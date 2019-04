Juanjo: "Trabajo cada día para demostrarle al míster que tengo que jugar"

Juanjo Expósito, delantero de la Unión Deportiva Almería, pasó por los micrófonos de los medios oficiales del club para valorar, entre otras cuestiones, la derrota cosechada en Los Pajaritos frente al Numancia, sobre la cual ha destacado la importancia de dejarla a un lado y pensar ya en el siguiente encuentro ante el Mallorca: "El partido del sábado ya está olvidado. Ahora tenemos que pensar en volver a ganar en casa y mentalizarnos de que a la semana siguiente algo hay que cambiar cuando volvamos a jugar fuera. "Creo -ha continuado- que no se nos puede pedir más en cuanto a actitud, pero no podemos tener esos errores de concentración en los primeros minutos de algunos partidos". Asimismo, ha incidido en no pensar más en lo que ha pasado "porque no se puede cambiar", sino en la cita del próximo domingo.

A raíz de ello, ha querido acordarse del malogrado Manolo Preciado para afirmar que el margen de mejora todavía es grande: "Como diría él, el sol ha salido hoy y no estamos muertos. Que nadie piense que esto va a ser un calvario, simplemente tenemos que seguir igual en casa y cambiar algo fuera".

"Tenemos recursos para sacar puntos fuera de casa"

Algo que, según el cántabro, anda buscando gran parte de los equipos que componen la Segunda División española, que están obteniendo mayores réditos en su propio estadio que haciendo las veces de visitantes: "Mira que llevo años en esto, pero hablas con los equipos y a todos les pasa lo mismo: que no sacan partidos fuera de casa. Si supiéramos el por qué ya lo habríamos cambiado, pero no tengo duda de que tenemos recursos para sacar puntos también lejos de nuestro estadio y, en cuanto demos con la tecla, vamos a ir para arriba".

Expósito se ha referido a la competitividad que reina en la categoría y considera que, a pesar de lo que dicta la tabla clasificatoria, todos son rivales directos, porque "ganas dos partidos y te puedes poner quinto". En ese sentido, ha ilustrado: "El Cádiz hace un mes estaba por debajo de nosotros y ahora está arriba y parece que está haciendo un año de la leche, que es la realidad", ha concretado.

"Llevamos dos meses al 200%"

Para el ex del Llagostera no hay duda de que la afición rojiblanca volverá a responder el próximo domingo como lo viene haciendo en las últimas fechas, algo a lo que, opina, ha contribuido el equipo con su rendimiento: "Al principio no estuvimos muy bien, pero hubo un cambio radical y llevamos dos meses al 200% en cada entrenamiento y en cada partido, y eso la afición lo percibe. Con su ayuda va a ser más fácil sacar adelante el partido contra el Mallorca".

El punta rojiblanco, refiriéndose al rol que ha adoptado en la presente campaña, desempeñando un papel más secundario del que acostumbraba, no esconde que desearía jugar más, al tiempo que asume que debe aprovechar cada oportunidad que le conceda Fernando Soriano: "Para mí esta situación es nueva porque en todos los equipos en los que he estado he tenido mucha participación, pero creo en mí, trabajo día a día partiéndome la cara para demostrarle al míster que tengo que jugar y, en ese sentido, estoy tranquilo. Mi único objetivo es que el Almería gane; ojalá ganemos todos los partidos y yo no juegue, pero si puedo aportar, mucho mejor porque vería recompensado el trabajo de cada día".