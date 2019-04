Jorge Hernández: "Tenía muchas ganas de sentir lo que es marcar en El Collao y hoy lo he vivido"

Jorge Hernández comenzó su intervención afirmando que su equipo había merecido más durante los últimos partidos, "llevamos haciendo muy buenos partidos, pero no nos está entrando el gol, pero hoy han entrado y yo creo que somos merecedores de la victoria". La perla de Sanzoles explicó que quiso tener un gesto muy bonito con su amigo, ya fallecido Agustín Villar, a quién dedicó uno de sus goles. El atacante declaró que se sintió muy aliviado tras marcar su primer gol en casa "tenía ganas de sentir lo que se siente al marcar en El Collao y hoy lo he vivido". Además, Jorge afirmó que espera que no sea el último en su feudo esta temporada.

El trescuartista explicó que nunca en su carrera ha tenido la suerte de anotar tres goles, "he marcado dos, pero nunca tres; hoy la he tenido pero no ha entrado". El zamorano recalcó que está dándolo todo cada semana en los entrenamientos y en el campo. Respecto al estado de ánimo y del equipo, el castellanoleonés remarcó que es ideal, "somos una piña, da igual quien juegue, siempre es igual". Respecto al objetivo de la temporada, el mediapunta explicó que su equipo tiene que seguir la misma e ir al Prat a ganar.

Hablando del desarrollo del encuentro, Jorge Hernández apreció que el partido tuvo dos partes claramente diferenciadas, "la primera parte es nuestra, pero la segunda es más de ellos". Eso sí, remarcó que el Alcoyano tuvo más ocasiones y que por tanto, mereció ganar el choque. Por último, preguntado por la arenga de su compañero Mario antes de comenzar el partido, el atacante explicó que nada fuera de lo normal, "teníamos que ser una familia, estar unidos", finalizó Hernández.

David Torres también compareció ante los medios

David Torres reconoció que tenían algo de nervios antes del partido, pero que la victoria les ha dado confianza. Torres se mostró muy contento por poder marcar y reconoció que tras el 3-1 se ha sentido aliviado, "aún quedan ocho jornadas, aunque es cierto que en el tema goleador no estoy tan acertado como quisiera". El jugador de El Collao recalcó que él está trabajando, y que por eso le ha llegado la recompensa. "Tengo que seguir este camino, esto va por rachas, espero que los goles que haga ayuden al equipo", comentó David.

Respecto al devenir del encuentro, el goleador argumentó que tuvieron control y bastantes llegadas en el primer tiempo. "Tuvimos hasta cinco o seis llegadas claras", declaró. Para David, el gol fue un mazazo, "en un córner a favor, nos han hecho una contra y nos han hecho el 2-1, no nos lo esperábamos y eso ha dado más incertidumbre al partido". Respecto a la segunda mitad, el de Petrel subrayó que sintieron impotencia, "quisimos y no pudimos, no nos salía nada". Aunque para el atacante, en la segunda parte el Alcoyano estuvo muy sólido, "no concedimos apenas nada al rival, solo alguna jugada a balón parado, pero no tiros a puerta".

Cambiando de tercio, David analizó la situación de sus rivales directos. "Nosotros intentaremos meter presión al Barcelona , pero Mestalla y Badalona nos meterán presión a nosotros", explicó el anotador del 3-1. Sobre el objetivo, el delantero remarcó que están en el buen camino para conseguir el objetivo. "Quedar campeón de grupo es un premio muy grande", reconoció el jugador del Alcoyano. "Quedan ocho partidos, el final siempre es muy duro y estamos poniendo las bases para un posible playoff", terminó.