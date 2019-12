Aitor García, el revulsivo por excelencia en el Cádiz CF

El Cádiz Club de Futbol sigue en estado de gracia tras vencer en el Nuevo Arcángel al Córdoba (1-3), logrando tres puntos más que le permiten ocupar la cuarta plaza de la clasificación al término de la decimoctava jornada de campeonato en LaLiga 123. En lo que a nombres se refiere, lógicamente sobresale uno de ellos con bastante claridad. Alfredo Ortuño, segundo en la lista de "artilleros" de la categoría con 11 tantos, es sinónimo de gol en esta primera mitad de temporada, y sin duda uno de los mayores artífices del gran momento cadista, con seis dianas en los últimos seis encuentros. Junto al ariete yeclano, encontramos otros futbolistas que están destacando por encima del resto, especialmente el meta Alberto Cifuentes, el lateral zurdo Brian Oliván o el interior Álvaro García, solo por citar algunos ejemplos.

Hasta la fecha, solo ha sido titular en dos jornadas de Liga y en las dos eliminatorias coperas

No obstante, son muchos los responsables de la magnífica dinámica y no todos ellos arrancan desde el once titular siempre. El mejor ejemplo es el de Aitor García, quien a pesar de no estar en el once en la gran mayoría de jornadas, se ha hecho importante en el vestuario cadista como "jugador revulsivo". En efecto, el onubense es esa clase de jugador que todo entrenador quiere tener para su equipo: futbolista veloz, habilidoso, desequilibrante y con un fantástico golpeo de balón desde corta, media y larga distancia, ideal para desatascar los partidos. Ello le ha llevado, a pesar de no estar entre los componentes de la plantilla con más minutos, a ser el segundo máximo goleador del conjunto amarillo con tres tantos en Liga, que se convierten en cuatro contando el que logró en Copa.

El futbolista de 22 años llegó el pasado verano procedente del Mérida AD como primer fichaje en el retorno del Submarino Amarillo a la división de plata del futbol español, pero lo hacía con la posibilidad de no permanecer en el equipo y marchar cedido antes del cierre del mercado. Tenía toda una pretemporada por delante para convencer al cuerpo técnico y terminaría consiguiéndolo, quedándose en la Tacita de Plata para ser uno de los jugadores de banda para, al menos, el primer tramo de temporada. Aún así, el de Gibraleón nunca lo ha tenido fácil para jugar debido a que dos de los puntales de este equipo desde la temporada pasada ya estaba precisamente en las bandas, con Salvi por la derecha y Álvaro García por la izquierda como fijos en el esquema jornada tras jornada.

Un "francotirador" para el ataque de Cervera

Al onubense solo le quedaba aprovechar los momentos de desgaste de sus compañeros y exprimir al máximo cada oportunidad que le diese Álvaro Cervera. Y desde luego no se le puede reprochar entrega y rendimiento a un futbolista que siempre que tiene participación aporta mucha mordiente al ataque gaditano, a pesar de no disfrutar de la continuidad que otros compañeros sí están teniendo. En concreto, ha intervenido en 11 de los 18 partidos ligueros, y siendo titular tan solo en dos de ellos (Huesca y Nàstic). En cualquier caso, sus números, con tres tantos en apenas 330 minutos en LaLiga 123, no han de pasar desapercibidos, sobre un jugador que ha hecho del golpeo desde fuera del área su mayor especialidad.

Tres de los cuatro goles de Aitor han sido con disparos desde fuera del área

El primero de esos tres golazos llegaba en la cuarta jornada, en la que el Cádiz recibía al Getafe con la necesidad de ganar tras no hacerlo en los tres compromisos precedentes. En el minuto 80, los amarillos ganaban por un gol a cero pero se veía sufriendo para mantener la ventaja hasta el final contra un combinado de mucho potencial. Fue entonces cuando el ex del Mérida recuperó él mismo un balón en el centro del campo, se iba como una flecha en dirección a la portería y, tras recortar un poco hacia dentro, ajustaba el balón en el palo largo, a la izquierda de Guaita. Llegaba así el gol de la tranquilidad y el conjunto cadista se quedaba con los tres puntos porque además Ortuño sentenciaba con una tercera diana.

La siguiente anotación tardaría en llegar un poco más, en la jornada 15 y también en el coliseo gaditano. Los de Cervera empataban a uno ante el Alcorcón a falta de algo más de diez minutos para el final, hasta que el jugador formado en el Recreativo de Huelva hacía su aparición estelar. De forma muy parecida a como lo hizo ante los azulones, recibió centra de la línea divisoria de los dos campos y se lanzaba hacia delante. Dos rivales alfareros le salían al frente pero Aitor superaba a ambos con brillantez para sacarse luego un zapatazo desde tres cuartos de cancha que iba a alojarse en la escuadra izquierda de Dmitrovic. Tanto de bellísima factura que iba a dar inicio a un nuevo triunfo en Carranza (finalmente con goleada incluida por 4-1) y que iba a ser elegido como el mejor de esa fecha en LaLiga 123.

Por último, en el Nuevo Arcángel lograba su tercer tanto liguero en los últimos compases de un duelo que ya ganaba su equipo gracias al doblete de Ortuño, superando el tanto de penalty de Rodri para el Córdoba. Rubén Cruz se sacaba de la manga un cambio de orientación desde muy lejos que el "26" cadista agarraba cerca de la frontal, para controlar, orientársela y, por último, introducir el cuero junto al palo izquierdo, lejos del alcance de Kieszek. Es además su segundo gol ante los blanquiverdes después del logrado en Copa del Rey, siendo precisamente el único que no llegara desde fuera del área (marcó casi a quemarropa tras un buen pase de Nico Hidalgo). Cuatro goles como cuatro soles que sitúan al de Gibraleón como el segundo máximo goleador de un Cádiz CF que promete seguir dando alegrías a su afición en lo que resta de campaña.