Girona FC - Cádiz CF: puntuaciones del Cádiz, jornada 30 de Segunda División

La semana pasada, después de la victoria ante el Rayo Vallecano, Álvaro Cervera dijo que de ganar en Girona se impondría el derecho a empezar a soñar con algo más allá de la permanencia. Palabras mayores a priori, porque se trataba de un reto nada sencillo. Montilivi estaba siendo terreno valdío para todos los visitantes de la categoría de plata, incluyendo al líder Levante. También el Getafe lo sufrió en sus carnes hace dos semanas, recibiendo un severo correctivo por cinco tantos a uno.

Con esos precedentes llegaba un Cádiz con algunas variaciones en el once de partida que llegaron a desconcertar al aficionado cadista. Iván Malón y Garrido entraban en el once para fortalecer la retaguardia, sacrificando un poco la parte atacante. Apuesta arriesgada pero que salió bien. El Girona, tal y como se esperaba, mandaba en el juego, pero el equipo amarillo, esta vez de verde, sabía que no podía vivir a merced de su rival y no le perdió la cara a la portería rival. Sabía que cada oportunidad podía valer su peso en oro y la primera que tuvo no la iba a desperdiciar. Álvaro García se la daba a Ortuño y el de Yecla, tras cinco semanas de sequía, esta vez sí encontró el premio.

Pero ese no iba a ser el único mazazo que recibiría el cuadro gerundense. Solo cuatro minutos después, en el 21 de juego, era Álvaro García el que encontraba el espacio, y con su velocidad e inteligencia, convertía en gol un pase fantástico de José Mari para el 0-2. Veinte minutos mágicos que dejaban gélido Montilivi y que daban alas a los visitantes.

A partir de ahí, el Girona se fue recomponiendo y dio un paso al frente. Apretó y embotelló al Cádiz, lo probó de todas las formas posibles y de hecho lograría recortar diferencias a través de la calidad de Longo pasada la hora de encuentro. Dos balones a la madera, multitud de centros al área que obligaban a la defensa cadista a emplearse a fondo, golpeos directos que hacían inquietar a Cifuentes, pero esta vez el equipo de Pablo Machín no pudo y por primera vez hincó rodilla en su feudo. Los tres puntos, para sorpresa general, se iban a la Tacita de Plata, merced a un esfuerzo y un trabajo impecables. El Cádiz, al fin, se quitó "la careta".

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar)

Álvaro Cervera

8 | Nadie entendió que no convocara a Aitor García. Nadie entendió su apuesta defensiva con las entradas de Iván Malón y Garrido en el once titular. Pero él sabía lo que hacía lo demostró, cuando a eso de las ocho de la tarde, cuando el marcador reflejaba un nuevo triunfo del Cádiz. Podrá gustar más o menos, pero su método funciona, así lo reflejan los resultados.

Alberto Cifuentes

7 | El veterano cancerbero del Cádiz cumplió con nota un día más. En las ocasiones en las que le tocó intervenir se mostró solvente y con la seguridad que acostumbra, y en el gol no pudo hacer nada. Volvió a demostrar la veteranía y el buen hacer que posee.

Iván Malón

6 | Cumplió en su primer partido de titular, a pesar de la dificultad que entrañaba el encuentro. Le buscaron constantemente las cosquillas pero el lateral se mostró íntegro y aunque a veces sufrió, también efectuó algunas intercepciones importantísimas en el devenir del juego.

Carpio

7 | El salmantino actuó como central improvisado y no defraudó. Realizó un trabajo muy correcto y esencial para el buen funcionamiento de toda la zaga, imponiendo su veteranía y muchas de sus intervenciones resultaron cruciales.

Aridane

8 | Lideró la defensa, haciéndose fuerte por arriba y por abajo. Sacó de quicio a los atacantes rivales con sus constantes apariciones. No cometió ningún error grave y volvió a transmitir mucha fiabilidad.

Sankaré

7 | Estaba siendo de los más criticados por sus últimas actuaciones, pero el día que más se le exigía estuvo a la altura. No dio tregua en esta ocasión el senegalés, que con partidos como el de este domingo deja claro por qué es insustituible.

Brian Oliván

6 | Tuvo una papeleta complicada con las constantes internadas de Pablo Maffeo, pero el catalán supo mantener el tipo. En ataque, fruto de las circunstancias, no pudo prodigarse todo lo que le hubiese gustado, pero aún así supo manejar un buen criterio y ayudó en todo lo que pudo.

Garrido

8 | El vasco volvió al titular y fue de los mejores. Se desfondó presionando, entrando y molestando una y otra vez a los medios y atacantes albirrojos, poniéndoles las cosas francamente complicadas. Fue un apoyo vital para los centrales liderando la segunda línea de tres del conjunto amarillo.

José Mari

8 | Sabe qué hacer en cada momento y se mueve como pez en el agua en todas las facetas. Ayudó en la contención como el que más y en campo contrario se desenvolvió con soltura con el cuero. Tiene una gran calidad, como demostró en la jugada del segundo tanto, realizando una asistencia sobresaliente a la carrera de Álvaro García. Un caramelo que el utrerano no iba a desperdiciar.

Abdullah

6 | Realizó un trabajo encomiable, siendo uno de los más balones recuperó al principio, pero tanto esfuerzo le pasó factura pronto y fue el primero en ser sustituido. Debe ganar también en seguridad y evitar algunas pérdidas de balón en campo propio que pueden resultar peligrosas.

Álvaro García

9 | Con un gol y una asistencia, fue el jugador decisivo de la contienda. Una vez más su velocidad desquició y causó estragos entre la zaga oponente, que no pudo frenarle cada vez que iniciaba una carrera o se atrevía a encarar. No paró de correr a lo largo de los 90 minutos, y con esa calidad y desequilibrio mantuvo siempre vivo el ataque aún cuando el equipo se encontraba encerrado atrás.

Ortuño

8 | No estaba pasando por su mejor momento pero se redimió ante su ex equipo, recuperando su olfato de "killer" que le caracteriza. No bajó el listón y el trabajo que venía haciendo pronto se recompensó con un gol, su decimoquinto de la temporada. El delantero realizó un gran esfuerzo en todas las zonas del terreno de juego, demostrando por qué es inamovible del once e insustituible para Cervera.

Rubén Cruz

6 | Ayudó a estirar el equipo en la zona de ataque una vez comenzó el aluvión ofensivo del Girona. Dispuso de alguna ocasión pero volvió a estar desacertado de cara a gol.

Servando

6 | El isleño contribuyó durante los minutos que estuvo para evitar que el Girona volviese a perforar la red. Estuvo correcto.

Nico Hidalgo

5 | Salió para dar frescura al ataque en los últimos diez minutos, y quizás no estuvo demasiado acertado. Tuvo la ocasión de sentenciar la contienda en un contraataque pero actuó muy lento y le robaron la posesión en el momento crucial. Afortunadamente luego el equipo no lo iba a lamentar.