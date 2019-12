Marlos Moreno: "Tenemos la necesidad de lograr los tres puntos"

El atacante cedido por el Manchester City acudió a la sala de prensa para responder a las preguntas de los periodistas. Habló del próximo rival de los gallegos, el Granada, de su adaptación a la Liga española, también tuvo tiempo para valorar la derrota ante el eterno rival y el empate frente al Valencia. Además aprovechó para mandar un mensaje de tranquilidad a los aficionados del conjunto coruñés.

En primer lugar habló sobre el próximo rival del Deportivo, el Granada: “Creo que todos los partidos son importantes. Nosotros tenemos la necesidad de lograr los tres puntos. Ellos también tienen la necesidad por la circunstancia en la que están, pero nosotros tenemos que demostrarlo y tratar de sacar un resultado positivo”.

"Poco a poco me voy adaptando rápido"

Preguntado sobre su presencia en el once en los últimos partidos y la confianza que ha depositado en él Gaizka Garitano, añadió: “Creo que voy muy bien. El profe siempre me ha demostrado confianza, creo que eso es fundamental para el jugador y poco a poco estoy mejor. La verdad es que yo veo todo positivo. No hice pretemporada, llegué tarde y creo que poco a poco me voy adaptando rápido a lo que quiere el profe y a lo que se presenta en la Liga española. El míster y los compañeros me han acogido muy bien y he tenido varios partidos de titular y eso genera confianza en el jugador”.

También lo cuestionaron sobre la dolorosa derrota ante el Celta de Vigo en Balaídos, sobre lo que comentó: “Perdimos un clásico, un partido muy importante pero nosotros siempre tenemos la tranquilidad de que venían más partidos y no podíamos agachar la cabeza. Siempre tratamos de jugar nuestro juego y mirar siempre lo que viene”.

El conjunto coruñés aún no ha logrado sumar tres puntos fuera de casa en lo que va de liga, sobre lo que comentó el joven futbolista: “No hemos logrado victorias fuera de casa pero creo que vamos por buen camino. Se viene un partido muy importante como dije anteriormente para nosotros y va a ser muy bonito jugarlo y vivirlo”.

"Ante el Valencia queríamos ganar pero no se dio"

En el partido ante el Valencia, los blanquiazules consiguieron sumar un punto. Los periodistas le preguntaron si el equipo había merecido ganar, sobre lo que contestó: “Creo que el fútbol no es de merecer, es el que anota más goles. Nosotros tuvimos muchas ocasiones de gol, no las concretamos e incluso ellos también en el primer tiempo tuvieron varias, en el segundo salieron un poco más, también tuvieron varias y creo que el resultado del partido estuvo bien. Nosotros obviamente queríamos ganar pero no se dio”.

En el encuentro pasado Marlos lo intentó pero no fue capaz de conseguir el primer tanto en La Liga, pero abogó por seguir intentándolo: “Ustedes lo vieron ante el Valencia, lastimosamente no quiso entrar. Una en el palo, otra fuera y creo que independientemente de que no he hecho gol creo que lo bueno es que he tenido ocasiones y que lo he intentado y lo voy a seguir intentando”.

También dejó un mensaje a los aficionados que se desplazarán a Granada: “Ellos tienen que estar tranquilos porque nosotros trataremos de sacar el resultado positivo, trataremos de seguir manteniendo ese nivel competitivo y con la ayuda de Dios tratar de salir de la parte de abajo”.

Por último defendió el buen papel que está haciendo el equipo: “El equipo ha venido muy bien. Independientemente de los partidos que se han perdido nosotros hemos demostrado que tenemos buenas cualidades. Se hizo un buen partido contra el Valencia pero nosotros venimos bien”.