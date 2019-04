Sabin Merino: "Tenemos que sumar y seguir hasta el final"

El jugador del Athletic de Bilbao, el medio centro Sabin Merino ha hablado en rueda de prensa con respecto al próximo partido de liga contra el Deportivo de la Coruña: "El partido contra el Deportivo va a ser complicado", comenta el jugador. "Acabamos de empezar la segunda vuelta y seguimos estando ahí. Tenemos que sumar y seguir hasta el final", explicó el jugador en la rueda de prensa por la mañana.

Sabin Merino no lo ha pasado bien en los últimos meses debido a una lesión en la hernia, que le mantuvo con molestias y le incomodó a la hora de jugar. El jugador ha explicado cómo se sintió y el proceso de recuperación tras esta dolorosa y fuerte lesión que sufrió, y de la cual sigue en proceso de recuperación total: "La verdad es que estoy informado y me han hablado de muchos casos, pero está claro que cada uno es como es. Yo me veo bien, pero todavía me queda un paso grande".

"Pasó que tenía una hernia inguinal que me molestaba mucho, y la cual todavía me sigue tirando un poco. Estoy mejor pero esto hay que llevarlo con cautela siempre. Llevo toda la temporada haciendo trabajos de reforzamiento, pero una hernia había que operarla, no quedaba otra porque yo no podía más", habló el jugador.

Sabin declaró que la operación le llevó por el buen camino y que ahora se encuentra mejor: "Sí que he notado el cambio. Es como una liberación. Desde un primer momento las sensaciones han sido muy buenas. Sobre todo tenía muchas molestias en los sprints y en los golpeos. Me sentía muy limitado".

En el último encuentro del Athletic, contra el Barcelona, Valverde decidió meterle en la convocatoria y que jugase el partido: "Jugué en Barcelona por decisión del entrenador. Yo estaba como siempre. Había entrenado toda la semana para ello", finalizó el jugador la rueda de prensa.