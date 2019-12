Previa Girona FC - Cádiz CF: Duelo de altura en Montilivi

Partido con sabor a Primera el que se disputa este domingo en el Municipal de Montilivi, con un Girona a las puertas de su enésima oportunidad de subir a la máxima categoría del fútbol español y un Cádiz que es el equipo revelación de esta liga y dispuesto a recortar puntos con el segundo clasificado. Es decir, partidazo. El Girona parte como favorito no solo por los once puntos que lo separan del cuadro cadista y porque aún no conoce la derrota en su estadio, consiguiendo 8 victorias consecutivas, sino por su gran momento de forma ya que encadena seis partidos seguidos sin conocer la derrota. Pese a esto, no debe confiarse el conjunto dirigido por Pablo Machín, ya que visita Montilivi un Cádiz crecido tras su gran partido en el Ramón de Carranza ante el Rayo Vallecano, no solo por el resultado favorable para el equipo entrenado por Álvaro Cervera, sino por el gran juego desplegado por sus pupilos.

Máxima motivación, pero con un importante colchón

Tanto Girona como Cádiz vienen de ganar sus anteriores encuentros. El equipo de Machín viene de vencer a domicilio en el derbi catalán ante el Reus Deportiu (1-2), en el cual pudieron perder dos puntos si Édgar hubiese marcado un penalti en el minuto 90 de partido a favor del equipo de Tarragona. Gracias a esta ajustada victoria, el Girona llega a este partido ante el tercer clasificado con una importante ventaja de 11 puntos y habiendo conseguido 28 puntos de los últimos 33 posibles, lo que da una tranquilidad para este choque liguero ante los gaditanos. Esta importante ventaja no quita que ganar al Cádiz supondría un importante golpe sobre la mesa en sus aspiraciones de ascender de manera directa a Primera División.

Jugadores del Girona celebrando un gol / Foto: Andrea Ruiz (VAVEL)

A la caza del segundo

El equipo de Cervera está obligado a cosechar un resultado positivo, no solo para recortar puntos al segundo clasificado y tener opciones de ascender de manera directa, algo que salvo catástrofe del equipo catalán parece inviable, sino para continuar sacando ventaja a sus perseguidores por estar a final de temporada en zona de playoffs. El cuadro cadista, tras la victoria de la pasada jornada ante el Rayo Vallecano en el Estadio Ramón de Carranza (1-0), aventaja en 7 puntos al Huesca, séptimo clasificado y equipo que marca el límite de la fase de ascenso a la Liga Santander. Así pues, obtener un resultado positivo en Montilivi, unido a posibles pinchazos de sus perseguidores, puede suponer un gran empujón para las aspiraciones del conjunto amarillo.

Álvaro García celebra su gol marcado al Rayo la semana pasada / Foto: Página oficial LaLiga

Precedentes

Una goleada en la última visita cadista a Montilivi

El Cádiz visitará la fortaleza gerundense por segunda vez en su historia, con un predecente fátidico para el conjunto amarillo ya que cayó por cuatro goles a cero ante el conjunto albirrojo. Fue en la temporada 2009/2010, lo que supuso el último descenso a la categoría de bronce del Cádiz dirigido en esa época por Javi Gracia. Da la casualidad que uno de los cuatro goles que se marcaron en aquel partido fue obra del hoy central del cuadro gaditano Migue González.

En esta temporada, el partido de ida en el estadio Ramón de Carranza se saldó con empate sin goles (0-0) en un partido en el que el Cádiz fue superior a su rival y reclamó dos posibles penaltis. Ambos equipos llegan a la cita de este domingo en situaciones muy diferentes, ya que el Girona acabó esa jornada como sexto clasificado y el Cádiz cayó por primera vez en la temporada en puesto de descenso, todo como resultado del mal inicio de temporada del equipo amarillo.

Frente a frente: Álex Granell - Alfredo Ortuño

Se enfrentan dos jugadores con pasado en ambos equipos

Álex Granell estuvo en la temporada 2012-2013 en el conjunto amarillo, que en esa época lo dirigía el hoy entrenador del Zaragoza Raúl Agné y militaba en la categoría de bronce de nuestro fútbol. Cuajó una gran temporada en el conjunto gaditano pese a llegar como refuerzo de invierno, pero eso no le sirvió para renovar y al año siguiente se marchó del club. Debido a su gran juego, en la familia cadista se guarda un gran recuerdo y cariño al jugador catalán.

El futbolista de Olot lleva un total de 20 partidos disputados en esta temporada y ha conseguido marcar dos goles.

Álex Granell / Foto: VAVEL



Por su parte, Alfredo Ortuño, hoy pichichi del Cádiz, jugó en el Girona en la temporada 2013-2014 cedido por el Granada. En esa temporada jugó 20 y marcó 9 goles, lo que no es para nada malos números para un jugador que recién empezaba a despuntar en la categoría de plata.

Este domingo, el jugador de Yecla llega ante su ex equipo en Montilivi como la gran baza en ataque del equipo dirigido por Álvaro Cervera. Es uno de los pichichis de la categoría con 14 goles, siendo un pilar fundamental en el juego cadista no solo por sus goles, sino por sus asistencias y la gran capacidad de trabajo y de liderazgo que demuestra sobre el campo, siendo un peligro constante para las defensas contrarias.

Alfredo Ortuño / Foto: VAVEL

Declaraciones

El entrenador albirrojo Pablo Machín, que no podrá sentarse en el banquillo de su equipo ante el Cádiz por tener que cumplir partido de sanción, habló esta semana sobre su rival esta jornada.

“Es importante ganar a un rival directo como el Cádiz"

El entrenador del exitoso Girona espera un encuentro “similar al de hace quince días contra el Getafe. Son equipos parecidos al que le hacen pocos goles pero nosotros al Getafe le metimos cinco. El Cádiz basa su juego en ser sólido. Es de los máximos goleadores y de los menos goleados y eso te garatiza estar arriba. Solidez y jugadores rápidos y que dominan a la perfección las transiciones. Eso es lo más preocupante de ellos”.

Machín subraya la importancia de ganar a un rival directo, ya “que le meteríamos más distancia. Es un partido que a nosotros nos daría mucho si ganamos. Si no conseguimos ganar, un empate mantendría la distancia. No valoro la derrota, vamos a salir a ganar porque es la mejor manera de conseguir un buen resultado”.



No dudó en alabar las virtudes del equipo dirigido por Álvaro Cervera, destacando las bandas y la capacidad ofensiva cadista. “El Cádiz es un equipo que sabe a lo que juega, muy solidario y que quiere estar juntos. Buscan su oportunidad hasta el último momento de los partidos, es un equipo que mete muchos goles al final por su forma de jugar. Te hacen caer en la trampa de que les atacas más, se sienten cómodos y luego tienen jugadores arriba que son puñales y un delantero de referencia como Ortuño que cualquier balón te lo lleva a la portería”.

Pablo Machín / Foto: Andrea Ruiz (VAVEL)

“Consiguiendo los 50 puntos en Montilivi sería todo un golpe sobre la mesa”

Por su parte, para Álvaro Cervera es más que un duelo atractivo en la zona noble de la clasificación, y afirmó que será un partido muy complicado contra un equipo que lleva quedándose a la puertas del ascenso a Primera División y recalcó que "es uno de los mejores locales, sino el mejor". A pesar de esta estadística, confía en las posibilidades del equipo amarillo: "Intentaremos que sea un partido disputado. Nosotros vamos con la ambición de ganar. Tenemos una situación bastante buena como para permitirnos el lujo de ir sin miedo a por el partido".

El entrenador cantabro no descarta ni asegura si cambiará el once que ganó hace una semana en Carranza al Rayo Vallecano, argumentando que “hay posibilidad de repetir el once y también no hay posibilidad. El Girona es un equipo que lleva tres años jugando con un sistema con el que gana muchos partidos y que están acostumbrados al mismo sistema. Hay que hacer para poder competir ese partido mejor que otras veces".

Álvaro Cervera / Foto: Pedro Ortega (VAVEL)

Árbitro: Dámaso Arcediano Monescillo

Arcediano Monescillo, que está adscrito al comité territorial castellano-manchego, estará acompañado en las bandas por Jiménez Moreno y por Hernández Ramos. Está cumpliendo su sexta temporada en Segunda División y esta campaña dirigió al equipo amarillo en el encuentro contra el Sevilla Atlético en la jornada 19ª.

Por parte del conjunto entrenado por Machín, arbitró el partido sin goles del conjunto albirrojo ante el Almería.

Altas, bajas y convocatoria

Álvaro Cervera vuelve a contar en la convocatoria con todos sus efectivos menos Gorka Santamaría, aún lesionado, y Salvi Sánchez, que apunta al partido de la próxima semana en Carranza ante el Tenerife tras superar la lesión que le obligó a ser sustituido en la primera parte del partido ante el Oviedo en el Carlos Tartiere. Se caen por decisión técnica el central y ex del Girona Migue, el extremo de Gibraleón Aitor García y el delantero jerezano Dani Güiza, que una semana más vuelve a quedar fuera de los planes del entrenador cántabro.

Convocatoria Cádiz CF: Cifuentes, Jesús Fernández, Aridane, Sankaré, Servando, Brian Oliván, Carpio, Iván Malón, Garrido, José Mari, Álvaro García, Nico Hidalgo, Abdullah, Aketxe, Eddy Silvestre, Jesús Imaz, Ortuño y Rubén Cruz.

Convocatoria Girona: Sin confirmar

Posibles onces titulares