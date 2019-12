El análisis del Valencia - Athletic: el tiro por la culata

El Athletic Club ha tenido en Mestalla uno de esos días en los que uno piensa por qué se ha levantado. Si todo no se hubiera visto mejor desde la cama rezando porque pasaran rápidas las 24 horas que componen el día. El problema está en saber quién tiene la mayor parte de la responsabilidad por lo visto en Valencia. Pues, por un lado, está Ernesto Valverde, quien ha alineado un once lleno de recambios que no ha sabido plasmar una idea de juego clara que pusiera en aprietos a un equipo exigido desde el principio por su posición en la tabla. Por otro están los jugadores, quienes, influenciados o no por la idea de su entrenador, no parecían del todo centrados en el encuentro liguero y sí en el de la UEFA Europa League del próximo jueves.

El Athletic ha ganado tres de sus dieciséis partidos como visitante

A partir de aquí surgen muchas hipótesis. La primera, prácticamente confirmada, es la que refleja fielmente que los de Bilbao dan más importancia al torneo europeo que al liguero. Algo que es completamente lícito, parece no tener demasiado sentido al contrastar la importancia de los partidos como visitante en este tipo de eliminatorias y los datos de los vascos lejos de San Mamés, pues son ya seis los encuentros consecutivos en los que no consiguen la victoria fuera de casa. Es más, ampliando la visión, solo se encuentra una victoria, ante el Racing de Santander en Copa del Rey en diciembre, desde que se ganara al Granada un, muy lejano, 21 de septiembre. Con estas estadísticas que demuestran que el Athletic Club ha conseguido tres triunfos en los dieciséis partidos oficiales como visitante, resulta complicado pensar que la permanencia en Europa vaya a ser larga.

Así pues, y llegando a otra de las conjeturas, ¿qué será de este equipo si cae pronto de la UEFA Europa League? Puede darse el caso de que, cuando quieran darse cuenta, se encuentren en una disposición en la que los puestos europeos ya se hayan distanciado demasiado, pues hay que recordar que, además de Real Madrid y Barcelona, hay cuatro equipos que parecen serios candidatos a ocupar las plazas que permiten viajar por el Viejo Continente la próxima temporada. Al Atlético de Madrid, ya asentado en estas disputas, se ha unido un Sevilla sublime, una Real Sociedad en su mejor versión y un Villarreal pragmático como pocos. Así pues, ¿merece la pena estas rotaciones en el torneo que marca no solo la presente temporada?

Como se puede comprobar son muchas cuestiones las que se agolpan en un equipo que, una vez más, vuelve a demostrar que no tiene un fondo de armario de garantías. Ernesto Valverde, que ha introducido cinco cambios respecto al once que saltó frente al APOEL el pasado jueves, se ha dado cuenta que jugadores como Eraso, con un rendimiento muy por debajo de lo que se exige a un jugador de Primera División, Lekue, que aparece de manera puntual, o Iturraspe, indeciso y fallón, no son suficientes para suplir a los Beñat, Williams o Aduriz. La mala suerte, que también ha estado presente en forma de lesiones, ha sido el otro calvario que ha tenido que soportar una afición que ve dos equipos diferentes entre el que salta a San Mamés y el que visita a los rivales en sus respectivos campos.

Zaza, uno de los goleadores del Valencia | Fotografía: Photo Silver (VAVEL.com)

Sin nueve, sin juego y sin idea

Lo que dio resultado hace un año no ha servido en esta ocasión. Ese puede ser uno de los resúmenes que surjan del enfrentamiento entre el Valencia y el Athletic. Si hace casi 365 días el conjunto vizcaíno se presentaba en tierras valencianas con un once plagado de novedades, en el que tampoco aparecía un nueve de referencia, y se imponía 0-3, en esta ocasión ha sido mucho más complicado encontrar algo positivo en lo ideado por Ernesto Valverde. Aunque en este encuentro Raúl García sí parecía el delantero de referencia que hacía las veces de Aritz Aduriz, lo cierto es que tampoco el navarro ha mantenido la posición a lo largo de los noventa minutos. Con Muniain de mediapunta, puesto que mejor rinde, Lekue y Eraso entraban por bandas sin ser jugadores específicos de esa posición.

Centrar a Muniain y desplazar al resto es una de las dudas en el Athletic

Muchas variaciones que, más que recambios, parecían parches para intentar formar un puzle que no ha representado nada. Si bien es cierto que el pequeño jugador navarro puede hacer todas sus travesuras en ese puesto, no es menos verídico que su desplazamiento al centro remueve al resto de compañeros. Bien acompañado por Raúl García y Williams, o por Lekue y Eraso, como en esta última situación, hay un problema que poner sobre una balanza para encontrar la solución. ¿Es mejor centrar a Muniain, donde rinde mejor, y desplazar al resto de compañeros, o debe seguir en la banda y permitir que el resto estén más cómodos? La solución, desde luego, no parece fácil, pues lo que realmente busca cualquier técnico es que todos se muevan en aquel puesto en el que están más cómodos, algo que hace coincidir a Raúl e Iker por detrás del punta.

Esa disposición táctica ha provocado serios problemas a los hombres de banda. Lekue, mucho más participativo que su homólogo por la derecha, frecuentemente llegaba a la línea de fondo para, únicamente, mirar al área y decidir jugar atrás. Sin opciones de centro, el Athletic ha echado por tierra una de las mayores características que alberga. Imponiéndose en el centro del campo durante algunos tramos de partido, los jugadores rojiblancos tampoco han podido conectar entre líneas por la poca movilidad. Atención especial merece el caso de Eraso, un futbolista que, cada vez más, recibe críticas de la afición por su frío comportamiento sobre el terreno de juego. Lo que puede ser un rasgo de su personalidad no le exime de lo poco que aporta sobre el verde cada vez que se viste de corto. A pesar de que apareció en el primer equipo por la puerta grande, parece del todo diluido en una plantilla que necesita recambios de garantías.

Iturraspe volvió a dejar muchas dudas sobre el terreno de juego

Otras dos parejas han sido puestas en el disparadero. Por un lado, la formada por Iturraspe y San José. Ante el descanso de Beñat, Valverde ha decidido alinear a dos mediocentros más defensivos de lo habitual. Lo que parecía que podía dar una estabilidad ante los ataques chés no ha sido sino un problema para el propio Athletic. El de Abadiño, perdido entre lesiones y bajadas de rendimiento, ha vuelto a demostrar su peor versión con pérdidas como la que da lugar al primer gol valencianista. Por otro lado, está la formada por Bóveda y Laporte en el centro de la zaga. Aunque ha durado poco, pues el francés ha tenido que dejar el terreno de juego, no parecen entenderse del todo bien. Con más distancia entre ellos de la que podría ser habitual, los delanteros valencianistas han podido colarse hasta el área de Gorka Iraizoz a su antojo.

Rotaciones caras en todos los sentidos

Además de causar la derrota, los cambios en el once inicial no han imposibilitado la visita al médico de algunos jugadores. El primero en tener que dejar el terreno de juego ha sido Aymeric Laporte, el central que tuvo que ser sustituido por Etxeita tras caer al suelo y golpearse su costado izquierdo. En un parte médico publicado con celeridad por el conjunto bilbaíno, se informa que sufre una contusión en la cresta ilíaca izquierda. Aunque aún no se conoce el tiempo que puede estar de baja el galo, puede ser algo precipitado pensar en él para el trascendental encuentro en Chipre ante el APOEL.

Aduriz abandona el terreno de juego lesionado | Fotografía: Photo Silver (VAVEL.com)

Laporte y Aduriz han tenido que dejar el partido con problemas físicos

Peor pinta tiene lo de Aritz Aduriz, segundo en dejar el partido antes de tiempo. Aunque no saltó en el once titular, Txingurri sí le dio minutos en el segundo tiempo cuando el encuentro ya marcha 2-0. En busca de la machada, el entrenador de Viandar de la Vera daba la oportunidad al máximo goleador del equipo. Un jugador que, en cambio, solo pudo trotar por Mestalla durante cinco minutos, pues enseguida notó un problema en la parte posterior de su muslo que, al igual que con Laporte, ha sido catalogada por el club de lesión muscular en la musculatura isquiosural derecha. Pendiente de evolución, este sí parece más complicado que forme parte del encuentro de vuelta de la UEFA Europa League.

Así pues, aunque Valverde ha rotado para evitar cansancio y lesiones, lo cierto es que el tiro le ha salido por la culata y la mala suerte se ha cebado con un Athletic Club que pierde a dos de sus hombres más importantes sobre el terreno de juego. Sin tres puntos, alejados de Europa, con dos lesionados de renombre y con malas sensaciones abandona el equipo de La Catedral Valencia. Pronto van a disponer de otra oportunidad para calmar los ánimos adversos que ya se dibujan en una grada que puede estallar definitivamente si no se consigue el pase a los octavos de final de la segunda competición europea.