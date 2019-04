Entrevista. Aitor López Rekarte: "Eusebio lo que ha traído es un cambio en la forma de jugar"

Nacido en Arrasate-Mondragón (Guipúzcoa) hace 41 años, Aitor López Rekarte es uno de los jugadores de la Real Sociedad que vivió la temporada del subcampeonato y la Liga de Campeones en la temporada 2003-2004. Debutó con el primer equipo en 1997, cuando tenía 22 años y desde entonces fue titular indiscutible para varios entrenadores como Bernd Kraus, Javier Clemente, John Benjamin Toshack, Raynald Denoueix, Jose Mari Amorrortu y Jose Mari Bakero. Este lateral derecho jugó en la Real Sociedad durante diez temporadas, y se retiró a los 33 años en el Eibar jugando en Segunda División.

Jugador de la casa, que lo dio todo por el club en los años que estuvo y jugó en la temporada 2002/2003, en la del subcampeonato con jugadores como Nihat, Darko Kovacevic, Valery Karpin, Agustín Aranzabal, Sander Westerveld, Kvarme, Shurrer, Xabi Alonso, Jauregi, Mikel Aranburu y Javier De Pedro entre otros. Además, disputó la Champions League la temporada siguiente, llegando hasta los octavos de final, cayendo eliminados por el Olympique de Lyon por un total de 2-0 en la eliminatoria, pero el mejor resultado de la Real Sociedad en el máximo torneo internacional. López Rekarte llegó a debutar con la selección en un encuentro amistoso en Valencia, el 3 de septiembre de 2004 en un España 1 - 1 Escocia, y su debut fue anecdótico porque a la media hora de juego el partido se tuvo que suspender.

Karpin, Aranzabal y López Rekarte, tres de los subcampeones de la temporada 2002-2003 | Foto: Real Sociedad

En la actualidad, Aitor López Rekarte después de sacarse el título de técnico, es el entrenador del Deusto Donostia Football Team, equipo que juega en el primer grupo de Preferente y que tiene un proyecto de cara al futuro innovador y en línea ascendente, pensando en la próxima temporada entrar en la zona de playoff de ascenso a División de Honor.

P: Antes de nada, darle las gracias por estar con nosotros. ¿Después de dejar a la Real Sociedad, sigue vinculado con el club txuri urdin? ¿Qué balance hace sobre el equipo esta temporada?

R: Muchas gracias a vosotros. No sigo vinculado a la Real Sociedad. El balance respecto a resultados es evidente, el juego sí que es verdad que tardó un poco en cuajar, sobre todo por el cambio de modelo, con Eusebio se juega más al toque y combinado, y eso lleva un tiempo, pero ya se están viendo los frutos.

P: En el equipo blanquiazul han pasado varios entrenadores, como Kraus, Clemente, Toshack, Denoueix, Amorrortu y Bakero. ¿Cuál de ellos te marcó mas en tu etapa deportiva?

R: Depende de la época en la que estés aprendes de diferente forma. Al principio, el hecho de empezar y de no pensar demasiado en fútbol hace que pienses más en ti mismo como jugador. Una vez que va pasando el tiempo, quizás te vas interesando más porque vas madurando y piensas más en el fútbol en sí. De cada entrenador aprendes algo, pero en lo táctico el que más me enseñó fue Denoueix, a partir de ahí las experiencias marcan mucho, hay momentos duros y momentos buenos, y de ahí vas evolucionando hacia una compresión más amplia del juego.

Aitor López Rekarte | Foto: Web Idiakez

P: ¿Cómo vivió el haber formado parte de un equipo subcampeón de La Liga? ¿Cuáles son sus mejores recuerdos en la competición más reconocida a nivel europeo, como es la Champions League?

R: Una época muy buena. Es un momento más fácil de vivir, luego, las consecuencias de estar ahí arriba son las que son, supone cambios tanto en entrenadores como en los jugadores si las cosas no van bien. Y esos cambios hacen que el proyecto titube, a partir de ahí fue una época grande y de muchas emociones.

P: ¿Cuáles fueron tus mejores recuerdos de aquellos años?

R: La Champions en sí ya es muy especial, es muy a lo grande. Vienes de jugar una competición como es La Liga, una organización potente, pero la Champions supera con creces a todo lo que se pueda parecer el fútbol, todo está al milímetro, los tiempos tienen que cumplirse sí o sí, y en un primer momento eso te choca. De la Champions el pasar octavos con el Olympique de Lyon, fue uno de los mejores momentos de la Real Sociedad, y para mí como persona también.

P: La exigencia de ser lateral derecho en la Primera División es muy alta. ¿Crees qué se necesitan refuerzos en esa demarcación en el conjunto realista o con Carlos Martínez, Zaldua y Odriozola está más que cubierta esa plaza?

R: Hoy en día todos los puestos son exigentes. Quizás en la actualidad, se está viendo que el puesto de lateral es determinante, tener a jugadores que puedan destacar en esa posición. El fútbol hoy en día requiere de mucho fondo de armario, jugadores que juegen a un gran nivel como teórico titular, y tener un suplente que cumpla cuando juegue. Al final no es fácil tener a dos jugadores por puesto que te jueguen al mismo nivel, pero le objetivo es ese. Odriozola ahora ha salido con fuerza, desde abajo se le veía ya la capacidad para dar el salto, y ahora le queda seguir confirmandose poco a poco, después el tiempo lo dirá. Respecto a Zaldua y Carlos Martínez, han demostrado sobradamente que puedan jugar a muy buen nivel como laterales derechos. El día a día y el tiempo marca el nivel que tiene cada uno de ellos, pienso que cualidades tienen, a partir de ahí el tiempo dirá si verdaderamente tenemos bien cubierto ese puesto.

Entrenando en Zubieta | Foto: Alchetron

P: ¿Cuál ha sido el jugador más difícil al que has tenido que defender en tu carrera?

R: Mi primer partido que debuté me tocó marcarle a Figo y luego me he tenido que medir a varios jugadores importantes dentro de la mayoría de los clubs. El lateral normalmente se enfrenta a jugadores muy desequilibrantes, y por eso, tiene que estar bien preparado tanto mentalmente como físicamente. Figo, Denilson, Zidane, Ronaldinho, Messi, laterales de recorrido como Roberto Carlos y muchos más jugadores de calidad y de talla mundial.

P: ¿Sigues la actualidad del equipo txuri urdin? ¿Cómo ves al equipo de Eusebio, crees qué es posible la clasificación a la Champions League?

R: Sí. Lo que no hay que hacer es volverse locos ahora, el equipo en ese sentido tiene que seguir el día a día y no pensar en objetivos, porque si piensas en objetivos a largo plazo puede perder sentido todo lo que estás haciendo. Hay que centrarse en el día a día, e ir viendo si verdaderamente la Real puede estar en la pelea, condiciones tiene para poder estar, pero eso lo va a determinar el tiempo, la capacidad que tenga el equipo de seguir consiguiendo buenos resultados, intentando seguir en esa zona de arriba, indudablemente compitiendo con los otros equipos que tiene al lado que tienen el mismo objetivo.

P: ¿Ves un proyecto de futuro en la Real Sociedad en Champions o Europa League?

R: Eso es muy complicado, que la Real sea equipo europeo año tras año. Es una apuesta del club renovar a Eusebio, una manera de entender el juego, porque Eusebio lo que ha traído es un cambio en la forma de jugar, y que se apueste por eso creo que al aficionado le gusta, y en un principio la idea es compartida.

"Cada temporada es una historia diferente, principalmente , para los equipos como la Real que dependen de formar a jugadores y de venderlos".

Para mí la parte de consolidar al equipo en Primera División y pelear tanto por la Europa League como por la Champions, es una apuesta importante, pero luego está el fondo de todo esto que es más de lo que es la propia trayectoria. El equipo se va a asentar teniendo en cuenta la formación de sus jugadores, el no volverse locos, en el sentido de trabajar bien la cantera, y perfilar bien el tipo de jugador que quiere para luego venderlos, no porque se quiera, a veces sí y otros veces no.

P: ¿Recuerda el debut en la Selección Española absoluta con Luis Aragonés? ¿Cómo le fue esa experiencia? ¿Con qué compañeros congeniaste más? ¿Qué opinión te merece la figura de Luis Aragonés?

R: Es una anécdota, porque debuté contra Escocia en Valencia y se fue la luz, y en el minuto 30 se suspendió el partido, íbamos 1-1 cuando se dio por suspendido el encuentro, pero fue anecdótico sí. Luis Aragonés es un grande del fútbol como intérprete, ha sabido interpretar el fútbol a las mil maravillas, era cercano porque hablaba con los jugadores más allá de sus conocimientos técnicos, y eso fue clave para el éxito de la selección a nivel de títulos y empezara a hacer ruido mediático.

P: Ahora te dedicas a ser entrenador de fútbol. ¿Cómo surgió la idea de convertirte en entrenador?

R: Una vez de dejar el fútbol, pasa un tiempo en el que en mi caso, necesitaba desconectar por cansancio mental.

"Los últimos años fueron un poquito más duros para mí como jugador y como persona".

Decidí estar un tiempo fuera y hacer cosas diferentes, y con el tiempo me dí cuenta de que donde más a gusto me sentía era desde el otro lado del terreno de juego. Empecé en el ámbito de director deportivo, y sacamos el título con Agustín Aranzabal y varias personas de Guipuzcoa en Madrid. Me apetecía también probar en el aspecto técnico y todavía estoy en ello, me quede el último año, el último nivel para tener el título de entrenador.

Aitor Lopez Rekarte en la Federación. Foto: Real Federación Española de Fútbol

P: Sigue vinculado al fútbol como entrenador del equipo DDFT. ¿Cómo le va en este nuevo proyecto?

R: Comenzando un nuevo proyecto, vengo de estar en un equipo como segundo entrenador, y me apetecía probar suerte como primer entrenador y por otra Jon Ojanguren, el presidente del DDFT me invitó a formar parte del proyecto Deusto.

P: ¿Qué le llevó a aceptar la propuesta del presidente del equipo deustense para coger el cargo de entrenador?

R:En un principio la valoración fue muy positiva, los recursos que tiene el equipo y de alguna manera donde ha situado Jon al equipo hace fácil a cualquiera poder decidirse. A partir de aquí, el día a día y el contacto con los jugadores y el personal es más a largo plazo, es el primer año, estamos dando pasos hacia adelante y creo que eso es lo importan en un club como el Deusto. El handicap de no querer tener categorías inferiores por abajo, y el hecho de tener solo un equipo cuesta hay que mover muchas teclas y en ello estamos y en particular el presidente. Con ganas y con ilusión de hacer algo importante con el Deusto.

P: ¿Cuáles son los objetivos de DeustoDonostia Football Team, de cara a final de temporada?

R: Ahora mismo el objetivo es mantenernos lo más arriba posible, intentando seguir trabajando aspectos que consideramos que son importantes para la formación de un equipo. Eso lleva un tiempo, con jugadores nuevos y el Deusto en eso sí que tiene un handicap, el hecho de tener que ojear cada temporada jugadores que te puedan servir, porque hay muchos jóvenes dentro de la Universidad y del entorno que pueden ser válidos, pero hay que mirar también que es lo que verdaderamente nos interesa. Formar un equipo potente e intentar pelear por subir sin duda, subir una categoría más sería un salto donde te permite acceder a otro tipo de jugadores.

P: ¿Cuándo llegó al club cuáles fueron sus sensaciones?

R: Las primeras sensaciones fueron muy buenas, en Regional Preferente y muchos equipos de División de Honor y de Tercera División, no creo que tengan los mismo recursos que nosotros. Desde Lukai que es un centro que viene trabajadores de prácticas a colaborar con nosotros, la grabación de los partidos que se dedican a echarnos un cable estudiantes de Comunicación, y llevan la comunicación del equipo, a material e instalaciones que nos proporciona la Real Sociedad, y en ese sentido somos unos privilegiados. Sostener de esta manera al equipo es un valor añadido que otros equipos de la categoría no tienen.

P: El equipo está en quinta posición a 15 puntos del ascenso a División de Honor. ¿Se han cumplido las expectativas de principios de temporada?

R: Lo más interesante de este año era ir formando el equipo e ir viendo que se podía hacer en la competición. Nunca renuncias a nada, pero sí que es verdad que el equipo comenzó mal en cuanto a resultados, conseguimos levantarnos de alguna manera, pero a la vez todavía estamos en formar a un equipo con un criterio y un modelo de juego definido, cuál es el camino que tenemos que seguir, y a partir de ahí intentar subir al Deusto a División de Honor, un objetivo real y realizable.