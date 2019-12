Previa AD Alcorcón - Sevilla Atlético: tres puntos para huir de la quema

Agrupación Deportiva Alcorcón y Sevilla Atlético Club inauguran la jornada del sábado de LaLiga 1|2|3 en su fecha número 28, con dos escuadras que no atraviesan su mejor momento de forma y que deben reaccionar cuanto antes si no desean meterse en mayores problemas de los previstos. Los alfareros solo han ganado tres de sus últimos once partidos disputados mientras que los sevillistas se encuentran en un estado aún más delicado al no lograr alcanzar la victoria durante siete jornadas consecutivas. Así pues, Santo Domingo acogerá, este sábado a partir de las 16:00 horas, todo un duelo de necesidades en el que nadie puede permitirse caer y en el que el empate tampoco valdría de mucho a ninguno.

Santo Domingo como "antídoto"

El conjunto dirigido por Julio Velázquez ocupa la decimosexta plaza de la clasificación, y con 31 puntos se sitúa a tan solo tres de las posiciones de descenso, marcadas por el Rayo Vallecano y el Real Mallorca (28 cada uno). Es el resultado de un curso irregular, que comenzaba con las miras altas en la capital de España pero que pronto iba a empezar a decepcionar. Cosmin Contra no cumplió con las expectativas y Julio Velázquez llegaría para sustituirle transcurridas las primeras once jornadas de Liga. El ex preparador bético poco a poco trató de ir levantando al equipo, pero aún en la jornada 28 parece que no termina de arrancar.

En esa dinámica inestable llega a este encuentro, con una estadística que necesita mejorar ostensiblemente: de los 33 últimos puntos que ha disputado, solo se ha embolsado 12, sin duda una cantidad insuficiente para un equipo con altas ambiciones, pero que no se desprende de la irregularidad, la cual le ha impedido llegar más allá de la decimotercera posición en lo que llevamos de campeonato.

El conjunto madrileño deberá aferrarse a sus posibilidades logrando resultados óptimos en su feudo, que es hasta el momento lo que le está salvando la temporada a los de Velázquez. Allí han logrado siete triunfos, y algunos de ellos ante rivales de la zona alta, como el Real Oviedo (al que le endosó un 5-1) o los dos que ocupan las posiciones de ascenso directo, el Girona (2-1) y el líder Levante (2-0). Así pues, puntuar en Santo Domingo parece estar caro, pero los tres puntos ya se han escapado en las últimas dos ocasiones, con una derrota ante el Numancia (2-3) y un empate ante el Zaragoza (1-1).

Su último compromiso supuso una nueva derrota, en el Arcángel ante el Córdoba (1-0). Golpe muy duro en la moral alfarera por cómo se produjo, con un tanto de Alejandro Alfaro en los prolegómenos, y por una importante lesión sufrida como es la de su portero Dmitrovic, el salvavidas durante todo el ejercicio, que podría perderse el partido de este sábado.

Mejorar a domicilio, la asignatura pendiente

En frente estará un Sevilla Atlético que no ha dejado indiferente a nadie, siendo un filial joven e inexperto pero capaz de disputarle cada partido a equipos con jugadores de alta entente y dilatada experiencia en el fútbol profesional. Los de Nervión incluso llegaron a pelear los primeros puestos de la tabla, pero un bajón de forma descomunal justo a inicios de diciembre, iniciado en la jornada 17 por una dura derrota en Getafe (2-0), fue arrastrando al equipo a la zona medio-baja de la clasificación. Desde entonces, los franjirrojos solo han ganado una vez y ahora ocupan la decimotercera posición con 34 puntos, tan solo tres más que el propio Alcorcón.

La escuadra que dirige Diego Martínez, si bien es un hueso duro en el Sánchez-Pizjuán (donde solo ha perdido un partido), no se encuentra demasiado cómoda cuando juega fuera de la capital andaluza. Solo 10 puntos han llegado a domicilio, con dos victorias, cuatro empates y ocho derrotas, números que le hacen ser uno de los visitantes más vulnerables de LaLiga 1|2|3.

Los jugadores del filial celebran un tanto durante la presente temporada | Foto: Fran Santiago (VAVEL)

Por si fuera poco, el Sevilla Atlético ha entrado en barrena desde que empezase este 2017, a pesar de un inicio esperanzador con goleada incluida al Real Oviedo (5-3) y un empate en Vallecas (1-1). A partir de ahí, ha contado sus tres partidos como visitante por derrotas y sus tres como local como empates. Por tanto, solo cuatro puntos de los últimos 21 posibles es el pobre bagaje atesorado por un filial que puede meterse en problemas de escapársele el triunfo una semana más.

Su último compromiso fue en casa ante el líder, un Levante (1-1) que no tuvo las cosas ni mucho menos fáciles, a pesar de adelantarse en el marcador por medio de su máximo artillero, Roger. El plantel sevillista lucharía a contracorriente prácticamente todo el encuentro y recaptaría un punto de mérito gracias a un gol de Fede San Emeterio a los 77 minutos.

Cara a cara: David Rodríguez vs Ivi López

En el apartado de jugadores destacados, en el conjunto local hay que tener en cuenta al portero Dmitrovic, indiscutible en el arco desde la campaña pasada y que este curso ha salvado no pocos puntos para el Alcorcón. El serbio es uno de los mayores referentes de este equipo junto al delantero David Rodríguez, máximo goleador alfarero con 10 tantos en lo que va de Liga, uno de ellos ante el propio Sevilla Atlético durante el partido de la primera vuelta. Se trata de un "nueve" puro, con muchísima movilidad, capacidad de incomodar a los centrales rivales y un olfato impecable.

David Rodríguez lleva años siendo el principal estandarte de este Alcorcón | Foto: David Muñoz (VAVEL)

En el otro lado, hay un filial sevillista en el que el colectivo suele superar a las individualidades. Entre los nombres propios, eso sí, no puede dejarse a un lado el de Fede San Emeterio, que ha pasado a ser indispensable en la medular por las múltiples contribuciones que ofrece al juego ofensivo y defensivo del equipo, ni el de Ivi López. El madrileño es el máximo goleador franjirrojo con siete goles, y semana tras semana es un incordio constante para las defensas rivales por su velocidad, su capacidad de desborde y su peligroso golpeo desde cualquier distancia.

Un único precedente

La única ocasión en la que Alcorcón y Sevilla Atlético se vieron las caras fue en la primera vuelta del presente ejercicio. El encuentro finalizó con empate a uno en el Pizjuán, adelantándose los de casa con un gol de Borja Lasso e igualando los visitantes con una diana de David Rodríguez.

Bajas y convocatorias

Julio Velázquez podrá contar con prácticamente todo su arsenal, a excepción de Kadir, que vio la roja ante el Córdoba el pasado fin de semana y que por tanto deberá cumplir sanción ante el Sevilla Atlético. Por otro lado, Dmitrovic y Bakic, a pesar de que tuvieron que abandonar antes de tiempo el duelo ante los blanquiverdes, podrán estar a tiempo para este sábado, según han afirmado los medios locales durante la semana.

Más problemas tendrá su homólogo, Diego Martínez, que padece de una plaga en forma de lesiones con los nombres de Carlos Fernández, Carrascal, Borja Lasso y Carrillo saltando a la palestra continuamente. A ellos se le une la ausencia por sanción esta jornada de Bernardo Cruz, un indiscutible en el eje de la zaga, y que presumiblemente será suplido por el charrúa Cristian González.

Posibles onces titulares