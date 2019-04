¿Qué ocurrió al final?

Estaba realmente pobre de público el Vicente Calderón, apenas unos 21.000 espectadores para un Atleti que trataría de cerrar pronto la eliminatoria y empezó golpeando primero. Comenzó ganando, se puso 1-0 gracias al gol de Griezmann de nuevo (por cierto, ojo porque el galo parece estar enchufado). Empataba Livaja unos minutos después pero reaccionaba rápido el Atleti y volvía a ponerse por delante en el encuentro gracias al gol de Correa. Ahí el Atleti parecía tener controlado el encuentro y, por supuesto la eliminatoria. Pero las cosas se torcieron casi sin que los jugadores se diesen cuenta.

Entraron Torres y Keidi Bare, este último debutaba en la Copa, y con apenas 20 minutos por delante el Atleti parecía que iba a tener totalmente controlado el partido. Pero Las Palmas haría un cambio que sería trascendental en su remontada: Jonathan Viera.

Foto: Ángel Gutierrez

Si alguien pensaba que el encuentro estaba matado… Pues va a ser que no. Mateo decidió que el partido no había acabado y que la eliminatoria aún podía animarse. Junto a Viera empezaron a jugar, a bailar tango ante la zaga rojiblanca y el equipo de la isla se enchufó al partido y casi logra la proeza. Faltó un gol. En el minuto 89 de nuevo Livaja metía a los suyos en el partido: recibe Mateo y la mata con un control sublime, arranca, ve a su '9' solo y que Moyá está saliendo de su arco, pase de la muerte para su compañero y doblete de Livaja para animar el partido con el descuento todavía por delante. Primer partido de Moyá desde su titularidad en el que recibe dos goles. A todo esto aún quedaba descuento, aunque la clasificación seguía pareciendo una quimera. Pero los de Quique Setién estaban decididos a animar el partido y a intentar irse de Madrid con algo más que un empate, aunque ya no quedase casi tiempo material para lograr la clasificación a la siguiente fase. Corría ya el descuento y los malos augurios se aproximaban al Calderón. Viera se sacaba un gran centro de la chistera y veía la arrancada y entrada de Mateo solo por el palo trasero de Moyá, quien no se esperaba esa ‘puñalada’ por la banda. El joven español se sacaba el latigazo conforme recibía y lo colocaba tanto y tan abajo que el meta español no podía hacer nada para evitarlo. 2-3, final y remontada claudicada.

La duda, ¿qué pasó ahí?

Todo se ve claro en la relajación: los rojiblancos se vieron clasificados antes de tiempo. Si bien lo tenían todo muy controlado, los colchoneros bajaron la intensidad y se acabaron viendo sorprendidos por el arreón del equipo de la isla. Con el 2-1 y algo menos de media hora por delante, se marcharon los goleadores del partido para el Atleti y Quique metía a Viera para intentar lograr la hazaña. No lo logró, pero se quedó a punto.

Parece lógico pensar que en un encuentro normal al Atleti esto no le iba a pasar, pero no está de más recibir un pequeño susto para recordar que los partidos no duran 90 minutos, sino que acaban cuando el árbitro pita el final.