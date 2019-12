Juanfran Moreno: "Los árbitros ya nos han quitado mucho"

El futbolista madrileño acudió a la zona mixta, dónde respondió a las preguntas de los medios tras el partido en el que su equipo empató a un gol ante el Granada. La actuación arbitral y en concreto el gol anulado a Ryan Babel, colmaron las intervenciones del lateral diestro. Se mostró muy cabreado ante las decisiones arbitrales y también se mostró crítico con el juego del equipo.

"Si hablas más de la cuenta el Comité te quiere sancionar"

“En el partido nosotros no hemos estado del todo bien. Nos cuesta mucho más fuera de casa que en casa, pero hoy no hemos ganado por, otra vez más, un error arbitral. Y ya son muchos, son muchos puntos. Nos ha quitado un gol que era el dos cero y era el gol que mataba el partido y nos iba a hacer ganar este partido. Una vez más los árbitros se equivocan en cosas en contra nuestra. Ahora eso no se hablará en toda la semana. Si hablas un poquito más de la cuenta el Comité te quiere sancionar y lo que tienen que hacer es estar más finos y dejar de fallar. Por lo menos a nosotros que nos dejen de fallar que nos han quitado ya mucho”, comenzó analizando el futbolista del cuadro gallego.

Con respecto al gol anulado a Babel, afirmó no tener dudas: “Era un gol claro, es que era un gol muy claro. En una jugada en la que cualquiera que ha visto cuatro partidos de fútbol sabe que entra desde atrás. No está parado, entra en carrera. ¿Cómo un tío entrando en carrera va a estar en fuera de juego en un córner? Solo por lógica ya se sabía en el campo que era gol. Era lógica que no iba a estar en fuera de juego, pero bueno, por desgracia se vuelven a equivocar. Por desgracia no estamos considerados por los arbitrajes como tiene que ser y nos han quitado, nos han quitado un gol, nos han quitado tres puntos y la gente que ha venido hasta aquí de Coruña ahora se tiene que ir puteada a mil quilómetros y habiéndose gastado el dinero y habiendo visto que su equipo, sin haber estado bien, porque no hemos estado bien, tenía que haber ganado, pero una persona se ha equivocado”.

"Con el balón nos ha costado mucho"

Por último habló sobre el juego del equipo y no evitó las críticas: “A nosotros nos ha costado mucho tener fluidez con el balón, es verdad que defendemos bien, y ellos han tenido alguna oportunidad, pero con el balón nos ha costado mucho. Nos hemos conseguido adelantar y luego ellos han subido mucho la intensidad con balón y nosotros con balón nos ha faltado fluidez, somos un equipo muy intenso que sabemos sufrir, sabemos estar juntos y ha sido una desgracia”.