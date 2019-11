Alfredo Ortuño: "El trabajo de todos parece que está dando su fruto"

El delantero goleador del Cádiz CF, Alfredo Ortuño, compareció ante los medios de comunicación en rueda de prensa para analizar la victoria conseguida por su equipo por 4-1 ante el Sevilla Atlético, en el encuentro correspondiente a la 19ª jornada de la Liga 1 | 2 | 3.

Alfredo Ortuño se mostró muy feliz por la victoria, por la imagen que está mostrando el equipo a lo largo de estos meses: “Se está poniendo el listón muy alto aunque esto es bueno para todos porque nos da mucha confianza porque el trabajo de todos vemos que da su fruto. La gente está muy contenta y nosotros también. Ganamos un partido ante un gran rival. Es una victoria que nos hace irnos felices de vacaciones”.

Tuvo también palabras de agradecimiento a Carranza, que cada dos semanas consigue animar a su equipo como si fuese el último partido: “Carranza es un espectáculo. Es un estadio de Primera, de Champions. Se merecen estas alegrías de vez en cuando”.

Sobre su gol, el delantero murciano se mostró alucinado por el tanto de bella factura, afirmando que se la jugó y todo salió muy bien: “Estaba buscando el tiro con la derecha y no había manera, entonces me paré y al momento de pararme, y con la inercia del tiro, y sabiendo que yo tengo ese golpeo y va a ese sitio, decidí jugármela. Ya he marcado bastante goles así. Me la jugué y me ha salido bien. Estoy muy contento porque la gente pueda disfrutar con ese gol”, añadió.

Para finalizar, Alfredo Ortuño afirmó que no se imaginaba que el cuadro amarillo se iba a ir de vacaciones en el cuarto puesto de la tabla clasificatoria, y a nueve puntos de los puestos de descenso, algo poco imaginable hace un par de meses cuando el cuadro dirigido por Álvaro Cervera marchaba en las últimas posiciones de la clasificación: “Claro que no lo imaginaba porque se suponía que iba a ser un año de sufrir y estar abajo, pero siempre tienes esa ilusión y sabemos que no somos inferiores a nadie”, concluyó.