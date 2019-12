Entrevista. Eneko Undabarrena: 'Todos los jugadores del Leioa estamos rindiendo a un nivel máximo'

A punto de celebrar su 24º cumpleañós Eneko Undabarrena Ubillos vive momentos felices. En su primera temporada en las filas de la SD Leioa está saboreando las mieles del triunfo, tanto a nivel colectivo como personal. Este mediocentro bilbaúno de corte defensivo, formado desde las categorías inferiores en el Santutxu, y que no dudó en abandonar Mallona para buscar impulso en el Somorrostro, parece haberse consolidado en 2ªB, una categoría que conoció de la mano de la SD Amorebieta. Precisamente su exequipo será el próximo rival al que se enfrente el Leioa este fin de semana con el objetivo de confirmar su segunda posición en la tabla y prolongar su racha de 12 partidos si conocer la derrota. Un apasionante derbi vizcaíno de sensaciones encontradas y objetivos muy dispares que el joven futbolista, estudiante de ingeniería y segundo entrenador del juvenil del Begoña en su tiempo libre, también nos ayuda a analizar.

PREGUNTA: Victoria ante el Real Unión y 46 puntos. ¿Se saborea mejor un triunfo cuando ésta supone superar la cifra de puntos mínima para cumplir el objetivo marcado a principios de temporada?

RESPUESTA: Sí, sobre todo por seguir con la buena dinámica de no perder desde noviembre y sumar tres puntos que nos dejan a un pasito del objetivo que puede quedar totalmente certificado si ganamos el siguiente partido en Amorebieta.

P: Si además coincide con un gran partido a nivel personal, contribuyendo con un gol y una asistencia, es de suponer que la celebración es completa.

R: Tengo que reconocer que no soy un jugador que meta muchos goles así que no te puedo negar la satisfacción personal. Pero lo que más me alegra es que el equipo ganó. Recuerdo por ejemplo que esta temporada también marqué en Las Llanas, pero ese día me fui con sensación agridulce porque el Sestao nos empató en el último momento. Por eso siempre que ganemos yo voy a estar contento con independencia de si marco o lo hago más o menos bien.

FOTO: Lutxo (SD Leioa)

P: ¿Si no su mejor partido, se puede decir que es el mejor momento de su carrera?

R: Yo creo que personalmente no ha sido mi mejor partido de la temporada, pero llevo un tiempo que me estoy encontrando bastante bien, gracias principalmente a que el equipo está funcionando muy bien. Mi impresión es que no hay un jugador de la plantilla que no esté dando su mejor versión. Todos están rindiendo a un nivel máximo.

" No soy de meter muchos goles: no sé ni cómo celebrarlos "

P: Aunque al principio parecía no contar como titular, con el dúo Córdoba - Capó como mediocentros, la necesidad de contar con el primero como recambio de emergencia en el eje de la zaga le ha ido permitiendo entrar en el equipo hasta el punto que la pasada jornada era usted quien salía de inicio en detrimento del capitán.

R: Sí, al final es cierto que al llegar nuevo no tenía todos los minutos que quería, pero como el equipo iba bien no me quedaba otra que entrenar y seguir entrenando para esperar mi oportunidad y ganarme el puesto. Sabía que la temporada es larga e iba a llegar mi momento y trabajé para ue cuando me tocara poder cumplir y hacerlo bien, como creo que estoy haciendo. Ahora lo bueno es que todos estamos a un nivel tan óptimo que le ponemos las cosas muy difícil al mister cada semana a la hora de elegir un once.

P: Con el objetivo de la permanencia asegurado, ¿será el siguiente reto el de mejorar el registro de puntuación del Leioa a final de temporada?

R:Este sábado puede ser importante para cerrar la salvación, y claro que es bonito ser el mejor Leioa de la historia. No es un objetivo, pero lo tenemos a nuestro alcance, y es algo que todos habríamos firmado a comienzos de temporada.

P: Haber hecho los deberes con tanta antelación, ¿hace al Leioa más asequible a sus rivales por una posible relajación, o más peligroso aún por el hecho de jugar sin presión?

R:Como acabo de decir todos habríamos firmado estar ahora mismo así, pero no podemos caer en la relajación. Todo está muy apretado en este grupo, y si pierdes dos partidos bajas al octavo puesto y mirando hacia abajo. Sería un error muy grande pensar que tenemos los deberes hechos.

P:¿Qué parte de culpa en el éxito del Leioa tienen los nombres propios de Gordobil y Landeta?

R: Yo he llegado este año, pero creo que en los últimos años el Leioa lleva trabajando muy bien en todas las facetas, desde el primero al último de toda la gente que integra el club, desde la época de Movilla hasta estos dos años con Gordobil, y por supuesto el ‘presi’.

P: ,La próxima semana les toca visitar Urritxe, un campo que personalmente conocoebien, pues allí jugó las dos últimas temporadas. Un partido especial.

R: Es un partido que me hace ilusión, porque en la ida no pude jugar. A ver si hy suerte y tengo la oportunidad. Sin embargo no dejan de ser tres puntos como el de cualquiera de los 38 restantes. Iremos igual a por la victoria,sea el Amorebieta o el Albacete, estén abajo o arriba.

FOTO: Lutxo (SD Leioa)

P: Es de suponer que habrá dejado muchos amigos. ¿Le costará celebrar un gol si vuelve a marcar?

R: Sí, tengo la suerte de que me llevo bastante bien con muchos por los dos años que pasé allí. Tuve buena relación en el vestuario y siempre es bonito encontrarte con gente con la que has pasado buenos y a veces no tan buenos momentos. Como no soy de meter muchos goles, a veces no sé ni cómo celebrarlos. Yo al ‘Amore’ le tengo un cariño especial, pero pienso que si meto un gol y no lo celebro le falto el respeto al Leioa que es mi actual club. Si marco supongo que lo celebraría, pero prefiero no hacerlo, ganar el partido y asunto resuelto.

P: Fue el Amorebieta el equipo que le permitió la oportunidad de debutar en 2ªB, aunque también es cierto que su primer año allí fue especialmente convulso, con problemas internos en el club que prepcipitaron la marcha del entonces entrenador, y unos apuros clasificatorios que podrían tener cierto parecido con los que actualmente sufre el club zornotzarra.

R:No sabría decir. El primer año, con Josué Atela, pasaron muchas cosas, fue complicado. Pero el siguiente, con Docando, fue un año tranquilo. Y aunque es cierto que esperábamos estar un poco más arriba se puede considerar que fue una buena temporada con una clasificicación desahogada que incluso permitió jugar Copa. Este año por diversas circunstancias no les están saliendo las cosas, y con el nivel tan alto que tiene este grupo, cuando la mala suerte se te pega no hay como soltarla.

P: Se le tenía por centrocampista de perfil defensivo, con mucha presencia física y capacidad de abarcar terreno. Ahora empieza a contribuir en ataque con goles y asistencias. ¿Es verdad que le gustaría jugar con el 10 a la espalda?

R: El 10 lo llevé en juveniles y gracias. No creo que sea un número que me pegue mucho pero al final lo que intento es hacerlo lo mejor que pueda lo que me pidan, ya sea defender o atacar.

" Estar como primer represente vizcaíno en la clasificación es un orgullo "

P: Se formó en las categorías inferiores del Santutxu, donde fue progresando hasta llegar al primer equipo. En su etapa de juvenil llegó a ser seleccionado para una especie de concurso de promesas organizado por una conocida marca deportiva.

R: El Fútbol Chance era una especie de pruebas en las que, en la zona norte, invitaron a varios jugadores de nuestro grupo de División de Honor. Tuve la sierte de ser uno de los cuatro elegidos y fuimos a competir con el resto de participantes de España en Madrid. Una bonita experiencia para el recuerdo.

P: Volviendo al derbi de Urritxe, si la dinámica del Leioa le hace ser un rival temible en estos momentos, la necesidad de los locales por sumar de tres en tres y su gran rendimiento en partidos de rivalidad vizcaína hace del Amorebieta un anfitrión complicado.

R: No sabía el dato de sus buenos números en derbis, pero de todas formas somos conscientes de que Urritxe sigue siendo una de las salidas más difíciles del calenadrio, lo sé por experiencia propia. Hay veces que no estás jugando bien pero por garra y empuje sacas puntos si o sí. El hecho de estar abajo y la urgencia de puntos les hace inclusive un punto más peligrosos.

P: Hablando de vizcaínos, ¿ser en estos momentos el primero de los ocho clubes del grupo es un honor o algo anecdótico?

R: Ojalá, lo firmamos desde luego. Somos muchos equipos vizcaínos y cascos. Estar en esta jornada como primer represente vizcaíno es un orgullo, porque nuestor equipo no estaba confeccionado para estar ahí. Eso demuestra que estamos trabajando todos muy bien

FOTO: UGS Visión

P: Se apellida y comparte posición con el futbolista del BilbaoAthletic, Iker Undabarrena. ¿Guardan algún vínculo más?

R:Nada, sólo el apellido. Pero ojalá compartiéramos algo de calidad, no estaría mal.

P: Hablando de filiales, se rumoreó en su momento un presunto interés del Levante por incorporarlo. ¿Descarta ya una salida lejos de aquí?

R: Todavía me considero joven y no me cierro puertas para jugar en ningún lado. Sí hay cosas como las de un filial que ya con esta edad no me las planteo, no es lo más normal. Por lo demás, hay mucho tiempo por delante.

P: Con una victoria para cada equipo en los dos precedentes en la categoría, ¿cree que se firmaría el empate antes de comenzar?

R: Yo creo que ellos no, porque necesitan los tres puntos para salir de abajo, y nosotros tampoco. Somos un equipo que siempre queremos ganar contra quien sea, ser protagonistas del partido y así lo vamos a intentar. Vamos a ir a por ellos desde el primer minuto y no pensamos en otra cosa que llevarnos los tres puntos.

P: Se podría decir que Eneko Unda es un obrero en el campo y un ingeniero fuera de él?

R: Algo así. En el campo intento trabajar todo lo que puedo y más, y por las mañanas me toca estudiar. Al menos a día de hoy las dos cosas, aunque con esfuerzo, las puedo compaginar.

P: Salió del Santutxu en busca de minutos, y del Somorrostro para dar el salto de categoría. ¿Su marcha de Amorebieta ha sido para aspirar a algo más grande?

R: La verdad es que cuando llegué al Leioa no imaginaba que a estas alturas íbamos a estar así, pero a día de hoy está claro que ha supuesto un salto. Aunque no sabemos cómo acabará la liga, estar en la jornada 27 segundos era algo inimaginable y muy bonito para mí.

" Tengo fama en el vestuario de saber toda la información sobre los aviones que nos sobrevuelan "

P: Con el Leioa volando tan alto en la competición, usted que tiene fama en el vestuario de averiguar al instante toda la información de cualquier aparato que surca el cielo, ¿se atreve a predecir si el rumbo del avión del Leioa será el de los playoffs?

R:Tengo fama en el vestuario de saber toda la información sobre los aviones que sobrevuelan el cielo gracias a un par de aplicaciones en el móvil que te dicen de qué compañía son y a dónde se dirigen; es algo con lo que más de uno del equipo ha alucinado. Lo del Leioa es algo más difícil de saber, pero lo único que me atrevo a predecir es que vamos a ir a por los tres puntos este fin de semana.

P: La distracción suele ser uno de los mayores temores del cuerpo técnico en equipos en las circunstancias del Leioa. ¿Ha notado que en estos últimos partidos al equipo le sigan más ojeadores, representeantes, o entrenadores que d costumbre?

R: No es que nos fijemos mucho, pero es cierto que ahora mismo el Leioa está de moda, Vamos bien, llevamos mucho tiempo sin perder y estamos en boca de mucha gente. Sin embargo desde el cuerpo técnico, directiva, jugadores, sabemos evadirnos de todo esto. Sabemos cuál es nuestro objetivo, salvarnos, y el resto nos da igual.