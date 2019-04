Tomé: “Tenemos que ir a ganar los partidos, hay que ser atrevidos”

En primer lugar, el nuevo entrenador de la Deportiva Álvarez Tomé manifestó que aterriza de nuevo en Ponferrada con mucha ilusión y confía en alcanzar la cuarta posición a pesar de la dificultad existente: “Para mí es un día importante, feliz, quiero empezar agradeciendo al presidente y al Consejo de Administración el que se acordaran de mi para afrontar esta recta final de temporada, vengo con mucha ilusión porque creo que todavía hay tiempo para darle la vuelta a esta situación, conozco bastante bien a la plantilla y confió plenamente en que estos partidos que restan se puede luchar por conseguir el cuarto puesto, no va ser nada fácil”.

El recién llegado al banquillo blanquiazul apeló a la unidad y aseguró que van a pelear para lograr el objetivo: “Confío en que nuestra afición igualmente siempre ha sido fundamental para dar aliento, para dar apoyo, para dar confianza al equipo, la afición nos va perdonar que juguemos mal y no nos va a perdonar que no lo dejemos todo en el campo, estoy seguro que eso no se va a producir, con lo cual entre todos vamos a ver si llegamos a buen puerto”.

Tomé aseguro que su equipo técnico lo formará gente de la casa conocedores de la plantilla: “En principio tenemos elementos suficientes y capacitados para llevar las riendas en el apartado técnico, tanto Manolo como Alberto como Nistal o Rubén Vega entre todos buscaremos lo mejor, no soy de los que voy a tomar decisiones yo solo porque entiendo que ellos conocen mejor a la plantilla por lo tanto necesito de su asesoramiento y de consensuar algunas decisiones que sean todas por el bien del equipo”.

El entrenador leones no quiere marcarse plazos a pesar del poco tiempo restante para la conclusión del campeonato y solo está centrado en conseguir la victoria el próximo domingo ante el Celta B: “Hay muchos puntos en juego, la distancia con el objetivo ahora es grande, vamos a pensar en el partido del domingo, no mirar más allá, luego sabemos lo que viene, centrarnos solamente en el partido del domingo por la mañana que ahora los puntos para nosotros son vitales”. Tomé aseguro que conoce bastante bien a la plantilla porque ya ha visto varios compromisos del equipo a lo largo de esta temporada: “Creo que son tres cuatro partidos, les vi en Pontevedra, le vi con la Leonesa, le vi con el Caudal y me parece que vi otro, conozco bastante bien a la inmensa mayoría de la plantilla”.

Diez años después Tomé regresa al banquillo de la Ponferradina y cree que ha evolucionado y se ha formado como entrenador durante todo este tiempo: “Creo que soy mucho mejor entrenador ahora que hace diez años o que hace cinco, el entrenador al contrario que los jugadores que cuando se acerca la recta final van perdiendo condición, el entrenador esta siempre en formación, cuanto más vestuarios con más gente hayas trabajado, con mas contrarios hayas enfrentado más problemas hayas tenido, te vas formando cada vez”.

Sobre la primera toma de contacto con la plantilla manifestó que es conocedor de la implicación de todos pero sobre todo va a pedir exigencia a sus jugadores: “Habrá un poco de todo, ellos saben que las cosas no están saliendo bien sino yo no estaría yo aquí, el equipo está muy unido, la implicación de la plantilla y el trabajo del equipo es bueno, lo que tengo que intentar es buscar en alguna heridita que tengan por ahí para rascar y sacar un poco mas de rendimiento individual beneficie al grupo, el aspecto anímico es fundamental faltando tan pocos días para el partido del domingo que es el objetivo inmediato, y también exigencia porque entiendo que alguien debe dar un golpe mesa y decir aquí hay que salir y dejarlo todo, hacer de la mejor manera posible su trabajo para ganar”.

Cuestionado sobre cómo va a estar el aficionado hacia su persona, Tomé aseguró que lo único que le importa es que el aficionado este con un equipo que le va a dar motivos para ello: “Esta afición la he visto de una manera extraordinaria, aunque soy de León soy de los que amo al Bierzo, eso lo he defendido siempre, lo hago aquí y allí, estuve dos años aquí y fueron extraordinarios en todos los sentidos y siempre que puedo me pierdo por algún pueblo del Bierzo, no me preocupa mucho, lo que si me preocupa es que la afición esté con el equipo y como va a estar la afición con el equipo? Porque el equipo va correr, va a trabajar, se va dejar la piel y además va a jugar, luego el resultado, queremos que sea bueno”.

Por último, manifestó que la propuesta del equipo debe ser atrevida por que deben ganar los ochos partidos restantes para tener alguna opción de meterse en el PlayOff: “Sí, siendo coherentes y equilibrados, tenemos la obligación de ir a ganar los partidos, hay otros que un empate les puede valer, si queremos cumplir el objetivo tenemos que ir a ganar los partidos, tenemos que ser atrevidos, creo que tenemos una plantilla de calidad que además es una plantilla larga y en la que hay también jugadores con polivalencia, no puedo decir mucho mas como vamos a afrontar el primer partido, pero sí que tenemos que ser atrevidos porque necesitamos ganar”, concluyó.