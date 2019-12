Previa Cádiz CF - Real Zaragoza: duelo de gallitos con un único objetivo, la victoria

Partido crucial el que vivirán Cádiz CF y Real Zaragoza en el Ramón de Carranza. Los tres puntos urgen para un conjunto gaditano que más allá de la derrota que encajó frente al Gimnàstic de Tarragona, necesita volver a encontrar su estado óptimo pues en ese partido mostró una imagen bastante pobre y alejada de aquella que durante el inicio del curso le llevaron a sumar puntos importantes ante rivales con experiencia en la categoría o procedentes de Primera División como fue el caso del Getafe CF o el Levante UD.

Pero si por algo se caracteriza la segunda máxima competición en España es por su igualdad, así lo evidencia el hecho de que tan solo cinco puntos separan el ascenso del descenso. Precisamente por ello los amarillos no quitarán el pie del acelerador, tal y como vienen haciendo en las últimas jornadas, a pesar de caer la pasada semana en tierras tarraconenses. Sin embargo, este aspecto no debe ser concebido negativamente en Carranza, sino como algo meramente anecdótico, pues si consiguen enlazar una nueva victoria pueden situarse en una zona más tranquila de la clasificación, aunque cuanto antes lleguen los puntos antes llegará también la confianza.

Caerse está permitido, lo prohibido es no levantarse

Los de la Tacita de Plata son conscientes de que las rachas son pasajeras, pues antes de comenzar su dinámica de siete partidos sin conocer la derrota se encontraban en puestos de descenso y parecía que la reacción nunca llegaría. Luego llegó el tropiezo en tierras tarraconenses. Por ello deberán intentar conseguir una nueva victoria para acumular el mayor número de puntos posibles y acercarse cada vez más al objetivo de la permanencia. Será entonces, y solo entonces, cuando los amarillos podrán pensar en algo más, pues actualmente tan solo tienen un colchón de cuatro puntos sobre la zona baja.

Perder en Tarragona fue un bajonazo porque el equipo no transmitió las buenas sensaciones de jornadas atrás, donde el cuadro amarillo se mostró como un equipo sólido defensivamente que aprovechaba los contrataques a la perfección. El equipo se ha ganado la confianza de su gente en las 16 jornadas disputadas hasta el momento. Casi siempre compite, da la cara contra todos y no hay motivos para pensar que esta noche el equipo no dará la talla. Ante los grandes es donde se ve la mejor versión del conjunto dirigido por Álvaro Cervera.

Carranza se ha convertido en un auténtico fortín para el equipo gaditano. Tan solo el Real Oviedo ha conseguido llevarse los tres puntos, mientras que Girona, Mallorca y UCAM Murcia consiguieron un empate.

Problemas lejos de la Romareda

No está siendo un equipo sólido el Real Zaragoza cuando juega partidos lejos de La Romareda. Desde el 16 de abril ante el Real Valladolid, el equipo aragonés todavía no ha conseguido ganar fuera de casa. Eso lo complica todo, ya que son 20 los puntos que ha perdido fuera de casa de 24 en juego. Tan solo ha sumado cuatro puntos a base de empates ante Lugo, Nàstic de Tarragona, Real Valladolid y Mallorca.

El equipo aragonés llega tras empatar a dos en La Romareda ante el Reus Deportiu. Un partido que comenzó muy de cara para los blanquillos gracias a un tanto de Ángel, pero que Folch le dio la vuelta en la segunda parte. Dongou, a falta de pocos minutos para el final, pondría la igualdad en el electrónico.

Precedentes entre Cádiz CF y Real Zaragoza

Cádiz y Real Zaragoza se han visto las caras en 28 ocasiones, 14 en el Ramón de Carranza. De esas 14 visitas al estadio gaditano, el cuadro cadista ha salido victorioso en cuatro ocasiones, por seis del conjunto maño. El resto de resultados finalizaron en empate. El único precedente que existe en la división plata data de la temporada 1971-72 donde el cuadro amarillo venció por 2-1.

La última vez que el conjunto maño visitó el Ramón de Carranza fue en la temporada 2005 / 06, cuando ambos equipos militaban la Primera División de nuestro fútbol. El Real Zaragoza consiguió una valiosa victoria por 1-2, en un gran partido de fútbol donde el cuadro cadista se adelantó en el marcador gracias a un gol de Enrique. En la segunda mitad, el conjunto maño remontó gracias a los goles de Cani y Ewerthon en menos de un minuto.

Declaraciones

Antes de viajar a Cádiz, Raul Agné habló en rueda de prensa sobre la mala suerte que tiene el equipo con las lesiones: "Me gustaría disponer de todos, pero no es así. Sacaremos once que vistan la camiseta del Real Zaragoza y podremos competir". Sobre su rival, el técnico zaragozista afirma que es un equipo peligroso en casa y que intentarán conseguir una victoria que le haga juntarse con los de arriba: "El Cádiz es pragmático. Su entrenador sabe de la categoría; es un equipo agresivo, veloz y tiene buenos jugadores arriba".

Su homológo en el plantel gaditano, Álvaro Cervera, también compareció ante los medios previo al partido donde habló de la situación de su equipo: “Cuando se pierde nunca es bueno. La derrota del otro día no ha sido buena, perdimos contra un equipo de abajo. Cierto es que llevábamos una racha buena y se rompió pero no me gustó la derrota. No hicimos un mal partido pero perdimos el partido en una contra, fue un encuentro extraño que no iba a ningún sitio”. De ganar el partido, el conjunto cadista cogerá confianza para el resto de partidos: "Conseguir tranquilidad, algo que necesitamos. Si haces un número de puntos todo se relativizará, es importante ganar. Lo contrario nos hará pensar en otras cosas, como el mercado de invierno”.

Convocatorias Cádiz CF - Real Zaragoza

Poco a poco la enfermería del Cádiz CF se va vaciando, tras varias semanas con numerosos lesionados. Sankaré y Álvaro García han conseguido superar sus problemas físicos y vuelven a una convocatoria en la que no está por lesión Luis Ruiz. Además, Álvaro Cervera ha decidido dejar fuera de la convocatoria por decisión técnica a Juanjo, Servando, Mantecón, Abel Gómez y Carlos Calvo.

El Real Zaragoza, por su parte, afronta una jornada con varias bajas en la lista de convocados de Raúl Agné. No estarán Marcelo Silva, Wilk, Xumetra, Javi Ros y Edu García por lesión, además de Popa por decisión técnica, por lo que tendrá que conformar un once un poco distinto.

Cádiz CF: Cifuentes, Jesús Fernández, Migue González, Khalifa Sankaré, Aridane, Javier Carpio, Brian Oliván, Rafidine Abdullah, Jon-Ander Garrido, José Mari, Eddy Silvestre, Aitor García, Álvaro García, Nico Hidalgo, Gastón del Castillo, Salvi, Dani Güiza, Alfredo Ortuño, Gorka Santamaría y Rubén Cruz.

Real Zaragoza: Irureta, Ratón, Fran, Casado, Cabrera, Erik Morán, Dongou, Cani, Ángel Rodríguez, Manu Lanzarote, Bagnack, Isaac Carcelén, Juan Muñoz, José Enrique, Álex Barrera, Zapater, Pombo, Raúl ‘Guti’ y Xiscu.

Posibles onces