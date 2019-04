Óscar Mena: "Es un palo muy grande para nosotros"

Óscar Mena no pudo evitar mostrar su enfado ante los medios de comunicación, después de caer en el minuto 94 por 4-5 ante uno de los equipos punteros de la clasificación a causa de un error arbitral: "Es un palo muy grande para nosotros después de ponernos tres veces por delante. Además, tenemos el 3-4 con Enric y nos marcan en la siguiente el 4-3. La última jugada del partido es muy clara, hasta el jugador del Valencia se tira encima del balón para que no podamos sacar. Era balón para nosotros, nos sacan rápido y nos marcan el 4-5 sin tiempo para reaccionar. Es muy triste para nosotros, sobretodo por la injusticia arbitral", señalaba sobre el partido el argentino.

Prosiguió sobre la actuación del colegiado Alexis Carlos Pulido Santana, Mena explica que no entiende "el criterio del árbitro": "Pasó de no pitar nada en la primera mitad, a pitarlo todo en la segunda. Además, hay una jugada dudosa de Zak que me dicen que ha sido gol, que la pelota había entrado. Pero bueno, cuando uno juega con equipos poderosos te puede pasar". Para acabar con una frase lapidaria: "Si yo fuera el Barcelona, me preocuparía porque con estos arbitrajes el Valencia les puede pasar".

Mena no podía creer lo que vio sobre La Bóbila | Foto: Gallardophoto

La situación para salir de abajo no parece fácil en Gavà, como bien expone el técnico: "Nosotros tenemos todo en contra: desde el club, que no tenemos ni cancha para entrenar el sábado, hasta los árbitros. No se como explicarlo, pero es como si estuvieramos remando solos en un mar de cemento, porque un club de Segunda B que no tenga un campo para entrenar el sábado... Pedimos jugar el sábado por la tarde y me dicen que no se puede, y luego me dicen que tengo que entrenar a esa misma hora: ¡si no hay campo para entrenar no hay campo para jugar!", argumentaba enfadado Mena.

La mala suerte de cara a portería de los últimos encuentros se rompió, pero el resultado no fue el esperado: "Metímos cuatro goles pero nos metieron cinco. Es muy triste, porque aún con el 3-4 salimos y conseguimos empatarlo. El árbitro da cuarto minutos, damos todo para intentar empatarlo y pasa eso. Así que nada, es muy triste y muy díficil. No nos queda otra que empezar a entrenar otra vez", finalizaba el técnico.