Previa Villarreal CF - FC Barcelona; más que tres puntos en juego en tierras castellonenses

Debido al parón invernal que habitualmente tiene lugar en la Liga Santander, tanto amarillos como blaugranas vuelven a disputar un encuentro liguero tres semanas después. Llegan en circunstancias bastante similares; la Real Sociedad (3-1) y el Athletic Club (2-1) respectivamente les han tomado ventaja en los octavos de final de la Copa del Rey. Tan sólo dos tantos de Trigueros y Messi elevan exponencialmente las opciones de remontar la eliminatoria de ambos conjuntos. Pese al irregular momento de los dos, se antoja un encuentro de alto nivel, puesto que se enfrentan el cuarto y segundo clasificado, con una distancia separatoria de cinco puntos con el Sevilla entre ellos.

Irregularidad con bagaje satisfactorio

Pese a lo cuestionado que está Fran Escribà desde su firma por el cuadro de La Plana, lo cierto es que, con los números en la mano, su rendimiento desde el 10 de agosto no está siendo deleznable. Tras 16 partidos ligueros, se ubica en cuarta posición con 29 puntos, clasificado para los dieciseisavos de Europa League y con opciones tangibles de llegar a cuartos de final de Copa del Rey. Cierto es que ciertas actuaciones, como ante el Eibar o Alavés, unidas al excesivo sufrimiento en una fase de grupos de Europa League realmente asequible, han mermado algo el prestigio que Fran y los suyos consiguieron tras los dos primeros meses de competición. No obstante, el ´submarino amarillo´ sigue siendo un hueso duro de roer para cualquiera, y el cuadro barcelonés deberá sufrir mucho si quiere conseguir tres puntos en El Madrigal.

Con las bajas de Soldado y de un renqueante Bakambu, con las dudas de Pato y Bruno, que apurarán al máximo, y con la casi segura vuelta de Víctor Ruíz, los groguets saldrán a por todas ante el cuadro de la ciudad condal. No sólo el inestable rendimiento del Barcelona en muchos partidos, especialmente a domicilio, los lleva a pensar que la victoria no es ni mucho menos una quimera; los amarillos han conseguido 19 puntos en los ocho partidos disputados ante su afición, tan sólo Sevilla (0-0) y Alavés (0-2) saben lo que es puntuar en su feudo en Liga. En el caso de alzarse con la victoria, el Villarreal reduciría su desventaja con el Barcelona a dos puntos; además, podría acercarse al Sevilla o alejarse de la Real Sociedad, dos rivales directos actualmente, puesto que se enfrentan entre ellos.

Año nuevo, expectativas nuevas

Por otra parte, los azulgranas saldrán a El Madrigal a intentar explotar al máximo sus opciones de revalidar el título, ya que se encuentran a nueve puntos del Real Madrid, que tiene un partido menos; una nueva derrota podría resultar fatídica para sus intereses. Esta gran brecha de puntos a estas alturas se ha producido, principalmente, por actuaciones muy deficientes del actual campeón de liga. Y es que no les están saliendo las cosas a los culés como habrían esperado y deseado a principio de temporada: 34 puntos en liga (muchos de ellos, salvados por ´la MSN´ sobre la campana), nueve puntos de desventaja respecto a su máximo rival y el hecho de que resultarán eliminados en octavos de Copa del Rey si no remontan el 2-1 de la ida se antojan estadísticas muy mejorables para un club que aspira a ganar todo trofeo que dispute. Tras adquisiciones de renombre efectuadas en verano, tales como Dénis Suárez, André Gomes o Digné, a priori destinados a hacer competitiva una segunda línea que acabó con suspenso el curso 2015-16, parece que el cuadro de Luis Enrique sigue sin funcionar si no es con el 11 de gala, equipos como el Alavés dan fe de ello. Tan solo Umtiti, curiosamente, uno de los fichajes que más se cuestionó, está superando las expectativas depositadas sobre él.

El conjunto catalán sufre la única baja del meta Jasper Cillesen, ya que Mathieu se ha recuperado aun de una lesión acontecida a principio de curso. La única duda respecto a la alineación del domingo parece ser la presencia de Mascherano, cuyo rendimiento ha decaído notablemente, o Umtiti, cuyas actuaciones persuaden a Luis Enrique para que comience a contar con él en los choques trascendentales. Pese a haber jugado el jueves y deber desplazarse desde Bilbao hasta Castellón, no parece que el posible cansancio acumulado vaya a hacer al técnico asturiano prescindir de sus estrellas, más aun en un embate tan complicado. Los culés se han mostrado más letales lejos del Camp Nou; 15 puntos en su estadio por 19 lejos de él así lo atestiguan. Un dato que refleja la tremenda paridad entre ambos equipos en el duelo dominical es el balance del Villarreal en su estadio y del Barcelona lejos del suyo; ambos acumulan seis victorias, un empate y una derrota en estas circunstancias; idénticos números.

La historia se decanta por los azulgranas

Los azulgranas han ganado 17 de los 32 choques, más de la mitad del total.

Si nos basamos en los resultados entre ambos equipos, los visitantes se postulan como claros favoritos para imponerse en el electrónico. Desde que los de La plana ascendieron por primera vez, en 1998, se han visto las caras hasta 32 veces en el campeonato doméstico. 8 victorias del Villarreal, 7 empates y 17 victorias del Barcelona son unos números claramente a favor de los segundos. En El Madrigal la estadística se equilibra ligeramente, aunque los culés siguen por delante; cinco victorias locales, tres empates y ocho victorias visitantes; dicho estadio ha vivido partidos realmente vibrantes entre ambos equipos, como el 4-4 en el año 1999, el 2-0 en 2007 o el 2-3 en 2014. Cabe destacar que hay un dato demoledor para los amarillos; no vencen al Barcelona desde la temporada 2007-08 cuando, con Manuel Pellegrini se impusieron en ambos duelos. Los de Escribà han anotado 43 goles a su rival; los de Luis Enrique, 61. Por otra parte, los 49 goles anotados en los 16 Villarreal-Barcelona ligueros significan un promedio de más de 3 goles por choque, cifra que invita a pensar en un gran espectáculo.

Antecedentes de la última campaña

En la temporada 2015-16, amarillos y azulgranas no se vieron las caras en la Copa del Rey, por lo que sólo disputaron dos partidos entre sí. El primero aconeció en el mes de noviembre, en el Camp Nou, y los azulgranas se impusieron sin Messi por 3-0 en un encuentro en que el Villarreal no mereció tan cruel castigo, aguantó estoicamente la primera hora del partido, pero con la ventaja culé se vio obligado a ir arriba, lo cual provocó la sentencia de los locales, que fueron superiores, pero no merecedores de una abultada renta; Suárez por partida doble y Neymar con un golazo fueron los autores de los tantos. El otro duelo se dio a finales de marzo, con un Barcelona que sacaba nueve puntos al segundo clasificado y un Villarreal que aun no había terminado de ganar la batalla por la cuarta plaza a Celta, Athletic y Sevilla. Pese al dominio local durante casi todo el primer tiempo, dos polémicos goles (de Rakitic en posible fuera de juego y de Neymar tras un penalti, como mínimo, dudoso)con 0 hacían llegar el embate al descanso con 0-2. Sin embargo, el exceso de confianza de Luis Enrique, que sacó a Matheu y Alves, unido a la garra y entereza de los locales igualaron el choque, mediane un tanto de Bakambu y un autogol de Mathieu. Ambos equipos tuvieron opciones de llevarse los tres puntos pero el marcador no se movió ya.

Declaraciones de los técnicos

Ambos entrenadores han comparecido ya en sendas ruedas de prensa, donde han mostrado mucho respeto a su próximo rival. Por una parte, Escribà ha afirmado que juegan ante uno de los grandes del planeta, y que deberán combinar la sobriedad defensiva con un gran acierto arriba para doblegarlo. Además, el valenciano ha añadido que contra equipos de ese calibre se antoja complicado no encajar goles, pero que ellos están en condiciones de lograrlo y que el segundo tiempo del partido disputado en marzo debe ser el camino a seguir. Luis Enrique, por otra parte, asevera que el Villarreal ha aprendido a combinar juego bonito y creativo con una gran solidez defensiva, que confía en algún tropiezo del Real Madrid y que él apoya las ayudas tecnológicas a los árbitros y el espectáculo en el fútbol.

Escribà: ¨deberemos combinar una gran solidez y solidaridad atrás con una gran efectividad y ambición arriba si queremos imponernos¨ Luis Enrique: ¨el domingo nos enfrentamos a un equipo que sabe ser combinativo y se gusta a la vez que posee una gran fiabilidad y eficacia en la retaguardia¨

Posibles onces