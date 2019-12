Borja Valle:"No sé ni cuándo será mi salida ni cómo"

El Deportivo de La Coruña empató a unos en Mendizorroza cerrando así su participación en copa. Luisinho, Borja Valle y Juanfran atendieron a los medios de comunicación. El portugués advertía de que sabían que era una eliminatoria complicada, un equipo muy solidario atrás que ya que en Riazor jugara a contragolpear y que aún así el Dépor tuvo ocasiones muy claras. Se lamenta de que el equipo fallara ocasiones muy claras pero al no marcarlas afirma que no se pueden quejar. Lamenta perder la ilusión que tenían puesta en la copa pero afirma que hay que centrarse en la liga al no estar en una posición cómoda y hacer el máximo de puntos posibles cuanto antes dado que en la segunda vuelta es más difícil.

También tuvo tiempo para hablar sobre la posible incorporación de Ola John: "Bueno si se confirma que Ola John viene es un buen jugador, coincidí con él en el Benfica y sé que nos va a aportar bastantes cosas. Es un jugador de banda puro desequilibra bastante es muy rápido, sé que nos va ayudar bastante es una de las posiciones en las que tenemos carencias", afirmó Luisinho.

Por su parte, Borja Valle también lamenta no haber pasado de ronda. "Creo que hemos hecho todo para pasar, veníamos convencidos de que iba ser así, hemos hecho las cosas muy bien, hemos sido un equipo sólido, hemos sido descarados hemos tenido oportunidades hemos hecho todo lo posible para pasar, una pena se te queda el cuerpo un poco 'plof' después de no conseguirlo pero ahora a pensar en la liga", comentó el jugador de Ponferrada.

También habló sobre la situación de su salida: "Al final ha sido un poco raro todo lo que ha pasado, obviamente yo tengo que mirar por mí, quiero oportunidades, quiero jugar que es lo que me hace feliz y es lo que vine buscando, si no es aquí pues habrá que buscar una salida, no sé cuando será, ante todo esta el Deportivo y no puede quedar tirado en ningún momento ahora mismo por bajas y lesiones estoy aquí y pensando en el Deportivo al 100% no sé cuándo será ni cómo. En el sentido de la renovación estoy muy agradecido, ahora mismo mi cabeza está en el Deportivo porque cometería un error si pienso que estoy en Elche que tengo la mudanza de camino allí... Creo que son cosas que no beneficiarían ni a mi ni al Deportivo y me debo al Deportivo".

Volviendo al tema del partido el jugador lamentó lo cerca que tuvieron el pase: "Al final es muy difícil, cuando ellos pierden un hombre se meten atrás y son muy fuertes, tácticamente buenos creo que hemos tenido ocasiones,si hubiera entrado la de Joselu esta pregunta hubiera sido totalmente del revés"(refiriéndose a que habrían ganado)" pero al final creo que hemos hecho todo lo posible. No es ningún palo ni ninguna decepción en absoluto, es una pena porque creo que hemos hecho todo para pasar y veníamos con esa idea".

Borja no quiso olvidarse de los 200 aficionados del Deportivo que se desplazaron para dar aliento a los suyos: "Lo primero darle las gracias a la afición, que nos arropa en las buenas y en las malas, hoy creo que se tienen que ir contentos, dentro de la decepción, porque lo hemos dado todos, el 100%, hemos intentado representar al club

todo lo posible que al final no ha podido ser pero ante todo darle las gracias".

Por último, Borja repasó el actual estado el equipo afirmando que mejoraron bastante: "Creo que hemos mejorado ciertas cosas, ahora nos conocemos mucho más, al míster le entendemos mejor los conceptos, al final cuanto más tiempo pasa mejor te entiendes.Este es un Dépor más maduro, con mucha más confianza en cada uno de nosotros."

El último en pasar por rueda de prensa fue Juanfran, quien comenzó hablando por la dura entrada que recibió: "Tengo una pequeña raja, no se si habrá que dar unos puntos,ha sido un susto, me pilló clavado y en el momento se que me ha dado duro pero no considero que viniera a hacerme daño. Es cierto que no me vino a pedir disculpas, me parece una falta de educación la verdad, porque él sabe que me da fuerte.

En las imágenes me dicen que se ve que me da bien,la verdad que tengo una raja bastante grande y nada ha sido lo menos que podía ser

por el susto que me he llevado en el momento no sentía el tobillo, pero gracias a dios el 2017 empieza bien".

También quiso entender a la gente que le pitó en Mendizorroza a raíz de esa acción: "La gente si lo ve en casa verá que lo fingí poco y ya subiré una foto a internet de mi tobillo y de mi raja. A veces la gente es así en caliente quiere animar a su equipo y me querían meter presión".

Juanfran volvió a destacar el buen juego del equipo en este partido de vuelta y lamenta que hubiera varias precipitaciones por su parte y la del resto del equipo pero cree que los aficionados del Dépor tienen que sentirse orgullosos hoy.

Juanfran también habló sobre la próxima probable incorporación del Deportivo: "Sí lo conozco porque da la casualidad de que unos de los pocos partidos que jugué en el primer equipo del Madrid fue contra el Benfica y él acababa de firmar, es muy rápido,muy potente del estilo de Babel. Los últimos años no estuvo al nivel que debería estar pero aquí fijo que tira para arriba y esperemos que este se quede. Si es oficial creo que con lo bien que salió Babel este también y vendrá a aportar, a dar un plus, pero también hay que estar contentos con gente como Pinchi o como Borja que lo hizo muy bien hoy".

Luego habló sobre la situación de su compañero Borja y de paso alabó a Alex Bergantiños: "Borja tiene una salida al Elche pero por encima de todo es un profesional y defendió al escudo que le da de comer. Muchos jugadores deberían tomarlo de ejemplo, a gente como él o como Bergantiños que no tienen la suerte de jugar porque la competencia es muy dura. Es dificil jugar con Guilherme o Mosquera o Celso y son ejemplos para los compañeros y para los jóvenes de que no hay que rendirse hay que trabajar y al final seguro que te llega la oportunidad".

Recalcó que fue una pena no haber pasado de ronda aunque ellos pelearan y corrieran hasta el 90'. Para acabar agradeció a la afición el apoyo que siempre les han dado y promete devolvérselo con victorias en liga para el año que viene poder tener objetivos mayores.