Homenaje del Real Madrid a los 500 partidos de Sergio Ramos

En la tarde del 13 de febrero el presidente del Real Madrid le hizo un homenaje en la Sala de Juntas del Santiago Bernabéu al actual capitán del equipo Sergio Ramos debido a que el defensa cumplió el pasado sábado ante el Osasuna 500 partidos con el club. Es el duodécimo jugador en la historia del Madrid en lograr alcanzar esta cifra.

El presidente le hizo entrega de una camiseta con la cifra a la espalda y el sevillano dio algunas palabras sobre este logro: "Hay varios jugadores por encima de los 500 partidos en el Real Madrid que son leyendas del club. Es un objetivo y un reto diario seguir sacrificándome para poder disfrutar muchísimos años más de representar a este equipo. Llevar esta camiseta es uno de mis sueños desde hace muchos años y quiero estirarlo al máximo y dar mi mejor nivel durante el mayor tiempo posible".

Es un día especial para mí

Posteriormente el jugador realizó un Facebook Live en donde respondió preguntas de los aficionados, una de ellas sobre la idea de nunca rendirse que lo ha hecho tan característico: “Es el ADN y la filosofía de nuestro club y de nuestra historia. Todos debemos ser conscientes de lo que representa nuestro escudo. Por encima de todo, el jugador que pase por nuestro club tiene que saber que hay que representar, dar el máximo siempre por tu club y sudar la camiseta hasta el final, como dice nuestro lema”.

También hablo de su gol favorito: “Tengo alguno que otro bueno en un momento puntual, en alguna que otra final, pero para mí todos han sido especiales… Pero por encima de todo el de la Décima, por lo que tardamos en conseguir la Champions, porque fue en el último minuto y porque sirvió para ser campeones.” Y sobre ese gol al minuto 93, se le preguntó si no ha pensado en cambiar el número de su dorsal: “No te creas que no me lo he planteado, pero es cierto que el 4 es un número que me ha gustado de siempre, que me ha acompañado a lo largo de mi trayectoria y de mi carrera con el Real Madrid. Me ha dado suerte casi siempre, pero no descarto que el último año me lo cambie en homenaje a nuestro gran minuto”.

Se habló de su futuro, después de su carrera como jugador y el sevillano no descarta la posibilidad de entrenar en algunos años: “No sé si seré entrenador, pero es algo que siempre me ha llamado la atención, que me gusta y me motiva, pero ya tendremos tiempo de pensar en eso cuando termine mi carrera como jugador… Cuando me retire dedicaré más tiempo a los que siempre me acompañan y que entienden mi manera de vivir para poder rendir después a ese nivel”.

Y el defensa no se olvidó del partido de esta semana contra el Napoli por Champions League: “Tenemos muchas ganas de que llegue el miércoles, de encarar un partido ante un grandísimo rival que atraviesa también una racha muy buena. Vamos a intentar hacer un partido serio, mantener la portería a cero para ir con ventaja al partido de vuelta y, por encima de todo, intentar ganar y compartirlo con vosotros”.