Una portería, unos datos y un futuro aún por resolver

Una situación que ha supuesto un problema en muchos clubes se ha quedado en una simple anécdota en el Athletic Club. Hasta en ese tipo de casos, el equipo de Bilbao reacciona de una forma diferente. Lo que en algunas partes se ha catalogado de “transición dulce” se mira de forma mucho más directa en el conjunto rojiblanco. El caso es que no se buscan parapetos para lidiar con algo que se ha venido haciendo a lo largo de la historia del deporte rey. Mientras que unos se van, otros llegan para relevarles en un cargo peculiar como el de portero.

Hay que ver cómo ha cambiado el papel del guardameta a lo largo de la historia. Si antes su principal misión era evitar encajar goles, ahora se ha dado un paso más allá y, a pesar de vestir de una forma diferente, actúa como un jugador de campo más. Los equipos ya no se componen de diez jugadores y el portero, ahora son once que se reparte esfuerzos a la hora de crear juego. Algo que, por filosofía futbolística, parecía que no iba a llegar al Athletic, se ha instaurado con fuerza. El cancerbero tiene que presentar en su curriculum un dominio de los pies al nivel del que posee en las manos para optar a ese puesto con tanta tradición en el Botxo.

Con esto, se llega a la presente temporada, un curso peculiar desde el momento en el que Ernesto Valverde notificó que iba a contar con tres porteros. A Gorka Iraizoz y Iago Herrerín se unió un Kepa Arrizabalaga que había pasado la última temporada cedido en el Valladolid. Si al principio se barajaba la opción de que cada uno jugara una competición, entre Liga, Copa del Rey y UEFA Europa League, lo cierto es que, por el momento, Herrerín es el que asalta las áreas de Europa e Iraizoz y Arrizabalaga los que mandan en las porterías del territorio nacional. Habrá que ver cómo fluctúan todos los candidatos al puesto de cara a la próxima campaña, pues un cambio en el banquillo o, simplemente, una decisión adoptada por cualquiera de los tres protagonistas puede dinamitar algo que, aunque ha causado sorpresa, no parece irle del todo mal al cuadro de San Mamés.

Iago Herrerín, Kepa Arrizabalaga y Gorka Iraizoz se ejercitan en el primer entrenamiento de la temporada | Fotografía: Athletic Club

Los puntos a favor y en contra de cada uno de los tres porteros con los que cuenta el Athletic son tan diversos como sus estilos de juego y experiencia en el máximo nivel futbolístico. Si bien Kepa es el más joven, también es el que arroja mejor porcentaje en cuanto a goles encajados, una faceta en la que se ve perjudicado un Iago Herrerín que podría ser el más peculiar de los tres guardametas. Por su parte, Gorka aporta veteranía y galones a pesar de dividir a una grada algo confusa en cuanto al inquilino de la portería zurigorri. Con el deseo de intentar dirimir esas dudas es necesario evaluar a cada uno de los protagonistas por separado.

Gorka Iraizoz, galones que parecen no ser suficientes

El que es el vigésimo jugador con más partidos de la historia del Athletic Club, con 375, parece no contar con el apoyo de una parte de la grada. Aunque son más los que se quedan con aquello que aporta, no son pocos los que solo recuerdan los errores a los que, por cierto, está expuesto cualquiera que ocupe un área. Son ya doce las temporadas consecutivas en Primera División, siendo dos de ellas con el RCD Espanyol y diez con el conjunto bilbaíno. Esta cantidad de encuentros le ha dado al navarro una experiencia inigualable por los otros dos candidatos a la portería de San Mamés.

Gorka Iraizoz es el vigésimo jugador con más partidos de la historia del Athletic Club, con 375

Si la experiencia es uno de sus puntos fuertes, no lo son menos los galones que ya tiene en el vestuario rojiblanco. Actuando como capitán de forma asidua, Gorka gestiona de forma excepcional el momento que pasa el equipo en cada faceta del partido. Imponiéndose desde su rectángulo, no le tiembla el pulso ni a la hora de dirigir a sus compañeros ni en el momento de compartir opiniones con el árbitro o el rival. Es también ese aplomo y temperamento el que le permite encajar con relativa normalidad las feroces críticas que le llegan desde la grada. Cierto es que desde la decisión de Valverde al inicio del curso son muchas las vertientes que se han podido escuchar de una afición que no pone trabas a la hora de expresar sus deseos.

Gorka Iraizoz recibe el brazalete de capitán de Carlos Gurpegi

Este hecho ha alejado mínimamente del centro de la diana a un guardameta que, posiblemente, dispute su segunda temporada con menos encuentros desde aquel fatídico curso 2007/2008 en el que apenas jugó catorce partidos entre Liga y Copa. En el que era su primer año de rojiblanco con el primer equipo, Iraizoz no pudo ni completar la primera mitad de un encuentro ante el Sevilla en enero que suponía su vuelta a los terrenos de juego tras estar lesionado desde noviembre. Fue ese fatídico 12 de enero de 2008 cuando puso punto y final a una temporada que, por poco, seguirá siendo aquella con menos partidos vestido de corto.

En cuanto al presente, poca importancia ha tenido sobre el resultado de los partidos en los que ha ocupado la portería rojiblanca. Bien es cierto que hay una estadística muy en su contra que indica que ha encajado gol en los seis choques que ha disputado este curso. Aunque algunos rivales, como FC Barcelona o Real Madrid, sí poseen un poderío ofensivo envidiable, son los tantos encajados de Osasuna, Real Sociedad, Sporting de Gijón o Málaga los que le ponen en el disparadero.

Por el momento, se espera que siga en esa política de rotaciones de Valverde que le llevará a disputar los partidos ligueros de diciembre, febrero y abril, éste último con siete encuentros en sus escasos treinta días. A partir de ahí, son muchas las conjeturas que se ciernen en torno al navarro, aunque todo apunta a que seguirá en el equipo rojiblanco. Sus 35 años no parecen ser un problema para un futbolista que actúa en la portería y al que, por suerte y preparación, le han respetado las lesiones. Por otro lado, sí puede aportar mucho a Kepa Arrizabalaga, el candidato que puede tener más atado su futuro a la entidad rojiblanca.

Gorka Iraizoz habla con el colegiado en el encuentro ante la Real Sociedad | Fotografía: Athletic Club

Iago Herrerín, diferente en todos los sentidos

Posiblemente, de los tres guardametas, Iago Herrerín sea el más peculiar. El de Bilbao no deja indiferente a nadie. Es uno de esos jugadores que, para bueno y para malo, crea sensaciones sobre el terreno de juego. En sus ya cuatro temporadas en el primer equipo ha dejado claro que la portería no será algo que se le vaya a caer encima. Jugando más adelantado de lo que viene siendo habitual en un cancerbero, el ex de Atlético de Madrid B y Numancia ha sabido llevar el rol de segundo portero con el que llegó a la casa rojiblanca. Si bien es cierto que Valverde le ha abierto las puertas de la Copa del Rey, donde ha llegado a disputar la final contra el FC Barcelona, han sido durante los últimos cursos cuando ha acumulado más partidos disputando la UEFA Europa League.

Iago Herrerín eleva la media de goles encajados hasta los dos por partido

Esas peculiaridades con las que cuenta el guardameta de 28 años rechinan y agradan a partes iguales a la afición. Por un lado, deja claro que es un portero valiente, que no tiene miedo ni al choque ni a las críticas que le puedan llover tras un mal encuentro en el que la falta de concentración o las salidas a destiempo le puedan costar algún gol a su equipo. Goles que, este año, le hacen partir con desventaja respecto al resto de candidatos. Su media de tantos encajados se eleva hasta los dos por partido. El rendimiento del Athletic Club en el segundo torneo europeo no están siendo todo lo bueno que se podría esperar, algo que está repercutiendo de gran manera en Iago Herrerín.

Un Iago Herrerín que, por otro lado, inicia las temporadas sin una cifra clara de partidos. Si Gorka Iraizoz y Kepa Arrizabalaga parecen tener una estabilidad en cuanto a sus participaciones, el de Bilbao disputará partidos hasta que su equipo caiga eliminado. Por un lado, si se llega a dos finales habrá sumado hasta 24 encuentros, convirtiéndose en aquel candidato con más partidos, mientras que, por otro lado, si ocurre el peor de los casos, no superar la fase de grupos de la UEFA Europa League y no pasar la primera ronda de Copa, se habrá quedado en ocho. Esta es una inestabilidad que puede afectar a alguien que, si bien tiene asumido su rol en el Athletic, puede intentar buscar una mayor regularidad en otro equipo.

Iago Herrerín despeja un balón ante el Rapid Viena | Fotografía: Athletic Club

Y es que, Herrerín está en una edad en la que debe decidir. Con 28 años, está llegando al momento idóneo para un guardameta, aquel en el que compagina a partes iguales experiencia y estado físico. Tantas son las dudas en torno a su futuro que muchas son las voces que apuntan a una salida al término del presente curso y no pocas las que abogan por un recambio generacional que deje al vasco en una posición idéntica y a Kepa Arrizabalaga como titular en el torneo de la regularidad.

Kepa Arrizabalaga, un futuro escrito en presente

Pisando fuerte, así ha llegado Kepa al Athletic Club. El de Ondarroa ha creado, al igual que sus compañeros en el puesto, una división en la grada. Sin embargo, y a diferencia de las otras dos vertientes, aquí se debate el momento en el que debe ser titular. Unos no pueden esperar más y le quieren ver ya, de inmediato, en la portería de San Mamés. Los atributos que utilizan para respaldar su idea están basados en su estilo, más propio del fútbol actual, su físico y sus estadísticas. Los otros están convencidos que esta rotación es la mejor opción para que sume aquello que aún le falta: experiencia. La juventud es su principal punto en contra, pues con apenas 22 años está en su primera temporada en el fútbol de élite.

Con más peso en el filial que Gorka Iraizoz y Iago Herrerín, Arrizabalaga ha tenido que salir cedido en dos ocasiones para encontrar esos minutos que no tenía en el Athletic. Primera fue la Ponferradina, donde jugó veinte encuentros en Segunda División y, una temporada después, el Real Valladolid, donde disputó 39 partidos también en la División de Plata. Estas dos cesiones son consideradas un error por parte de una hinchada que ya había puesto los ojos sobre él tras sus buenas actuaciones en el Bilbao Athletic. Ahora le ha llegado el momento y parece que lo está aprovechando.

Kepa en el encuentro ante el Sevilla en San Mamés | Fotografía: UGS Vision

Se podría decir que Arrizabalaga es un híbrido entre Gorka Iraizoz y Iago Herrerín. Posee la estabilidad del primero y la valentía del segundo, aunque es mucho más que eso. Su poderío en el juego aéreo está fuera de toda duda. En el área hace valer sus 186 centímetros y es habitual verle volar en centros laterales. Su juego con el pie tampoco deja nada que desear. Es capaz de conectar no solo con los centrales, sino con laterales abiertos o, simplemente, con los delanteros con una precisión envidiable. Puede ser el jugador número once que necesita un equipo a la hora de crear superioridad para sacar el balón jugado.

Kepa aún no ha perdido como portero del Athletic Club

Su temporada está siendo memorable. Ha vivido un inicio espectacular disputando cinco partidos con el primer equipo logrando cuatro victorias y un empate. Apenas ha encajado 0,6 goles por partido, la media más baja en lo que a porteros del Athletic se refiere. Además, ha tenido importancia en los resultados obtenidos. En la victoria por 3-1 ante el Sevilla en San Mamés logró frenar la capacidad goleadora del equipo hispalense, mientras que en el ajustado triunfo por la mínima ante el Valencia fue capaz de realizar una parada antológica cuando quedaban pocos minutos para el final del partido.

Finalmente, él parece tener la llave del futuro de sus dos compañeros. Parece complicado pensar que abandonará de nuevo el conjunto rojiblanco para buscar oportunidades en otro equipo, por lo que con su plaza cubierta, serán Gorka y Iago los que deban resolver sus incógnitas. En cuanto al resto del curso, Kepa disputará meses importantes como enero o mayo. El primero por contar con cuatro partidos ligueros tras el parón navideño y el último por albergar tres partidos en los que se resolverá el puesto en el torneo de la regularidad.

Cuadro comparativo de estadísticas y datos

Nombre Edad Partidos Goles Media goles Victorias Empates Derrotas Total Gorka Iraizoz 35 1 1 4 6 10 1,7 Iago Herrerín 28 2 0 2 4 8 2 Kepa Arrizabalaga 22 4 1 0 5 3 0,6

Con estos análisis sobre los tres candidatos a la portería del Athletic Club, queda por ver cómo sigue transcurriendo la presente temporada y, sobre todo, qué decisiones se toman respecto al próximo curso. Lo que está claro es que hay una portería, unos datos y un futuro aún por resolver.