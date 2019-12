Resumen UD Las Palmas 0-1 Real Sociedad en La Liga 2017

22:37 Muchas gracias por seguir este auténtico partidazo con nosotros, en VAVEL.com. ¡Hasta la próxima!

22:35 La Real Sociedad se lleva los tres puntos en un día donde Las Palmas mereció ganar antes que la Real. Pero el fallo de Javi Varas en la recta final fue clave para que los tres puntos se vayan a la capital guipuzcoana.

90+3' ¡Finaliza el partido en el Estadio de Gran Canaria!

90' Se añaden tres minutos en el Estadio de Gran Canaria.

89' ¡BAUTISTA! Por poco no se coló en la portería de Javi Varas el chut cruzado del jugador canterano.

89' Atajó sin problemas Rulli la bonita finalización de Boateng con chilena incluida.

87' Segundo cambio de Eusebio. Dio entrada a Bautista y sacó de campo a un Carlos Vela que tiene actualmente cuatro amarillas.

86' Cada vez presiona más la Unión Deportiva Las Palmas pero sin fortuna.

80' Segundo cambio para los locales. Mateo García ocupó el lugar de un Hélder que abandonó el campo cojeando.

78' Quique Setién realizó el primer cambio para el conjunto canario. Se marchó Vicente Gómez y entró Halilovi? en su lugar.

74' El capitán donostiarra recibió un malísimo pase de Javi Varas y batió al meta sevillano cuando éste aún se estaba colocando. Gol clave para la Real Sociedad.

74' ¡GOOOOOOOOOOOOL DE LA REAL! ¡GOOOOOOOOOOOOL DE XABI PRIETO!

71' Primer cambio de la Real. Juanmi dejó su sitio a Sergio Canales en el esquema realista.

70' Tarjeta amarilla para Asier Illarramendi por cometer un agarrón sobre Jonathan Viera.

69' ¡OTRA VEZ GERÓNIMO RULLI! El meta argentino está evitando que el conjunto de Quique Setién se adelante en el marcador. Esta vez detuvo el disparo cruzado de Jesé Rodríguez.

62' Se paseó por el área canaria el centro de Oyarzabal sin rematador.

58' Queda tendido Hélder sobre el césped. Recibe asistencia médica.

54' Martínez Munuera señaló falta de Yuri sobre un jugador local cuando el de Zarautz pedía saque de puerta para los suyos. Falta lateral para los canarios.

52' ¡RULLI! Metió la manopla el cancerbero de la Real Sociedad para desviar a córner el chut de Tana desde la frontal.

48' ¡TANA! Se marchó fuera por centímetros el disparo de Tana. Rulli ya estaba batido, por lo que no pudo hacer nada para desviar el balón. La UD comienza a tope la segunda parte.

Ningún equipo realiza cambios.

¡Arranca la segunda mitad en el Estadio de Gran Canaria!

21:44 Los 22 protagonistas están de vuelta al césped. La segunda parte comenzará enseguida.

21:32 Fue la Real quien comenzó mejor el partido, pero con el paso de los minutos la UD Las Palmas se vino arriba y tuvo claras ocasiones para adelantarse en el marcador. La puntería no estaba por el lado de los canarios y no pudieron marcar ningún gol. Se esperan otros 45 minutos muy activos por ambos equipos.

45+1' Finalizó la primera parte con el balón impactando sobre un jugador de la barrera. Los 22 protagonistas se marchan a los vestuarios.

45' Señaló Martínez Munuera falta de Raúl Navas sobre Boateng a la hora de disputar por un balón. Será la última jugada de esta primera parte. Viera se dispondrá a chutar la falta.

44' ¡Clara ocasión para Las Palmas! Rulli paró el forzado disparo de Jesé y Boateng, al rechace, no acertó a la hora de chutar a portería, la mandó al lateral de la red. En estos momentos la UD es más que la Real.

43' El disparo de Oyarzabal desde la frontal se estrelló en el cuerpo de Roque Mesa.

Álvaro Odriozola está siendo uno de los mejores por parte de la Real | Imagen: La Liga

38' Buscaba Boateng el remate dentro del área después de un centro de Tana pero Raúl Navas apareció justo a tiempo para despejar el balón.

32' Pugnaba Xabi Prieto por el balón con Jonathan Viera pero el vasco fue listo y le derribó. Consecuencia de ello, fue amonestado. Falta peligrosa para los canarios.

31' Tarjeta amarilla para Aythami por cometer juego peligroso sobre el capitán donostiarra Xabi Prieto.

30' Despejó Raúl Navas el pase de Jesé dentro del área. Sigue avisando el conjunto de Quique Setién.

27' Se le marchó arriba el disparo a Oyarzabal tras recibir un centro de Odriozola. El atacante realista se encontraba completamente solo.

Yuri y Tana pugnando por un balón | Imagen: La Liga

19' Apuntó estuvo David Simón de batirle a Rulli por encima cuando el meta argentino daba el balón por perdido.

17' Buenísima acción entre Odriozola y Juanmi que termina en córner para los donostiarras.

14' El centro de Hélder desde la banda izquierda se paseó por todo el área realista sin que encontrase rematador. Buena acción de la Unión Deportiva Las Palmas.

13' ¡YURI! Recibió el balón tras una jugada ensayada y su disparo, que se encontraba solo, se marchó alto por la portería de Javi Varas. Ocasión clara para los de Eusebio Sacristán.

12' Primera cartulina amarilla del partido para Pedro Bigas. Derribó a Carlos Vela cuando quería irse de él. La falta la botará Illarra desde la banda derecha.

11' Cayó Oyarzabal dentro del área a la hora de rematar el balón pero el colegiado señaló saque de puerta. El jugador vasco pedía pena máxima.

9' Esta vez, el meta del conjunto canario, Javi Varas, llegó al balón antes que Juanmi, que quiso rematar el pase de David Zurutuza desde la banda izquierda. Se anima el partido poco a poco.

8' ¡RULLI! Jesé Rodríguez quiso rematar el balón largo de un compañero suyo en la frontal del área pero el meta argentino salió a tiempo para atajar el balón.

7' En estos primeros minutos queda claro que ambos equipos quieren tener la posesión del balón, pero es la Real quien está teniendo más el esférico.

4' ¡UYY! Iñigo Martínez remató el saque de falta y se marchó fuera por poco por encima del larguero. El central pedía penalti por un posible empujón.

4' Falta de Jesé sobre Xabi Prieto en la banda derecha. Falta lateral a favor de la Real.

1' Intentó Yuri atacar por la banda izquierda pero la zaga canaria estuvo atenta para cortar su prolongación.

¡Arranca el partido en el Estadio de Gran Canaria!

20:44 Sacará la Real.

20:42 Ya están los 22 protagonistas sobre el césped.

20:37 Los jugadores ya se encuentran en los vestuarios. En pocos minutos saldrán al césped de Gran Canaria.

20:02 En cambio, este es el once de la Real Sociedad: Rulli; Odriozola, Raúl Navas, Iñigo Martínez, Yuri, Illarramendi, Zurutuza, Prieto, Oyarzabal, Vela; Juanmi.

20:01 ¡Ya tenemos las alineaciones! Las Palmas jugará con: Javi Varas; Simón, Aythami, Bigas, Hélder; Vicente, Roque Mesa; Tana, Viera, Jesé; Boateng.

Toda la información del encuentro con la previa del partido UD Las Palmas vs Real Sociedad en vivo.

La Real Sociedad, por su parte, sí que la ha hecho pública: Rulli, T. Ramírez, J. Zaldua, Odriozola, Mikel, Raúl Navas, I. Martínez, Yuri B., Illarra, Granero, Zurutuza, Canales, X. Prieto, Oyarzabal, Carlos V., D. Concha, Juanmi y Bautista. Causan baja médica Carlos Martínez, Markel Bergara, Imanol Agirretxe y Willian José, y el resto son baja por decisión técnica.

La Unión Deportiva Las Palmas, aún, no ha dado a conocer la convocatoria, por lo que es probable es que la de cuando lleguen al estadio.

Martínez Munuera en el Santiago Bernabéu | Imagen: Dani Nieto - VAVEL

El encargado de dirigir el partido entre canarios y vascos será el colegiado valenciano Juan Martínez Munuera, que estará acompañado en las bandas por Diego Barbero Sevilla y César Manuel Noval Font, andaluz y valenciano respectivamente.

Aquí se jugará el partido | Imagen: La Liga

La Unión Deportiva Las Palmas y la Real Sociedad se verán las caras en el Estadio de Gran Canaria, campo que tiene capacidad para 32.400 personas. Puede que el estadio no se llene debido al horario (20:45), pero seguro que los fieles seguidores estarán presentes ahí.

Eusebio Sacristán en un entrenamiento | Imagen: Giovanni Batista - VAVEL

Eusebio Sacristán, por su parte, habló así del rival que tendrá en frente: "Las Palmas domina muy bien el juego de posesión. Tienen jugadores técnicamente muy buenos y somete a casi todos los rivales con su posesión. Nos va a exigir mucho, por lo que tendremos que hacer un gran trabajo y tratar de imponer nuestro juego". Además, añadió que será muy importante dominar la posesión del balón.

Quique Setién en el Gran Canaria | Imagen: Laura Santana - VAVEL

Quique Setién compareció ante los medios de comunicación antes de enfrentarse a la Real Sociedad. Manifestó que habrá cambios en el once inicial pero afirmó que los cambios no deben de afectar a nadie: "Habrá algunos cambios en el once y creo que eso va a ser bueno porque tenemos muchos partidos esta semana. A algunos les va a venir bien descansar, otros no están en su momento más lúcido... No me gustaría que los cambios que haga mañana terminen señalados por la prensa o la afición. El jugador tiene que entender, igual que todo el mundo, que tiene un compañero detrás que está esperando para jugar. Si yo no le doy minutos a ese jugador cuando otro no está bien, le perderé".

Imagen del partido liguero de la temporada pasada | Imagen: La Liga

La UD Las Palmas y la Real Sociedad se han visto las caras en un total de 32 veces, incluyendo los partidos en el Gran Canaria y Anoeta. De esos 32, la Real únicamente ha ganado seis veces. La pasada temporada, los donostiarras viajaron dos veces a las Islas Canarias: el primer partido correspondía a La Liga (2-0 a favor de los de Setién; el segundo, en cambio, era la ida de los dieciseisavos de la Copa, donde los canarios ganaron a los vascos por 2-1.

Illarra celebrando su golazo | Imagen: La Liga

En el último partido a domicilio, la entidad donostiarra pudo volver a Donostia desde Barcelona tras obtener la victoria por 1-2 ante el Espanyol. Los goles de Carlos Vela e Illarramendi, dos auténticos golazos, fueron suficientes para que ganaran. El goleador perico fue Hernán Pérez.

La Real Sociedad de Eusebio Sacristán, en cambio, se encuentra mejor que el conjunto de Setién. Los donostiarras están quintos en la clasificación de Primera División, luchando semana tras semana por los puestos europeos. Tienen a cuatro puntos el cuarto puesto, que actualmente está ocupado por el Atlético de Madrid.

Imagen del partido entre canarios y sevillistas | Imagen: Laura Santana - VAVEL

En el último partido que jugaron los canarios en su tierra, fueron derrotados por la mínima (0-1) ante el Sevilla del entrenador Jorge Sampaoli. Correa fue el jugador que dio los tres puntos al conjunto sevillista tras recibir un balón de Iborra y plantarse ante Javi Varas.

La Unión Deportiva Las Palmas dirigida por Quique Setién se encuentra actualmente duodécima en la clasificación de La Liga Santander con un total de obtenidos en 28 puntos, logrados en siete partidos y siete empates (en nueve ocasiones ha sido derrotada). El balance de los goles tiene negativo (-3), ya que han anotado 32 goles y han recibido 35.

¡Buenas noches a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido UD Las Palmas vs Real Sociedad en vivo, perteneciente a la 24ª jornada de La Liga. El encuentro tendrá lugar en el Estadio de Gran Canaria a partir de las 20:45 horas.