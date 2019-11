Florin Andone: "Se nos escapó el partido en los últimos minutos"

Tras la derrota del Deportivo de La Coruña ante el Sevilla, que se produjo en los últimos suspiros del encuentro, Florin Andone y Sidnei se pasaron por la zona mixta para responder a las preguntas de los medios de comunicación. Ambos coincidieron en afirmar que la derrota había sido una pena tras el esfuerzo realizado, pero abogaron por seguir en el mismo camino.

El delantero blanquiazul comentó: “Una pena porque trabajamos mucho, corrimos mucho, sabíamos que teníamos en frente a un rival muy bueno y al final se nos escapó el partido en los últimos minutos. Nosotros lo dimos todo, hemos intentado ganar el partido pero enfrente teníamos un rival que tenía el mismo objetivo que nosotros y al final ha caído de su lado”.

Andone: "Para mí es penalti"

Con respecto a la jugada polémica del encuentro, añadió: “Yo no he visto la jugada. El me toca, creo que me pone la mano encima y ahí es cuando yo voy a chutar y le pego en el suelo. Pero obviamente si él no me toca yo no le pego al suelo, obviamente le pego a la pelota. Ya si le pego bien y meto gol es otra cosa, pero en la jugada es cierto que yo noto el contacto, él me toca y por eso yo le pego en el suelo. Por lo tanto para mí, desde mi punto de vista es penalti”.

Por último se mostró positivo por el partido que había realizado su equipo: “Yo creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Salir fuertes, nos hemos puesto dos a cero por delante y en la segunda parte somos conscientes que teniendo dos a uno a favor tienes que intentar amarrar el resultado como sea y no puedes jugar la segunda parte como la primera. Lo que pasa es que al final ahí están las diferencias, nosotros somos jugadores del Deportivo y ellos son jugadores del Sevilla. Pero bueno, de esta nos levantaremos seguro”.

En cuanto a Sidnei, comenzó diciendo: “La verdad es que es un poco difícil de explicar por el partido que hicimos hoy pero es fútbol, son cosas que pasan y hay que seguir adelante”.

Coincidió con su compañero en que el equipo había realizado un gran encuentro, sobre lo que comentó: “Creo que hoy, otra vez, hicimos un buen trabajo contra un gran equipo y nos pasó esto. Pero tenemos que seguir, no hay otra”.

Para el brasileño esa es la línea a seguir, sobre lo que añadió: “Tenemos que seguir así, compitiendo. Hoy competimos muy bien contra un gran equipo. Si seguimos así estoy seguro de que las victorias van a llegar”.

Sidnei: "El Sevilla es un gran equipo"

Por último elogió a los jugadores del Sevilla: “El Sevilla es un equipo con grandes jugadores. Juegan muy bien al fútbol y a veces te obligan a dar un paso atrás y en la segunda parte ha pasado mucho eso y creo que conseguimos defender bien pero es un equipo muy fuerte con jugadores de mucha calidad y al final han ganado el partido”.