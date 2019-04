Aleñá: "Llamé a Gerard desde Manchester, quería jugar"

No importa la categoría en la que juegue, porque él responde y sus entrenadores le cuidan. Se habla de Carles Aleñá, y viéndole actuar sobre un terreno de juego parece que no lo suficiente. Su calidad le atesora y hace que sea una de las mayores esperanzas de futuro del club catalán. El centrocampista del Barça B, aún en edad juvenil, viajó a Manchester con el primer equipo, convocado como estaba por Luis Enrique para el enfrentamiento con el City en la máxima competición europea.

El de Mataró, que quedó entre los descartados por el técnico asturiano, aterrizó en la ciudad condal a altas horas de la madrugada del miércoles y aún así rindió con el filial, con el que fue titular ante el Valencia Mestalla. "Nada más acabar el partido del City llamé a Gerard, porque quería jugar al día siguiente, lo pactamos y agradezco mucho la confianza, el haberme puesto titular porque venían de dos victorias. Llegamos de madrugada pero estaba bien, tenía muchas ganas de volver a mi equipo, sabía que era un partido muy importante contra el segundo clasificado. Todo ha salido bien, así que estoy muy contento", declaró.

El premio de ir convocado con el primer equipo

El hecho de no haber participado en la Champions no le borra del rostro ni por un segundo la enorme sonrisa que se le dibuja al hablar de la experiencia de viajar con los mayores: "Estaban todos los jugadores, ya fue un premio ir con el primer equipo a Manchester, una experiencia única. Lástima que no pudimos ganar; yo ahora estoy centrado aquí, muy contento por los tres puntos y la victoria del equipo".

Esperaré hasta que Luis Enrique me necesite para debutar

Aleñá no se desespera por el hecho de no haberse estrenado en el máximo nivel, después de tres convocatorias con el primer equipo. "Tengo muchas ganas de debutar, aún no se ha dado el momento. Esperaré hasta que Lucho me necesite. Se aprende mucho al estar con los mejores jugadores del mundo, lo humildes y trabajadores que son, te intentas quedar con todo lo bueno de ellos y adaptarlo cuando bajas aquí", señaló.

Con los pies en el suelo

El canterano reconoció que para él no supone ningún agravio regresar a la rutina del Barça B: "No me cuesta bajar al filial. Tienes que ser consciente de que este es tu equipo, cuando subes es como un premio y cuando bajas tienes que darlo todo, porque si no puede que no te vuelvan a reclamar. Más aún aquí, donde siempre miran nuestros partidos con lupa".

Lucho y Gerard me dan confianza, no siento presión alguna

Carles habló del papel que juegan sus entrenadores en su formación dentro del club catalán. "Ha sido todo muy rápido, pasar de jugar con el Juvenil al primer equipo, el Barça B. Tanto Luis Enrique como Gerard me están dando confianza, me hacen sentir tranquilo, sin ninguna presión. Se tiene que gestionar bien, me dejo guiar por los consejos, estoy contento de cómo ha comenzado la temporada", destacó.

A punto de enchufar

El futbolista explicó cómo había sido la jugada en la que a punto estuvo de perforar la portería contraria. "Ha sido una jugada bastante bonita, ha salido muy bien, lástima que el portero luego ha hecho una buena parada. También se la había podido dejar a Dani, que me decía que estaba solo – dijo Aleñá entre risas - pero la quería acabar yo, y tampoco le había visto. Fue todo muy rápido, cuando me encontré delante del portero se la quise poner a un lado con la izquierda pero él sacó una buena mano. La próxima entrará".

El centrocampista, internacional Sub'19 con España, elogió a su compañero Dani Romera, autor de un hat-trick. "Felicito a Dani, lo necesitaba después de la lesión. Tanto él como Cardona nos dan mucho. Lo felicito por cómo ha venido, las ganas que tiene, por el partidazo que ha hecho y lo buen goleador que es, esperemos que vengan muchos más", concluyó.