Durmisi: "Los errores no deben ocurrir de nuevo"

Este miércoles, por el mediodía, ha sido el turno del lateral danés Durmisi en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Luis del Sol. El carrilero izquierdo ha comparecido para analizar el último empate liguero ante el Celta de Vigo o la llegada de Víctor Sánchez al banquillo verdiblanco, entre otros asuntos de interés relacionados con el Real Betis.

Gran conexión con Dani Ceballos en el choque ante los gallegos. Se entienden: "Creo que tengo muy buena comunicación con Dani Ceballos. Él es muy buen jugador, entiende mi juego y sabe leer mis desmarques. Es algo que sale natural. No lo vamos planeando sino que va saliendo según avanza el partido. Tenemos una forma parecida de entender el juego".

En lo personal, parece que lesión es ya cosa del pasado. ¿Qué pasó realmente?: "Es una historia un poquito larga. Tuve esta lesión que fue más larga de lo que esperaba en la rodilla. Fui con la Selección Danesa porque me sentía bien como para jugar. Cuando volví, empecé a notar de nuevo un poco de molestias así que decidí parar. Me recuperé y ahora estoy al 100%, y listo para jugar”. ¿Debe mejorar atrás?: "Sí, claro. Soy un jugador ofensivo, me gusta regatear e irme de los contrarios y dar asistencias. Es algo que se ve en el campo. Pero si quiero ser un jugador 'TOP', de nivel, tengo que mejorar en defensa. Es uno de los aspectos en los que me centro más".

El Real Betis, a pesar de la mejoría en sensaciones, coquetea con el descenso. Ojo: "No pensamos en el descenso sino que estamos centrados en nosotros mismos, en mejorar, en volvernos más fuertes, en hacer un equipo más competitivo. Se vio en el partido contra el Celta de Vigo, que peleamos, que jugamos bien y que no ganamos pero somos un equipo que está en constante mejoría. Tenemos que centrarnos en el próximo partido, no en los puestos de descenso”.

Esa mejora coincide con la llegada de Víctor Sánchez al banquillo: Cambio de sistema: "Es el mismo sistema que usamos en la Selección de Dinamarca, por lo que estoy familiarizado con él. Me va bien. Es un sistema en el que puedo centrarme más en lo ofensivo, que son las características más fuertes que tengo como jugador y además le va bien al equipo como se está viendo en los partidos que hemos jugado hasta ahora". El domingo, tercer partido consecutivo en Heliópolis: "Siempre es un motivación jugar en casa. Nuestro Estadio debería convertirse en un fuerte. Que cuando los equipos vengan sepan que es difícil sacar una victoria en este Estadio, que no es fácil sacar puntos de aquí".

El danés llegaba a Sevilla este verano. ¿Cómo va la adaptación?: "Es una ciudad muy bonita. Pero mis días son siempre entrenar, me voy a casa, como y a dormir. Se acaba el día y tengo la misma rutina pero siempre que tengo tiempo me encanta visitar la ciudad, que es muy bonita, y la gente que me encuentro es muy amable. Me gusta mucho".

Por último, cuestionado por los errores del otro día, Durmisi ha hablado: "Analizamos siempre todas las situaciones. Es verdad que a balón parado hemos cometido muchos errores y tenemos que analizar qué pasó y mejorar en ese aspecto. Encajar tres goles en casa son muchos. Tratamos de analizar todos esos detalles para que no vuelva a pasar y así mejorar".​

