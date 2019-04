Valverde: "Jugar ante el Real Madrid o el Barcelona es un condicionante importante"

Tras la buena imagen dada en Anoeta, el Athletic Club se mide al Real Madrid en San Mamés en el partido de la jornada 28 de la Liga Santander. Entusiasmados, los vascos buscan seguir recortando distancias con los equipos que están ocupando unos puestos europeos que han venido siendo el objetivo principal durante la temporada de los rojiblancos. Ernesto Valverde ha comparecido en sala de prensa para despejar algunas dudas que surgen en torno a ese encuentro frente al cuadro merengue. Contando con la única ausencia de San José, el de Viandar de la Vera sí ha confirmado la recuperación absoluta de dos hombres que ya pisaron el terreno de juego en el derbi vasco: "Aduriz y De Marcos ya están listos para salir de inicio, aunque otra cosa es lo que haga después". Dejando su entrada en el once en duda, tampoco ha desvelado el sustituto de San José, aunque reconoce tenerlo ya decidido.

Precisamente, la ausencia del centrocampista puede desnivelar un centro del campo que, tal y como se mostró ante el cuadro txuri urdin, volvió a entenderse a las mil maravillas. Mucho mejor Beñat que San José, ambos comandaron el juego durante gran parte del partido. Valverde, conocedor de lo que necesita cada uno de sus jugadores, deja claro que el navarro necesita un gran estado físico para rendir bien: "la baja de San José llega en un momento de la temporada en la que está muy fuerte. Hay momentos en los que no ha estado tan bien, pero hay que saber que le hacen falta partidos de seguido para poder mover esa maquinaria". La ausencia viene causada por un ciclo de tarjetas que debían afrontar en Bilbao tarde o temprano, pues el mediocentro ya llevaba algunas jornadas con cuatro tarjetas amarillas. No obstante, el técnico ha hecho hincapié en que, además, sufre "una distensión en el ligamento interno de la rodilla", algo que podría haberle imposibilitado jugar este partido.

"Debemos acostumbrarnos a que entren jugadores en la posición de delantero centro"

Respecto al resto de novedades del Athletic, Txingurri ha sido cuestionado por el retorno de Iñaki Williams a la banda derecha, su puesto habitual desde que llegara al primer equipo. Consciente de que este tipo de cambios tienen sus problemas, el de Viandar de la Vera ya avisa de que hay que ir buscando recambios para Aduriz: "Williams puede jugar en la banda o de delantero. Tener un delantero en banda tiene sus problemas, pues se despliega bien en ataque pero quedamos algo cojos en defensa. Tampoco me libera mucho ponerle en banda porque hay alternativas que pueden funcionar. Sí que debemos acostumbrarnos a que entren jugadores en la posición de delantero centro, porque tenemos que buscar recambios". Así pues, el conjunto de San Mamés parece que puede contar con un once de gala que poco o nada tendrá que ver con el dispuesto en el Santiago Bernabéu en el partido de la primera vuelta, cuando las ausencias fueron reseñables en un encuentro en el que el Athletic mereció mucho más.

En cuanto a su rival, un equipo que marcha líder en la clasificación, Valverde no quiere ningún despiste a pesar de que no estén en su mejor estado de forma. Cree clave el triunfo en Anoeta frente a la Real Sociedad para afrontar un partido que, no obstante, no permitiría ningún avance en la tabla: "Es un partido muy importante porque son tres puntos que, de conseguirlos, nos ayudaría a recortar distancias. Luego vienen quince días para afrontar un mes de abril cargado de partidos. Una victoria supondría llegar al parón con una perspectiva buena de cara al final de temporada".

"Tenemos que intentar que no nos golpeen y ser perseverantes"

Piensa, además, que el Real Madrid tiene marcado en rojo este partido en el calendario porque el conjunto del Botxo siempre le ha complicado las cosas: "Saben que jugamos fuertes, que es un campo difícil y vendrán preparados para ganar porque necesitan muchos puntos para ser campeones. Es un partido clásico". En cuanto a la forma de encararlo, cree que "jugar ante el Real Madrid o el Barcelona es un condicionante importante", por lo que cambia su idea antes del choque: "No podemos compararnos. No podemos jugar de tú a tú. No podemos entrar en un juego de tú me haces una oportunidad y luego yo. Ahí no tenemos nada que hacer. Tenemos que intentar que no nos golpeen y ser perseverantes".

Establece como la clave para conseguir la victoria estar bien armados en el centro del campo, un lugar en el terreno de juego en el que "hay que estar pendientes". "Para poder hacer gol, aunque tengamos grandes rematadores, tenemos que estar muy cerca del área rival. Ahí hay que estar pendiente de los jugadores de ellos que están descolgados". De esto se llega a la siguiente cuestión, las contras del Real Madrid. Entendiendo que "siempre ha sido así", Valverde deja claro que al equipo blanco "no le importa que le domines". De hecho, establece que si hay buenas sensaciones sobre el campo, es que el equipo está cerca de recibir algún gol. Finaliza evitando el debate de si Zidane debería jugar con Cristiano, Benzema y Bale o con más jugadores en el centro del campo, un debate que externaliza a los medios de comunicación.

Por otro lado, ha valorado la llamada de Yeray a la Selección Española Sub-21, algo que entiende como "un reconocimiento por el trabajo que está haciendo". Lo cierto es que, uno de los jugadores más en forma del Athletic Club, había venido siendo una variable incluso, para la lista de Julen Lopetegui, quien no ha convocado para los partidos de la selección absoluta a ningún rojiblanco. Lejos de crear debates, Valverde deja claro que es una decisión que no le compete: "No me sorprende. Cuando llaman a jugadores es bueno porque refrenda el trabajo que hacen ellos y el equipo. El seleccionador tiene mucho donde elegir y es una decisión que no me compete". Así pues, el de Viandar de la Vera ha tenido la posibilidad de dar su punto de vista antes de un partido clave en el devenir de la temporada de ambos equipos.