipos: ''Soy una persona ganadora y agresiva, me gusta mandar en los partidos, que no me generen ocasiones e intentar generar las máximas posibles y eso a veces se hace jugando bien y dominando o a la contra...no tengo un estilo puro, voy a hacer todo lo que esté en mis manos para ganar los partidos'', explicó el gaditano.

''Intentaremos minimizar las fortalezas del rival. Los vascos son como son, aunque cada vez están intentando jugar más. Ahora jugamos con el Leioa y cuando tienen la pelota tienen jugadores ofensivos que juegan y en fase defensiva se protegen bien'', declaró sobre su próximo y primer rival.

¿Habrá muchos cambios en este CF Fuenlabrada a partir de ahora?: ''Tampoco tenemos mucho tiempo, hay lesionados y el equipo prácticamente sale solo. Vamos a reforzar lo que había, que el jugador se sienta seguro. Vamos a darles las herramientas para que nuestro portero viva lo más plácidamente posible y que nuestros jugadores puedan sobresalir. Con dos días no podemos pretender hacer mucho más'', respondió.



Video: CF Fuenlabrada.